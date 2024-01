Przegląd prasy Kraków 3.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w Krakowie. Zderzenie autobusu MPK i auta osobowego na północy miasta. Są osoby poszkodowane ”?

Prasówka Kraków 3.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w Krakowie. Zderzenie autobusu MPK i auta osobowego na północy miasta. Są osoby poszkodowane Autobus MPK zderzył się z samochodem osobowym w Krakowie. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego we wtorek, 2 stycznia. Kilka osób poszkodowanych zostało w tym zdarzeniu.

📢 Sylwestrowe balety w Energy2000 w Przytkowicach. Szampan lał się strumieniami. Mamy zdjęcia z imprezy! To była wyjątkowa impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Zabawie w sylwestrową noc towarzyszyły pokazy pirotechniki. Nie mogło zabraknąć niespodzianek dla klubowiczów, którzy obdarowani zostali “energicznymi” gadżetami. W czasie tej wyjątkowej imprezy każdy znalazł coś dla siebie. Goście bawili się w trzech salach, w trzech różnych klimatach muzycznych. Zobacz, co tam się działo.

📢 Kraków. Pętla na Górce Narodowej gotowa w przyszłym tygodniu. Są konkretne daty W poniedziałek, 8 stycznia uruchomiony dla pasażerów zostanie terminal autobusowy na pętli tramwajowej na Górce Narodowej. Z kolei do 12 stycznia zacznie działać parking P+R dla 460 pojazdów. Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania zintegrowanego węzła przesiadkowego otwarty będzie także dojazd od strony rozbudowanej al. 29 Listopada oraz od nowego odcinka ulicy Papierni Prądnickich.

Prasówka 3.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czołowe zderzenie ciężarówki i pojazdu osobowego. Utrudnienia na południu Krakowa We wtorek, 2 stycznia doszło do wypadku w Krakowie na ul. Sawiczewskich. Tu w Swoszowicach czołowo zderzyły się dwa samochody - ciężarowy z osobowym. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Występują utrudnienia w ruchu.

📢 Kraków. Zakaz wędkowania na terenie Stawu Płaszowskiego Od 1 stycznia na terenie Stawu Płaszowskiego obowiązuje zakaz wędkowania – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Decyzja podjęta została w związku ze zwiększoną liczbą osób wędkujących nielegalnie, a tym samym zagrożeniem dla ekosystemu wodnego. Na terenie zainstalowane zostały znaki informujące o zakazie wędkowania. 📢 Kraków. W noc sylwestrową zdewastowano figurę św. Jana Nepomucena z kapliczki w Mogile Tuż po północy i powitaniu Nowego Roku przy ul. Odmętowej w Nowej Hucie ktoś wyrwał z tamtejszej kapliczki i rzucił na ziemię drewnianą figurę św. Jana Nepomucena. Według relacji okolicznych mieszkańców dewastacji dokonano, gdy obok kapliczki przechodziła rozbawiona grupa młodych ludzi, zapewne uczestników jakiejś zabawy sylwestrowej. Figura ma uszkodzoną jedną dłoń. Policja informuje, że prowadzi postępowanie w tej sprawie, wstępnie pod kątem uszkodzenia mienia. Sprawcom może grozić kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

📢 Strzelanina na domówce pod Krakowem. Zamaskowany mężczyzna z zazdrości o dziewczynę wcelował z broni do organizatora zabawy W jednej z posesji w gminie Wieliczka odbywała się impreza domowa, w której uczestniczyło około 10 osób. Gdy domówka dobiegała końca i goście wychodzili, pojawił się mężczyzna z bronią i wycelował do gospodarza obiektu. Postrzelił go i uciekł. Policjanci namierzyli sprawcę. Okazało się, że wyjął broń, bo był zazdrosny o dziewczynę uczestniczącą w zabawie. 📢 Kraków. Fort "Mistrzejowice" po remoncie. Dostanie jeszcze monitoring Zakończył się - prowadzony od 2021 roku na zlecenie Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie - remont Fortu 48a "Mistrzejowice", który objęty był dofinansowaniem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. - Wykonany remont ma na celu zabezpieczenie fortu. Zrealizowane prace izolacyjne oraz dotyczące odtworzenia wentylacji powinny doprowadzić do stopniowego osuszania obiektu i poprawy jego stanu technicznego - informuje ZBK. Zmorą fortu pozostają natomiast pseudografficiarze.

