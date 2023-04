Przegląd prasy Kraków 7.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.04, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Grób Pański u pijarów jest już gotowy, a w nim - wartości, które gubimy i tracimy”?

Prasówka Kraków 7.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Grób Pański u pijarów jest już gotowy, a w nim - wartości, które gubimy i tracimy Udostępnione przez mieszkańców Krakowa i pomalowane na biało przedmioty codziennego użytku oraz manekiny głowy znalazły się w Grobie Pańskim u pijarów w Krakowie. - Motyw przewodni to wartości, którymi dobrze byłoby żyć w naszej codzienności, ale je gubimy, tracimy - mówi o. Piotr Wiśniowski, autor tegorocznej aranżacji Grobu Pańskiego w krypcie kościoła przy ul. Pijarskiej. Krypta zostanie otwarta dla wiernych w Wielki Piątek około godziny 17.

📢 Atak zimy w Małopolsce. Trudne warunki na drogach, dużo wypadków i kolizji W Małopolsce mamy... wiosenny atak zimy. Intensywnie pada śnieg, na drogach panują coraz trudniejsze warunki. Na wielu głównych ulicach w Krakowie tworzą się duże korki. Urzędnicy miejscy i MPK ostrzegają. Służby w regionie informują z kolei o wielu wypadkach i kolizjach.

📢 Kraków. Kibole z mieczem samurajskim. Do tego kilogramy narkotyków Zatrzymanie dwóch dilerów powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch kiboli podejrzanych o posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. 23-latek i jego 25-letni kompan ukrywali w jednym z mieszkań na krakowskim Dąbiu prawie 4 kilogramy marihuany, ponad 85 gramów mefedronu oraz niemal 80 gramów kokainy. W pomieszczeniach użytkowanych przez młodych mężczyzn śledczy znaleźli również ostre narzędzia, gotówkę oraz akcesoria pseudokibicowskie.

Prasówka 7.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Klaruje się przyszłość osiedla Podwawelskiego. Na terenie Ogrodnika wyrosną bloki, ale powstanie też park? Radni miejscy przegłosowali poprawki do projektu planu miejscowego dla osiedla Podwawelskiego. Zakładają, że na terenie szkółki drzew i krzewów będzie mogło powstać mniej bloków niż zakładała jego pierwotna wersja, a ponadto tzw. Ogrodnik częściowo zostanie przeznaczony pod park. Teraz trzeba poczekać, aż dokument zostanie poprawiony przez urzędników. Za kilka miesięcy plan wróci pod obrady rady miasta. - Będziemy go chcieli wówczas jak najszybciej uchwalić - mówi radny miejski PiS Marek Sobieraj.

📢 Wielkanoc 2023 na nartach. Tutaj będzie można poszusować w najbliższe święta Święta Wielkiej Nocy na nartach. Na Podhalu i Sądecczyźnie nadal będzie można szusować na nartach. Na święta czynne będą stoki narciarskie w Białce Tatrzańskiej, w Tatrach, czy w Krynicy Zdrój. 📢 Czołowym piłkarzom Wisły Kraków wygasają kontrakty. Kto może odejść już w czerwcu 2023 roku? Wisła Kraków ma bardzo mocną kadrę, ale nieuchronnie zbliża się czas, gdy trzeba będzie dokonać w niej zmian. Po pierwsze dlatego, że liczy ona niemal 40 piłkarzy, a drużyna nie potrzebuje ich więcej niż 25-26. Po drugie część zawodników może odejść, gdyż wygasają im kontrakty. Jeśli Wisła chce ich zatrzymać, musi jak najszybciej rozpocząć negocjacje w sprawie przedłużenia umów. Jakich graczy może stracić "Biała Gwiazda" już w czerwcu 2023 roku?

