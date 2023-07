Przegląd prasy Kraków 7.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z czwartku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Krakowie zaczęło się wielkie święto teatrów ulicznych! 36. Festiwal ULICA na rynkach i placach do niedzieli. Program: gdzie, co i kiedy”?

Prasówka Kraków 7.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Krakowie zaczęło się wielkie święto teatrów ulicznych! 36. Festiwal ULICA na rynkach i placach do niedzieli. Program: gdzie, co i kiedy Od 6 do 9 lipca place i rynki Krakowa oraz kilku miast małopolskich opanują teatry uliczne. Wielkiej teatralnej fecie przyświecać będzie w tym roku hasło „Radość z odzyskanego podwórka”. Pierwsze pokazy już za nami! Na wszystkie spektakle wstęp wolny. Pełny program 36. Festiwalu ULICA od piątku do niedzieli poniżej.

📢 Krakowski fort "Jugowice" zamienił się w nowoczesne muzeum. Otwarcie za nami! Prace trwały ponad dekadę Kosztował ponad 30 mln zł. Prace, dzięki którym zaniedbany fort zamienił się w nowoczesne muzeum trwały przeszło dwanaście lat. Fort "Jugowice" właśnie zaprosił pierwszych zwiedzających. Na początek opowie o historii miejsca i samej budowli, jesienią Muzeum Krakowa otworzy tu wystawę poświęconą harcerstwu.

📢 Jubileusz 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jego mury opuściło już ponad 94 tys. absolwentów Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie świętuje 70-lecie istnienia. Hasło przewodnie jubileuszu to "Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości". 6 lipca, w czwartek uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia wmurowanej w Dworku URK w Mydlnikach tablicy upamiętniającej prof. Józefa Kubicę, pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Główna uroczystość z kolei odbyła się w Centrum Kongresowym URK. W ciągu 70 lat istnienia mury uczelni opuściło 94 282 absolwentów. Jubileusz uczelni został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Prasówka 7.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Autobusem do Przylasku Rusieckiego i nad Kryspinów? Ruszyły linie sezonowe i rekreacyjne Już w ten weekend (8 i 9 lipca) dla krakowian dostępne będą sezonowe i rekreacyjne linie autobusowe. Będzie można nimi dojechać na Bagry, Kryspinów, kopiec Kościuszki do ogrodu zoologicznego czy Ojcowa. Do dyspozycji mieszkańców jest także specjalna linia, która zawiezie ich na Przylasek Rusiecki - to dobra opcja dla tych, którzy chcą zaoszczędzić i nie wydawać pieniędzy na lokalny parking.

📢 Wisła Kraków ma nowego sponsora tytularnego! Rosną szanse na awans do ekstraklasy Koszykarki Wisły Kraków będą grały w kolejny sezonie I ligi pod nowym szyldem. Klub z ul. Reymonta poinformował, że sponsorem tytularnym drużyny została spółka ORLEN Południe, która jest części Grupy ORLEN. W sezonie 2023/2024 w I lidze zagra zatem Wisła ORLEN Południe. Logo spółki znajdzie się m.in. na koszulkach zawodniczek i parkiecie. 📢 Oto małopolskie: Malediwy, Chorwacja, Prowansja, Toskania, a nawet Hawaje! Zobaczcie, jak do nich dotrzeć Zapewne bylibyście niezwykle zdziwieni, gdybyśmy oznajmili wam, że aby na własne oczy zobaczyć Malediwy, Prowansję, a nawet Hawaje, wcale nie musicie opuszczać Małopolski. Jak to możliwe? W naszym województwie znajduje się wiele pięknych miejsc, które otrzymują "światowe" przydomki. Sprawdźcie, czy zasłużenie!

📢 Czy to koniec z wuzetkami w Krakowie i chaotyczną zabudową? Miasto już w niemal 80 procentach jest pokryte planami miejscowymi Kraków już w niemal 80 proc. jest pokryty planami miejscowymi. Miejscy urzędnicy przygotowują kolejne, dzięki którym w mieście w końcu może nastąpić koniec z zabudową wuzetkową, która jest chaotyczna. Jej przykładem jest np. osiedle Avia czy budynki i biurowce między cmentarzem Rakowickim a ul. Wita Stwosza. 📢 W Krakowie powstanie nowy park leśny. Swoszowice otrzymają dodatkową, zieloną przestrzeń na relaks Nowy park leśny ma powstać w dzielnicy Swoszowice. Tamtejsi mieszkańcy, którzy borykają się z uciążliwościami wysypiska śmieci Barycz, zyskają nowe miejsce do wypoczynku czy zabawy, takich, jakie mają mieszkańcy innych dzielnic Krakowa. Przygotowany przez radnych projekt został już przegłosowany, dlatego teraz będzie można tylko wyczekiwać, aż nowy zielony zakątek będzie cieszył mieszkańców Krakowa.

