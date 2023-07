Przegląd prasy Kraków 4.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Prasówka Kraków 4.07: top 3 artykuły z wczoraj

Urzędnicy przeprowadzą konsultacje w sprawie przyszłości Płaszowa i Rybitw. Pierwotnie planowali tam budowę nowej dzielnicy, ale projekt planu miejscowego, który miał umożliwić budowę tzw. krakowskiego Manhattanu, radni miejscy wyrzucili do kosza. Był to efekt m.in. sprzeciwu przedsiębiorców, którzy obawiali się, że Nowe Miasto zatrzyma ich rozwój, bo nie będą mogli budować m.in. nowych hal magazynowych. Mówią nam, że konsultacje to krok w dobrym kierunku. - O ile nie zostaną przeprowadzone pod tezę - dodają.