Przegląd prasy Kraków 31.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

📢 Piknik filmowy w parku Lotników Polskich. Weekendowa moc atrakcji nie tylko dla najmłodszych Tłumy na rodzinnym pikniku filmowym w parku Lotników Polskich. To wydarzenie było niezwykłą gratką dla najmłodszych wielbicieli kinematografii. Miasto Kraków i KBF przygotowały moc warsztatów, zajęć i zabaw, które umiliły wakacyjny czas nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom, którzy mogli tu znaleźć okazję do wypicia mrożonej kawy na zielonej trawce podczas gdy ich pociechy poznawały magiczny świat filmu. Zobaczcie ile osób w sobotni wieczór zgromadziło się na wspólnym oglądaniu "Powrotu do przyszłości". Z kolei w niedzielę, 30 lipca na strefie Arena Garden przy TAURON Arena Kraków odbyły się pokazy chemiczne i fizyczne dla dzieci.

📢 Mieszkańcy Nowej Huty licznie przybyli na osiedlowy festyn z potańcówką Ciepłe niedzielne popołudnie było świetną okazją dla mieszkańców Nowej Huty, by się spotkać na osiedlowym festynie. 30 lipca o godz. 15.00 w Wyciążach na terenie LKS Błyskawica przy ul. Podstawie 6a rozpoczął się „Dzień Wyciąż”. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji, a wśród nich: występy artystyczne, pokaz iluzji w wykonaniu Damiana Spętanego, a także zabawa taneczna z zespołem "Secret Band". Gwiazdą wieczoru będzie z kolei gwiazda disco polo - Czadoman.

📢 Pożar pustostanu w samym centrum Krakowa. Z ogniem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest już opanowana Niespokojne popołudnie w samym centrum Krakowa. Jak udało nam się dowiedzieć od dyżurnego straży pożarnej, tuż przed godziną 15.00 doszło do pożaru dwóch pięter pustostanu na ulicy Lubicz. Na miejscu pracowało dziewięć zastępów straży pożarnej. Występowały też chwilowe utrudnienia w ruchu. Około godz. 17.40 sytuacja była już opanowana. Pożar nie rozprzestrzenił się dalej. Spaleniu uległo wyposażenie nagromadzone w budynku. Nie było osób poszkodowanych ani rannych.

📢 Kraków. Imieniny Krzysztofa z wizjonerami. Święto Pałacu Krzysztofory Chociaż kalendarzowe imieniny Krzysztofa obchodzone były 25 lipca, to Pałac Krzysztofory - oddział Muzeum Krakowa zaprosił na tradycyjne wielkie świętowanie w weekend 29 i 30 lipca pod adresem - Rynek Główny 35. Zarówno w sobotę, jak również w niedzielę nie zabrakło ciekawych atrakcji, a wśród nich: oprowadzenia wraz z przypomnieniem sylwetek krakowskich wizjonerów, warsztatów oraz koncertu.

📢 Szukacie pomysłu na spacer w niedzielne popołudnie w Krakowie? Koniecznie wybierzcie się pod Wawel! Leniwe niedzielne popołudnie to idealna okazja, by wybrać się całą rodziną na spacer. W samym centrum Krakowa można dzisiaj nacieszyć oko wyjątkowymi widokami zieleni. Gdzie? Pod samym Wawelem pięknymi kolorami rozkwitła łąka kwietna. Koniecznie musicie to zobaczyć! 📢 Kraków. One nadal czekają na kochający i bezpieczny dom. Schronisko KTOZ jest pełne zwierzaków, które może czekają właśnie na Ciebie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty są na ulicy Rybnej zaledwie od kilku dni. Jednak zdarzają się też takie przypadki, gdy zwierzaki czekają na kochający i bezpieczny dom już od wielu lat. My jednak nie tracimy nadziei i wierzymy, że każde z nich trafi kiedyś do odpowiedzialnego opiekuna, który da im wymarzona dach nad głową.

📢 Zaginął Krzysztof Rutkowski z Wieliczki. Mężczyzna ostatnio przebywał w Niemczech Kilka dni temu, 26 lipca zaginął Krzysztof Rutkowski. 41-letni mężczyzna w ostatnim czasie przebywał w Seevetal w Niemczech. W środę około godziny 11.48 wyszedł z mieszkania - najprawdopodobniej do sklepu i do chwili obecnej nie powrócił, a także nie nawiązał kontaktu z rodziną. 26 lipca wieczorem miał wrócić z przewoźnikiem do Polski. Rodzina prosi o pomoc! 📢 O takich sukcesach trzeba mówić! Uczeń V LO w Krakowie przywiózł medale z Japonii i Szwajcarii Duma nas rozpiera, że Michał jest uczniem naszego Liceum - pisze w komunikacie na swojej stronie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Uczeń krakowskiej "piątki" w jednym miesiącu zdobył aż trzy medale na Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych: złoty z chemii, w Zurychu, srebrny z fizyki, w Tokio i brązowy z matematyki, w Chiba, również w Japonii. Ponadto już rozpoczął pracę naukową realizując projekty pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutu Nielsa Bohra w Kopenhadze. Wybitny młody naukowiec znajduje również czas na intensywne treningi sportowe.

📢 Kraków. Piesi i rowerzyści już od półtora miesiąca korzystają z nowej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem Kładka nad Wisłą między Grzegórzkami a Zabłociem funkcjonuje już od półtora miesiąca (od 10 czerwca). Każdego dnia korzysta z niej wielu mieszkańców. Kładka ma kilka kluczowych zadań - ułatwić poruszanie się pieszych pomiędzy prawym i lewym brzegiem Wisły, a rowerzystom umożliwić dogodny dojazd do centrum od strony mocno rozwijającego się Zabłocia. Nowa przeprawa tworzy również alternatywę dla mostu Powstańców Śląskich. To jednak nie wszystko. Na kładce pojawiają się całe rodziny, które zatrzymują się na chwilę by móc pooglądać nadjeżdżające pociągi. 📢 Budowa trasy S7 pod Krakowem. Zmiany w rejonie Nowej Huty Budowa S7 na odcinku Kraków-Widoma. Postęp prac w lipcu szacuje się na 35 procent - niewiele jeśli chodzi o życzenia kierowców, którzy by już chcieli szybciej wyjechać na północ z Krakowa. Mogą liczyć na również budowaną Trasę Wolbromską i rozbudowywaną aleje 29 Listopada. Ale droga ekspresowa to co innego, która ma połączyć Podhale z Pomorzem. Ważne, że prace postępują, na pozostałych odcinkach również. Na odcinku Krakowskim od 1 sierpnia nastąpią natomiast zmiany.

📢 Wypadki mnożą się w powiecie krakowskim. Są poszkodowani w tym dzieci. Utrudnienia na drogach Do kilku wypadków doszło w powiecie krakowskim w sobotę, 29 lipca po południu. Najpierw do dwóch wypadków doszło na drodze krajowej nr 94 Kraków-Olkusz. W Wielkiej Wsi do rowu wpadł pojazd wiozący spory ładunek na niewielkiej przyczepce.