📢 Gdzie na jagodzianki w Krakowie. Oto propozycje naszych czytelników. Tu kupisz pyszną jagodziankę Sezon na jagodzianki oficjalnie został rozpoczęty. Dlatego, postanowiliśmy zapytać użytkowników Facebooka, gdzie w Krakowie warto zjeść jagodziankę. Propozycji było wiele, jednakże kilka miejsc zdecydowanie wyszło na prowadzenie. Na podstawie prywatnych opinii naszych czytelników, możemy stwierdzić, gdzie w Krakowie serwują jagodzianki obok których nie sposób przejść obojętnie! Sprawdźcie! 📢 Kraków. Awaria i kąpielisko na Zakrzówku już w remoncie. Za dużo ludzi w basenach? Barierki, taśmy odgradzające, puste baseny. Taki widok od wczoraj można ujrzeć na otwartym nie tak dawno kąpielisku na Zakrzówku. Baseny nie wytrzymały, za dużo weszło do nich ludzi. Urzędnicy zapowiadali, że z kąpieliska (basenów i pomostów) na raz powinno korzystać ok. 600 osób, ale kiedy je otwarli nie liczyli wchodzących i nie zamierzają tego robić. Może stąd kłopot z wytrzymałością basenów? Zdecydowano o regularnym serwisowaniu kąpieliska – w każdy poniedziałek. Akweny będą zatem otwarte od wtorku do niedzieli.

📢 Przy ul. Mogilskiej powstanie nowy przystanek autobusowy dla linii zastępczej Już w najbliższą sobotę, 8 lipca, zostanie uruchomiony nowy, tymczasowy przystanek dla zastępczej linii autobusowej nr 704. Będzie on zlokalizowany na ul. Mogilskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Cystersów, w kierunku ronda Mogilskiego. 📢 Stało się! Zdjęto złoconą koronę z wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej w Krakowie Znów nastała bardzo ważna chwila dla bazyliki Mariackiej. Wczesnym rankiem z wieży hejnałowej kościoła archiprezbiterialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie została zdjęta złocona królewska korona. Teraz w najbliższych miesiącach zostanie poddana renowacji, by we wrześniu br. ponownie wrócić na swoje miejsce. To kolejna tak duża inwestycja po czasochłonnej konserwacji ołtarza Wita Stwosza, której trud przeprowadzenia i końcowy efekt został wyróżniony najwyższą europejską nagrodą w obszarze dziedzictwa kultury – Europa Nostra 2023.

📢 Ulewny deszcz podtopił drogę powiatową pod Krakowem. Woda naniosła kamieni i błota Ulewne deszcze, które spadły w środę, 5 lipca wieczorem w podkrakowskich gminach wymusiły interwencje strażaków. W gminie Krzeszowice były powalone drzewa, a w gminie Iwanowice podtopiło drogę powiatową. A zalegające błoto i kamienie utrudniały przejazd i stwarzały zagrożenie. 📢 Propozycja parku przy ulicy Lea zamiast deweloperskiego biznesu rodziny kandydata na prezydenta Krakowa Do burzliwej dyskusji doszło podczas sesji Rady Miasta Krakowa w sprawie opracowywanego projektu planu zagospodarowania obszaru "Lea". Obejmuje on teren, na którym osiedle mieszkaniowe chciałaby wybudować firma należąca do ojca Łukasza Gibały, który jest jednym z kandydatów na prezydenta Krakowa. Podczas debaty radnych pojawiły się propozycje, żeby zamiast zabudowy pojawił się tam park i radny Gibała, jako obrońca zieleni poparł ten pomysł.

📢 Kraków. Wypadek na Zakopiańskiej. Ranne dzieci Ul. Zakopiańska w Krakowie. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, dwoje dzieci poszkodowanych znajdują się pod opieką ratowników medycznych. Służby na miejscu. Występują lekkie utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Wojskowe pontony na Wiśle, żołnierze na Wawelu. Zobaczcie zdjęcia z ćwiczeń Zabytek-23 Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu prowadzi w terminie od 3 do 6 lipca 2023 roku część praktyczną warsztatów w zakresie ochrony dóbr kultury z przedstawicielami administracji państwowej i jednostek wojskowych z terenu woj. małopolskiego. Również Małopolska Policja bierze w nich aktywny udział. Mundurowi pojawili się na Wiśle, Wawelu, na placu Szczepańskim w Krakowie. 📢 Ścieki płyną do rzeki w Ojcowskim Parku Narodowym. Niesprawna oczyszczalnia w gminie Skała z nakazem likwidacji i zamiany na przepompownię Zamierzony zrzut ścieków - alarmują pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wskazują wypływające brudy, które trafiają do rzeki Prądnik w Ojcowskim Parku Narodowym. Mieszkańcy i przyrodnicy interweniują niemal co tydzień, że oczyszczalnia w Ojcowie w gminie Skała spuszcza brudną, cuchnącą ciecz. Powiadamiają instytucje, liczą na pomoc i zainteresowanie się tym, co dzieje się w parku narodowym.

📢 Kraków. Kontrowersje w Teatrze Groteska. Aktorzy boją się o pracę. Wątpliwości budzą ostatnie dyrektorskie decyzje Adolfa Weltschka 31 sierpnia Adolf Weltschek kończy po przeszło 24 latach swoją dyrektorską kadencję w Teatrze Groteska. Właśnie podejmuje jedne z ostatnich decyzji w imieniu teatru. Zarówno Karol Suszczyński, który przejmie stery Groteski, jak i aktorzy sceny przy ul. Skarbowej uważają, że są to decyzje, które nie służą teatrowi, nie zapewniają też płynnego przekazania instytucji. Mowa o powiększaniu zespołu, a jednocześnie nieprzedłużaniu umów wieloletnim pracownikom. Aktorzy mówią wprost, że boją się o to, czy po wakacjach będą mieli pracę.

