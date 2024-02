Przegląd prasy Kraków 7.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Łukasz Gibała zadłużył swoją firmę na ponad 230 milionów złotych u własnego ojca. Poseł z Krakowa zawiadamia CBA”?

Prasówka Kraków 7.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Łukasz Gibała zadłużył swoją firmę na ponad 230 milionów złotych u własnego ojca. Poseł z Krakowa zawiadamia CBA Rafał Komarewicz poseł trzeciej Drogi i były przewodniczący Rady Miejskiej w Krakowie zawiadomił Centralne Biro Antykorupcyjne w sprawie pokaźnego zadłużenia firmy kandydata na prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Według informacji, do których dotarła Wirtualna Polska polityk pożyczył dwa miliony złotych "na potrzeby mieszkaniowe" od własnej spółki, która jest z kolei zadłużona w spółkach jego ojca na 234 mln złotych. Gibała twierdzi, że nie ma w tym nic dziwnego, a informowanie opinii publicznej o kondycji finansowej jego firmy jest grą wyborczą jego przeciwników.

📢 Słynny rajdowiec z Krakowa Leszek K. jest oskarżony m.in. o kierowanie grupą przestępczą. Koniec prokuratorskiego śledztwa, czas na sąd Zorganizowana grupa przestępcza, którą według wymiaru sprawiedliwości - założył i kierował znany rajdowiec z Krakowa, czterokrotny mistrz Polski Leszek K. miał oszukać Skarb Państwa na 7 mln zł. Jak informuje RMF FM do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął już akt oskarżenia. Proceder prowadzony w latach 2014-2017 polegał na sprzedaży luksusowych samochodów, których wartość była obniżana o podatek VAT i akcyzę. Nad 58-letnim Leszkiem K. ciążą również inne zarzuty.

📢 Góralska noc w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kordian porwał klubowiczów do zabawy! Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami Góralska Noc w klubie Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (3 lutego) klubowicze bawili się nie tylko przy dyskotekowych rytmach, ale także dobrze znanej muzyce folkowej. Pomóc wczuć się w góralski klimat pomogły dodatkowe atrakcje. Tego dnia piękne hostessy ubrane były w góralskie stroje, serowano także napitki i jedzenie prosto spod Giewontu. Zobaczcie, co tam się działo.

Prasówka 7.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zatrucia w "Charlotte" w Krakowie? Sprawa się wyjaśniła. "Padliśmy ofiarą wirusa". Popularne bistro ma być znów otwarte od czwartku Znany lokal przy pl. Szczepańskim, który został zamknięty po doniesieniach o dolegliwościach wśród jego gości, ma znów być czynny od czwartku (8 lutego). Menadżerka "Charlotte" - bo o lokalu tej sieci mowa - poinformowała we wtorek, że za objawami, które wystąpiły u gości, ale też u pracowników, nie stało zatrucie, tylko tzw. grypa żołądkowa. Na wszelki wypadek zdecydowano o ozonowaniu wszystkich pomieszczeń. - To najbardziej skuteczna metoda dezynfekcji - podkreśla Urszula Kuźnik, menedżer ds. marketingu "Charlotte".

📢 Dlaczego polski rolnik jest wkurzony i jedzie na protest? Strajk generalny już w piątek 9 lutego 2024 na polskich drogach Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. - Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia - dodaje związek i wymienia, czego oczekuje od KE i polskiego rządu. Gdzie będą protestować w piątek rolnicy? Mapa dróg, na których pojawią się ciągniki zagęszcza się. 📢 Poważna i zaskakująca zmiana w Cracovii. Pracę stracił Stefan Majewski, dyrektor sportowy i wiceprezes klubu Nowy prezes Cracovii Mateusz Dróżdż robi porządki w strukturach klubu. "Pasy" poinformowały we wtorek, na kilka dni przed wznowieniem rozgrywek ekstraklasy, że klub rozstał się ze Stefanem Majewskim. Pełnił on ostatnio funkcję wiceprezesa klubu i dyrektora sportowego.

