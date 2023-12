Przegląd prasy Kraków 4.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krakowskie urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zasłużeni otrzymali medale”?

Prasówka Kraków 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Krakowskie urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zasłużeni otrzymali medale Uroczystą mszą świętą w katedrze na Wawelu rozpoczęto obchody 156. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego (ur. 5 marca 1867 r.) i 82. rocznicy śmierci marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (zm. 2 grudnia 1941 r.). Po mszy uczestnicy uroczystości udali się do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie oddano hołd Marszałkowi przed jego sarkofagiem. Złożono także kwiaty przy sarkofagu pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Druga część uroczystości odbyła się pod kopcem Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu.

📢 Urodzinowe morsowanie z "Kaloryferem" na Bagrach. Do klubu dołączyli nowicjusze Krakowscy miłośnicy zanurzania się w zimnej wodzie weszli w sezon zimowy. W niedzielę na Bagrach członkowie Krakowskiego Klubu Morsów "Kaloryfer" uczcili - oczywiście kąpielą - 22. urodziny tego klubu. Odbył się też chrzest "świeżaków", osób dołączających do grona członków klubu. Morsy odwiedził też św. Mikołaj.

📢 Zimowe Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich w pięknej scenerii. Zdjęcia Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich to cykl biegów odbywający się w Lesie Wolskim. Po raz pierwszy w tej edycji biegacze-amatorzy rywalizowali w wyjątkowych warunkach - pełnej zimy. Po sobotnich opadach śniegu w Krakowie trasy były mocno zaśnieżone. Nie przeszkadzało to jednak śmiałkom.

Prasówka 4.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kibice Ruchu Chorzów na stadionie Cracovii. Zdjęcia Kibice Ruchu tłumnie zjawili się w Krakowie. Przeżyli prawdziwą huśtawkę nastrojów, bo ich drużyna najpierw przegrywała 0:1, a potem trzykrotnie wychodziła na prowadzenie. Ale też trzykrotnie je traciła. Fani przyjechali autokarami i byli przeprowadzani w asyście policji na stadion z parkingu pod Stadionem Miejskim.

📢 Oprawa kibiców Cracovii na meczu z Ruchem Chorzów. Zdjęcia Mimo niezbyt sprzyjającej aury - zimno i pruszący śnieg, fani Cracovii dopingowali ją w meczu z Ruchem Chorzów. Blisko 7 tysięcy ludzi (w tym 750-osobowa grupa kibiców Ruchu) oglądała to spotkanie. To było spotkanie o wielkim ciężarze gatunkowym - za "sześć punktów". Fani oglądnęli osiem goli. Była też efektowna opraw kibiców "Pasów". 📢 Krakowscy MotoMikołaje znowu w akcji. Wsiedli na motocykle w szlachetnym celu Jeszcze w sobotę wyglądało na to, że ich przejazd jest zagrożony przez atak zimy i zasypane ulice. A jednak w niedzielę znów można było zobaczyć Mikołajów na motocyklach na ulicach Krakowa, zmierzających do szpitala w Prokocimiu. Celem powracających tu co roku MotoMikołajów jest to, by wywołać szeroki uśmiech na twarzach małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego.

📢 Góromaniacy wypełnili centrum kongresowe. W ten weekend trwa 21. Krakowski Festiwal Górski Święto miłośników gór trwa w ten weekend w Krakowie. W Centrum Kongresowym ICE spotykają się wspinacze, alpiniści, narciarze, przewodnicy górscy, jak też twórcy literatury z górami w tle lub w roli głównej. Trwa tu 21. Krakowski Festiwal Górski. Oprócz prelekcji, pokazów filmów czy spotkań autorskich odbywają się także warsztaty szkoleniowe z różnych obszarów górskiej aktywności, a na kiermaszu można poznać technologiczne nowinki i porozmawiać ze specjalistami od sprzętu. W niedzielę (3.12) do fascynatów gór można dołączyć jeszcze do wieczora. 📢 Intensywne opady śniegu w Krakowie. Torowiska tramwajowe były zasypane! Od piątkowej nocy w Krakowie niemal przez cały czas pada śnieg. W całym mieście panują trudne warunki atmosferyczne. Problemy z przejazdem w niektórych miejscach miały autobusy MPK, których trasy były skracane. Podobne kłopoty miały tramwaje, w kilku miejscach doszło do awarii trakcji i wykolejeń spowodowanych śniegiem na torowiskach. Sytuacja uległa poprawie dopiero w niedzielę, późnym popołudniem.

📢 Pogoda w Krakowie i Małopolsce. W poniedziałek złapie mróz, we wtorek i środę będzie trzymał W piątek padał, w sobotę padał, a w niedzielę padał trochę mniej. Śnieg, wszędzie śnieg. Może trochę go stopniało pod butami, kołami, siłą tarcia łopat. Problem w tym, że to co się roztopiło szybko zamieni się w lód. W Krakowie i Małopolsce temperatury nad ranem w poniedziałek mają wynosić ok. -6, -7 stopni Celsjusza, a będzie jeszcze zimniej. Choć między godz. 11, a 16 ma być słonecznie i "cieplej" - ok. -2 stopnie, to pod wieczór znów złapie mróz, temperatura najpierw spadnie do -8, a następnie do prawie -12 stopni Celsjusza! Cały wtorek na ok. -10/-11 stopni, podobne środa. To będzie mrożny tydzień. Tyle dobrze, że śnieg ma przestać padać...