📢 Przedwojenna Wielkanoc pod Krakowem. Święcenie pokarmów w kościele św. Wojciecha. Zobacz niezwykłe archiwalne zdjęcia Wielka Sobota to już prawdziwie świąteczny dzień, bo świętowanie Wielkanocy zaczyna się od czwartku. W czasach przedwojennych w Modlnicy i w Tomaszowicach w dzisiejszej gminie Wielka Wieś w sobotę na święcenie pokarmów do kościoła szły głównie kobiety i dzieci. Oczywiście wszystkie niosły koszyki ze święconką. W Modlnicy święcenie było w XIV wiecznym kościele św. Wojciecha, a w Tomaszowicach we dworze, bo tam pleban przyjeżdżał bryczką. 📢 Kraków sadzi drzewa na wiosnę w Ogrodzie Płaszów. I to niemałe, bo 10-metrowe W Ogrodzie Płaszów w Krakowie Zarząd Zieleni Miejskiej sadzi pokaźnej wielkości drzewa. Są to m.in. wiązy holenderskie o obwodach 30-35 cm, 50-60 cm a nawet 60-70 cm i wysokości do 9-10 metrów; wierzby białe, głogi oraz jabłonie (obw. 20-25 cm) w odmianach: 'Ananasrennete', Cesarz Wilhelm', 'Złota reneta', 'Geheimrat dr. oldenburg. Realizacja inwestycji dofinansowana z zadania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

📢 Wielkanoc 2023 w Krakowie. Sprawdź, co będzie się działo w mieście! Tegoroczna oferta wielkanocna Krakowa jest niezwykle bogata. Chętni będą mieli cały wachlarz wydarzeń do wyboru. Będą to m.in. konkurs na emausowe drzewko, tradycyjny odpust Emaus na Salwatorze, podgórska Rękawka, a także wyjątkowe propozycje muzyczne, takie jak wykonanie Pasji św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha przez Capellę Cracoviensis i festiwal Misteria Paschalia pełen gwiazd muzyki dawnej. Cały czas trwa też jarmark wielkanocny organizowany na Rynku Głównym. 📢 Kraków. Gminne nieruchomości trafiły w prywatne ręce. Prokuratura sprawdza, czy doszło do zaniedbań ze strony urzędników W wyniku zasiedzenia gmina Kraków straciła nieruchomości, które przeszły w prywatne ręce. Kontrolę w tej sprawie w magistracie zakończyło już Centralne Biuro Antykorupcyjne. Teraz śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Krakowie. Z wynikami kontroli CBA nie zgodził się prezydent Jacek Majchrowski. O zasiedzeniach pisaliśmy wielokrotnie. Gmina straciła m.in. tereny w rejonie ul. Pielęgniarek, na których latami stały... barakowozy. W prywatne ręce przeszły też cenne grunty na Młynówce Królewskiej, które ktoś ogrodził.

📢 Kartki na Wielkanoc 2023 - piękne, wesołe i oryginalne kartki wielkanocne wraz z życzeniami do wysłania Wyślij kartkę wielkanocną online. Przygotowaliśmy różne propozycje kartek do pobrania. Zobacz, jakie życzenia, wierszyki wielkanocne wysłać najbliższym w Wielką Sobotę, lub w Wielką Niedzielę. Spraw radość swoim bliskim i wyślij oryginalną kartkę z życzeniami online. 📢 Czym zaskoczyć gości na Wielkanoc, czyli 10 oryginalnych dań na święta. Oto sprawdzone przepisy Zastanawiasz się, czym zaskoczyć gości na Wielkanoc? Jakie oryginalne dania podać na święta? Zapomnij o tradycyjnej sałatce jarzynowej! Sklepowe wędliny zastąp własnoręcznie zrobioną szynką pieczoną, a jaja w majonezie – jajami po szkocku! Będzie oryginalnie i… smacznie.

📢 Menu wielkanocne naszych przodków. Co dawniej jadano w święta? Jak w Krakowie obchodzono Wielkanoc? „Nie wszędzie jednakowo u nas obchodzą Wielkanoc; gdzieniegdzie zaginął prawie zwyczaj zastawiania święconego, w Krakowie rozsyłają zaproszenia jakby na obiad lub eleganckie śniadanie. We wschodniej Galicyi dawnym obyczajem przodków, stół nakrywa się wspaniale, ustawiają pieczywa i od samego rana przyjmuje się gości całemi gromadami”. Tak o świętach Wielkiej Nocy pisała w 1892 roku Maria Gruszecka w „Ilustrowanym Kucharzu Krakowskim”. Jak obchodzono dawniej Wielkanoc w stolicy Małopolski? Co stawiano na stole? Zapraszamy do podróży w czasie!

