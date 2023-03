Przegląd prasy Kraków 31.03.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

W czwartkowe popołudnie doszło do dwóch kolizji z udziałem samochodów i tramwajów. Pierwsza miała miejsce na skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej i Zbrojarzy. Auto osobowe wjechało tam pod tramwaj. Z kolei na ul. Limanowskiego osobówka i bus zaklinowały się jadąc jednym pasem ruchu. Dodatkowo jedno z aut otarło się o bok tramwaju.

Ostatniego dnia marca Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie otwiera pierwszą w Polsce, tak dużą wystawę o rozwoju myśli inżynieryjnej, jej wpływie na przemiany miasta i życie jego mieszkańców. Ta niezwykła podróż w czasie, która rozpoczyna się niemal 3500 lat temu i nazywa się "Miasto. Technoczułość" to również 600 niezwykłych zabytków. Całkowity budżet, który został przeznaczony na zorganizowanie tej wystawy, a także rozbudowanie siedziby muzeum i konserwację zabytków to 46,5 mln zł netto. Wśród eksponatów znalazły się pochodzące z Krakowa i Gdańska drewniane rury wodociągowe z XVI w. maszyna do pisania dla niewidzących Picht, czy też pierwsze polskie telefony.