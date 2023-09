Przegląd prasy Kraków 3.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Nieoficjalnie poznaliśmy pełną listę kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Senatu z okręgu nr 13, który obejmuje Kraków oraz powiaty krakowski, miechowski i olkuski. W sobotę, 2 września w Krakowie odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli KO, podczas której przedstawiono kilka nowych nazwisk, które znajdują się na liście wyborczej KO w okręgu 13. O czym wiadomo już od dawna, krakowską "jedynką" Koalicji Obywatelskiej jest Bartłomiej Sienkiewicz. Drugie miejsce na liście należy do Jagny Marczułajtis-Walczak. Tuż za nią, trzecie miejsce zajmuje Aleksander Miszalski.

W sobotę, w rejonie grani Tatr, pomiędzy Szpiglasową Przełęczą a Wrotami Chałubińskiego turysta spadł w przepaść około 150 – 200 m. Zginął na miejscu – poinformował ratownik TOPR Adam Marasek. Ratownicy TOPR przy pomocy śmigłowca przetransportowali ciało turysty do Zakopanego.

Już w najbliższy poniedziałek, 4 września na północy Krakowa będzie miała miejsce prawdziwa rewolucja komunikacyjna. Od wczesnych godzin porannych mieszkańcy osiedli położonych na północ od ul. Opolskiej będą mogli wybrać tramwaj, by dojechać do centrum i innych dzielnic miasta. Przez jakiś czas, przystankiem końcowym i początkowym na Górce Narodowej będzie przystanek „Papierni Prądnickich” przy ul. Banacha. Tymczasem w sobotę, 2 września odbyła się uroczystość uruchomienia komunikacji tramwajowej na Górkę Narodową. Tego dnia odbył się też inauguracyjny przejazd tramwajem na trasie Krowodrza Górka – Górka Narodowa. Miejsce spotkania – parking P+R przy ul. Pachońskiego.

W gminie Krzeszowice w Nawojowej Górze na drodze krajowej 79 w sobotę około południa doszło do wypadku. Krajówka została zablokowana. Jedna osoba jest ranna. Została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie.

Jednoślad uczestniczący w wypadku to skuter.