📢 Najmodniejsze fryzury na studniówkę 2024. Zobacz najpiękniejsze fryzury maturzystek z Krakowa! Sezon studniówkowy w Krakowie powoli dobiega końca, a nieubłagany czas matur zbliża się wielkimi krokami. Zobaczcie, jakie fryzury królowały w tym roku na parkietach! Oto zestawienie najpiękniejszych fryzur krakowskich maturzystek 2024. Było błyszcząco, ciekawie, różnorodnie. Ranking ma charakter subiektywny. 📢 Wybory samorządowe 2024 w Krakowie. Doświadczeni radni miejscy wystartują z list Łukasza Gibały Dwoje radnych miejskich obecnej kadencji: Małgorzata Jantos i Tomasz Starobrat zdecydowało się iść do kwietniowych wyborów samorządowych z Łukaszem Gibałą, który będzie kandydował na prezydenta z list komitetu Kraków dla Mieszkańców – ogłoszono na wtorkowej (6 lutego) konferencji prasowej Gibały. 📢 Kraków. Osuwisko na linii tramwajowej do Górki Narodowej? Skarpa "spłynęła" na torowisko Znów problemy na niedawno oddanej do użytku trasie tramwajowej do Górki Narodowej. Pod wpływem opadów deszczu na torowisko osunęła się skarpa, która nad nim góruje. To niebezpieczne dla ruchu tramwajów i pasażerów. Wykonawca inwestycji ma usunąć problem, możliwe jednak, że skarpy będzie trzeba dodatkowo wzmocnić.

📢 Co się dzieje w Krakowie?! Zniszczona Jordanówka, kradzież krzewów róż w Nowej Hucie i rozpalone ognisko w Parku Bednarskiego Zielone przestrzenie w Krakowie powstają przede wszystkim dla mieszkańców. Drobiazgowo zaplanowane szczegóły, nasadzenia, mała architektura to elementy różnych projektów, które zostały wypracowane by cieszyły oko i służyły wszystkim mieszkańcom. Niestety nie każdy to rozumie i nie każdy to szanuje. W ostatnich dniach w Nowej Hucie skradziono krzewy róż! A jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, to jedynie wierzchołek góry lodowej. W minionym roku zostały też skradzione krzewy na os. Ogrodowym, a w innych lokalizacjach ktoś zniszczył drzewa używając do tego siekiery. Nie oszczędzono też Jordanówki i Parku Bednarskiego ... 📢 Burza o krakowskie muzeum Tadeusza Kantora. Czy w Cricotece rzeczywiście hula wiatr? "Rewelacyjny budynek, wiecie jak tam hula wiatr? Mógłby być ozdobą bulwarów w Paryżu, a tam pustka" - mówił podczas prezydenckiej debaty o kulturze wiceprezydent Andrzej Kulig o budynku Cricoteki. Muzeum Tadeusza Kantora ripostuje: "Apelujemy o rzetelność w wygłaszaniu ocen. Wystarczy być jak John Malkovich i nas odwiedzić", wymieniając szereg wydarzeń, w których w ostatnim roku wzięło udział niemal 50 tys. osób.

📢 Handlarze narkotyków "pod ostrzałem". Policja wkroczyła do 15 mieszkań w różnych dzielnicach Krakowa Gang handlarzy narkotyków rozbity. 13 osób zostało zatrzymanych w Krakowie. Krakowscy policjanci oraz funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie przeszukali miejsca zatrzymania i pojazdy należące do zatrzymanych. Policjanci zabezpieczyli narkotyki oraz pieniądze znalezione w domach podejrzanych o rozprowadzanie środków odurzających w postaci amfetaminy, mefedronu oraz tabletek ekstazy. Zatrzymanym grozi od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 Nowoczesne aparaty USG dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dwa nowe urządzeniach rozpoczęły już pracę na oddziałach szpitala To był naprawdę wyjątkowy event, a jego finał niezwykle szczęśliwy dla naszego szpitala. Dzięki aukcji charytatywnej zorganizowanej przez Porsche Centrum Kraków udało się zasilić bazę sprzętową Szpitala Uniwersyteckiego. Licytujący okazali się tak hojni, że podwojono pierwotnie zakładaną kwotę, co pozwoliło na zakup nie jednego, a dwóch super nowoczesnych aparatów USG - informuje Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Oba aparaty już rozpoczęły swoją pracę: jeden w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Perinatologii, a drugi w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