📢 Galeria Plaza Kraków zniknęła z powierzchni ziemi, ostatnia ściana padła. Teraz deweloper powinien odkryć karty O rozbiórce dawnej galerii handlowej Plaza Kraków pisaliśmy nie raz, ale to już koniec. Koniec rozbiórki, bo obiekt ostatecznie zniknął zamieniając się w stertę gruzu. Zrównano z ziemią ostatnie ściany, resztki dawnej kina IMAX i kawałek elewacji galerii, który jeszcze stał w połowie marca. Co teraz? Teren jest sprzątany, gruz zbierany w większe hałdy i wywożony. Nadal jednak nie wiadomo co powstanie w tym miejscu. Coś jednak można wyczytać ze strony właściciela terenu... 📢 Ceny produktów do wielkanocnego koszyczka w Krakowie. Co powinno się znaleźć na świątecznym stole? Święta Wielkanocne już niebawem. Na jednym z najpopularniejszych krakowskich targowisk, jakim jest Stary Kleparz sprawdziliśmy ceny podstawowych produktów, które powinny się znaleźć w wielkanocnym koszyczku. W jednej z krakowskich restauracji zaprezentowano natomiast, jak powinien wyglądać wielkanocny stół. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, ile kosztują pokarmy, jakie pójdziemy święcić do kościołów w Wielką Sobotę i jak można później przygotować stół do wielkanocnego śniadania.

📢 Kraków pierwszym polskim miastem w wirtualnym projekcie Google Muzeum Czartoryskich, prywatne apartamenty królewskie na Wawelu, współcześni krakowscy artyści z kolekcji Bunkra Sztuki i izba z Muzeum Etnograficznego to tylko kilka obrazków, które złożyły się na wirtualną opowieść o Krakowie, jaka powstała na platformie Google Arts & Culture. To pierwsze polskie miasto zaprezentowane przez Google. Teraz za darmo z każdego miejsca na świecie można w ten sposób poznawać stolicę Małopolski i poczuć legendarną atmosferę miasta. Krakowianie mogą zaś zajrzeć do miejsc, których dawno nie odwiedzali, zanim wybiorą się tam na żywo. 📢 Radni odrzucili podwyżkę biletu miesięcznego na tramwaje i autobusy w Krakowie. Będzie droższy bilet metropolitalny Burzliwa dyskusja towarzyszyła obradom Rady Miasta Krakowa (w środę, 5 kwietnia) w kwestii dotyczącej podwyżki ceny biletu miesięcznego, który ma upoważniać do podróży w aglomeracji nie tylko tramwajami i autobusami, ale też pociągami. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę o wprowadzeniu biletów metropolitalnych. Od 1 sierpnia na jednym bilecie będzie można podróżować pociągiem, autobusem i tramwajem w Krakowie, oraz autobusami w gminach, które podpisały porozumienie i do których te autobusy dojeżdżają.

📢 Włoski mercato w Krakowie! Nie tylko pecorino i prosciutto crudo, ale także oliwki i złocista oliwa. Delikatesy na wielkanocny stół? Rozpływające się w ustach prosciutto crudo, a może delikatne salami lub nacierane ostra papryką capocollo? Pikantny z lekko owocową nutą parmezan czy raczej korzenny smak dojrzałego caciocavallo? Do tego doskonałe oliwki, tradycyjne suszone pomidory, a także złocista oliwa i pasta. Aby uraczyć się niezwykłymi delikatesami z południa Europy nie trzeba już jechać do Italii, a wystarczy zajrzeć – od 6 do 16 kwietnia - na włoski mercato przed Galerią Krakowską.

📢 Tramwaj potrącił 15-latkę w centrum Krakowa. "Przechodziła przez tory wpatrzona w ekran smartfona" 15-letnia kobieta została potrącona przez tramwaj w rejonie skrzyżowania ul. Mogilskiej i al. Jana Pawła II. Z nieoficjalnych informacji wynika, że poszkodowana przeżyła, udzielana jest jej już pomoc medyczna. Tramwaje kierowane były na objazdy, a dodatkowo uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza.

📢 Wieloletni kierownik muzyczny Opery Krakowskiej odchodzi ze stanowiska Tomasz Tokarczyk, wybitny dyrygent i wieloletni kierownik muzyczny Opery Krakowskiej, z końcem marca pożegnał się z instytucją. Jak zdradził w rozmowie z Radiem Kraków, powodem ma być odsunięcie go od możliwości dyrygowania orkiestrą Opery w ostatnich miesiącach