📢 Przesiadka na szybką kolej i autobusy dowozowe. Komunikacja dla milionów pasażerów dojeżdżających do Krakowa i okolicznych miast Zakorkowane drogi wlotowe do Krakowa i długi czas przejazdów sprawiają, że mieszkańcy podmiejskich gmin i powiatów muszą przesiąść się na komunikację kolejową i autobusy aglomeracyjne. Najwięcej szczęścia mają ci, którzy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie są trzy linie tej kolei podmiejskiej. Jedna z nich za tydzień zostanie wydłużona z Przeciszowa do Oświęcimia. Co istotne samorząd wojewódzki rozwija też sieć linii autobusowych, które dowożą mieszkańców z odleglejszych miejscowości do przystanków kolejowych i parkingów, na których można się przesiadać i jechać komunikacją publiczną. Tekst jest częścią naszej akcji "Po pierwsze komunikacja". 📢 Pięć tirów utknęło na zakopiance pod Krakowem. Nie mogą wyjechać na wzniesienie Tiry zablokowały przejazd na zakopiance w Głogoczowie w gminie Myślenice. W sobotę, 2 grudnia wieczorem pięć samochodów ciężarowych utknęło, bo nie mogą pokonać podjazdu na wzniesienie. Blokując pas w kierunku Zakopanego. Sypiący śnieg utrudniał przejazd. Droga krajowa była kilkakrotnie odśnieżana, ale wciąż padał śnieg, jezdnia jest śliska i wiąż zasypywana śniegiem.

📢 Wisła Kraków już po pierwszych rozmowach. Hitowe nazwisko kandydata na trenera! W sobotę Wisła Kraków potwierdziła, że dymisja trenera Radosława Sobolewskiego została przyjęta, a wraz z nim odchodzą asystent Bogdan Zając i trener bramkarzy Artur Łaciak. Przy ul. Reymonta muszą teraz znaleźć nowego szkoleniowca. Karuzela już ruszyła, a w klubie są już po pierwszych, nazwijmy je sondażowych rozmowach. Padają hitowe nazwiska. 📢 Wysyp kolizji w zaśnieżonym Krakowie. Jazda wolniej nie wystarcza W sobotę (2 grudnia) do godziny 17 w Krakowie – gdzie bez przerwy pada śnieg - odnotowano 29 kolizji oraz dwa wypadki. Do jednego z tych wypadków doszło na drodze – zderzyły się dwa pojazdy - do drugiego natomiast w autobusie: jedna z pasażerek wywróciła się, gdy pojazd zahamował. 📢 Na Rynku rozbłysło największe drzewko świąteczne w Krakowie. Świerk zdobi 26 tys. energooszczędnych światełek Pogoda zapewniła naturalne dekoracje dla tego wydarzenia, pokrywając Kraków białym puchem. W sobotni wieczór na Rynku Głównym w Krakowie odbyło się uroczyste rozświetlenie największej choinki w mieście. Jest to świerk ozdobiony 26 tysiącami lampek zmieniających barwę, jak podkreślają miejscy urzędnicy - światełkami energooszczędnymi.

📢 Lotnisko w Balicach w uścisku zimy. Loty były czasowo wstrzymane Obfite opady śniegu dają się we znaki nie tylko kierowcom - sparaliżowały też funkcjonowanie lotniska w podkrakowskich Balicach. Po południu w sobotę (2 grudnia) poinformowało ono o czasowym wstrzymaniu lotów. O godzinie 17.50 natomiast pojawił się nowy komunikat mówiący o tym, że loty zostały wznowione. 📢 Jedyne takie trasy do jazdy na sankach w Małopolsce. SankoLandia w Muszynie Złockim zaczyna sezon zimowy SankoLandia to alternatywa dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach czy snowboardzie, a chcę poszaleć na śniegu. Dwie trasy o długości 2 i 3 kilometrów do zjazdu na specjalnych sankach wytyczono na zboczach Kotylniczego Wierchu w Muszynie Złockiem. To jedyna w Małopolsce tego typu atrakcja, która w niedzielę (3 grudnia) rozpoczyna sezon zimowy.

📢 Zima w powiecie krakowskim. Ślisko, zasypane ulice, autobus wypadł z drogi, tiry stoją na poboczach, blokują przejazdy Śliskie podjazdy na drogach nie do pokonania. W Zelkowie w gminie Zabierzów autobus aglomeracyjny MPK wypadł z drogi. To miejscowość, która jest położona wysoko, są podjazdy, zakręty, a dziś śliskie zasypane drogi. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratownicze. Okazało się nie ma osób poszkodowanych. Autobus wyciągają służby drogowe. 📢 Weekendowa giełda narciarska w Krakowie. Narty z alpejskich stoków, buty z nowinkami technologicznymi Narty dziecięce od 150 zł, dla dorosłego - od 350 zł, kijki w cenie od 70 do 450 zł, do tego kaski, strój narciarski, skarpety z wełny merynosów, a także informacje o nowinkach sprzętowych można w zimowym sezonie co weekend znaleźć na giełdzie przy Balickiej. W jednej z hal w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 13 działa krakowska giełda narciarska. W tej lokalizacji funkcjonuje szósty rok, ale tradycje ma od 1989 roku - wcześniej odbywała się w "Rotundzie". Zajrzeliśmy na tę giełdę w sobotę, 2 grudnia.

📢 Szlak z grotami, jaskiniami i bunkrami na Kaszubach. Poleca National Geographic Ten szlak na Kaszubach poleca National Geographic. Szlak "Tajemnice Lasów Mirachowskich" łączy ze sobą piękno polskiego krajobrazu i historię. Przy ścieżce są m.in. groty, bunkry. 6-kilometrowy szlak urządziło Nadleśnictwo Kartuzy. Spacer w sercu Kaszub jest atrakcyjny o każdej porze roku.

Wideo szkolenie wojsko