📢 Niesamowite znalezisko na Wawelu: złoty pierścionek z dwiema twarzami, sprzed ok. 1000 lat Niezwykle rzadkiego odkrycia dokonali archeolodzy na wzgórzu wawelskim. W czasie trwających tam badań archeologicznych w podziemiach Wieży Duńskiej znaleziono złoty, wczesnośredniowieczny pierścień. Jak przekazują wawelscy badacze, przedmiot ten należy datować na XI-XII wiek. 📢 Race, petardy i głośne okrzyki na osiedlu przy ulicy Rydlówka po spotkaniu w siedzibie Garbarni. Władze klubu potępiają akty agresji Wrze wokół Garbarni. W piątek 2 lutego wieczorem po spotkaniu władz klubu z sympatykami przy ulicy Rydlówka doszło do incydentu z udziałem mężczyzn ubranych w czarne stroje. Na jednym z filmików nagranych przez mieszkańców okolicznych bloków widać osoby, które chodzą wokół osiedla z odpalonymi racami, krzycząc: "Garbarnia nigdy nie zginie". Widać także innych kibiców odpalających petardy.

📢 Powstanie kolejny odcinek obwodnicy Niepołomic i Podłęża. Budowa - od połowy lutego. Będą ogromne utrudnienia w ruchu Termin rozpoczęcia II etapu budowy obwodnicy Niepołomic i Podłęża – stanowiącej połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) z siecią dróg krajowych - wyznaczono na połowę lutego. Inwestycja warta blisko 55 mln zł obejmie przystosowanie do ciężkiego ruchu trzech niepołomickich ulic: Kwiatkowskiego, Wimmera i Kolejowej prowadzących do drogi krajowej 75 i mostu na Wiśle na granicy Niepołomic i Krakowa. Podczas robót, które zaplanowano do połowy 2025 roku trzeba liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami w ruchu, szczególnie z dojazdem do strefy przemysłowej.

📢 Hotel Cracovia. Powstaje tu muzeum, ale pojawił się nowy pomysł na dawny hotel Dawny hotel Cracovia jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie, w przyszłości w budynku ma powstać Muzeum Architektury i Designu. Wcześniej Cracovia musi jednak przejść kosztowny i gruntowny remont, by przystosować hotel do potrzeb muzeum. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig widziałby tu jednak inną instytucję. Według kandydata do fotela prezydenckiego Cracovia to idealna miejsce dla Centrum Literatury i Języka Planeta Lem.

📢 Konferencja Fame MMA 20 w Tauron Arenie. Gorąca atmosfera i masa emocji. Wśród zawodników zawrzało WYWIAD, ZDJĘCIA W poniedziałek, 5 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie odbyła się konferencja poprzedzająca sobotnią jubileuszową galę Fame MMA 20. Wydarzenie przyciągnęło tłumy młodych widzów, czekających na swoich internetowych idoli pod Małą Halą. Nic dziwnego, bo podczas konferencji... było gorąco. Wśród zawodników zawrzało - w ruch poszły pięści, kopniaki i nie tylko. Zobaczcie sami i posłuchajcie co na ten temat myślą sami zawodnicy. WIDEO, ZDJĘCIA 📢 Kraków. Wcisnął ją do bramy i podciął gardło. Zadał jeszcze dwa ciosy nożem Kobieta walczy o życie w szpitalu, a prokuratura aresztowała sprawcę. Leonid H. 2 lutego próbował zabić Romanę P. Pomiędzy sprawcą a pokrzywdzoną doszło do sprzeczki natury osobistej, po czym zaatakował pokrzywdzoną w bramie budynku – podcinając gardło i zadając dwa ciosy nożem w szyję, po czym uciekł.

📢 Kraków. Wyremontowana ul. Pomorska zasłużyła na swoją nazwę. I utonęła pod wodą Pomorska, a może Podwodna? Przy obfitych deszczach ulica Pomorska skryła się całkowicie pod wodą. Ta nie spływała do studzienek, ale na chodniki, sięgnęła witryn sklepów. Samochody jeździły chlapiąc falami miejskiego tsunami. Pada, jest mokro, ale nie powinno być aż tak mokro. Ulica była remontowana stosunkowo nie dawno, bo w 2022 roku.