📢 Chcesz przyjechać do centrum Krakowa na święto Trzech Króli autem? Za parking trzeba będzie w tym roku zapłacić Od ubiegłego roku obowiązują nowe zasady w Obszarze Płatnego Parkowania. Według nich 6 stycznia, w święto Trzech Króli, parkowanie jest płatne – przypomina Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 📢 Wypadek na DW 780 pod Krakowem. Zderzyły się dwa auta, jest osoba poszkodowana We wtorek, 2 stycznia, miał miejsce wypadek w Przegini Duchownej w gminie Czernichów na drodze wojewódzkiej nr 780. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. To kobieta, którą zespół ratownictwa medycznego zabrał do szpitala. Na czas działań służb ratowniczych na drodze wprowadzono ruch wahadłowy. 📢 Rusza zwiedzanie online Muzeum Auschwitz-Birkenau. To wyjątkowe połączenie nowoczesnej technologii z historią. Zdjęcia Miliony osób z całego świata będą miały dostęp do aplikacji, która służy do zwiedzania byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z przewodnikiem online. W tej chwili zwiedzanie dostępne jest w siedmiu językach.

📢 Pomnikowe drzewa z al. Waszyngtona w Krakowie uwięzione w betonie Te drzewa mają tabliczki potwierdzające ich nadzwyczajny i unikatowy status. Czy na tym jednak koniec? - Zobaczcie w jakim są stanie! Umierają i to w wielkich cierpieniach: rozjeżdżane, rozszarpane pnie, połamane gałęzie, zaduszone asfaltem i płytami bryły korzeniowe. Samo patrzenie wywołuje ból. To kluczowa sprawa - pisze Monika Bogdanowska. Drzewa pomnikowe na al. Waszyngtona w Krakowie choć uznane za wyjątkowe, traktowane już bez większej dbałości przez wszechobecnie otaczający je beton. - Dlaczego nikt ich nie chroni? - pytają mieszkańcy.

📢 Autobusowe Linie Dowozowe Kolei Małopolskich. Zmiany w rozkładach: niektóre autobusy pojadą inaczej Wielu pasażerów, mieszkających w województwie małopolskim korzysta z autobusów, oznaczonych literą A i cyfrą. Autobusowe Linie Dowozowe Kolei Małopolskich wrosły w małopolską codzienność. Przewoźnik ogłosił zmiany w rozkładach jazdy od nowego roku. Autobusowe Linie Dowozowe mają dodatkowe przystanki. Doszły też nowe trasy.

📢 W tych miastach w Małopolsce popełnia się najwięcej przestępstw! Zaskakujący ranking Za to, czy w swoim mieście czujemy się bezpiecznie odpowiada kilka czynników. Jest to nie tylko liczba popełnianych na danym terenie przestępstw, ale także to, w jaki sposób z ich wykrywalnością radzi sobie policja. Powiaty, w których odnotowano największą przestępczość w Małopolsce, to powiat nowosądecki i brzeski. To w nich znajduje się najwięcej miast ujętych w poniższym zestawieniu. Zobacz ranking najmniej bezpiecznych miast w Małopolsce w oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku. Tu popełnia się najwięcej przestępstw. 📢 Edyta Górniak niczym Barbie, Maryla Rodowicz w piórach i bez spodni. Najciekawsze kreacje polskich celebrytek z tegorocznego sylwestra Blond włosy i różowa sukienka? W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią zaskakujących stylizacji sylwestrowych została Edyta Górniak, która pojawiła się na scenie w niecodziennym wydaniu. Uwagę na siebie zwracały też Maryla Rodowicz w piórach, Majka Jeżowska czy Doda. Nie zabrakło charakterystycznych nakryć głowy, odsłoniętych brzuchów i świecących materiałów. Zobacz zdjęcia!

📢 Kraków. NIK kontroluje miejską spółkę, wokół której narosło wiele kontrowersji. Co najbardziej interesuje inspektorów? Trwa kontrola NIK w sprawie powołania i działalności miejskie spółki Kraków 5020. Chodzi głównie o umowę, jaka w maju 2022 r. została podpisana między Kraków 5020 a gminą. Opiewała ona na kwotę 20 mln zł. Wcześniej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta podważył większość zapisów wspomnianej umowy. - Potwierdzam, że mamy taką kontrolę - mówi Dariusz Nowak, z biura prasowego krakowskiego magistratu.

📢 Ciekawe wydarzenia 2023 roku pod Krakowem. Ważne inwestycje, wykopaliska, światowe osiągnięcia, zabawy i odlotowe jubileusze Niezwykłych wydarzeń w 2023 roku nie brakowało w powiecie krakowskim. Spektakularnym przedsięwzięciem było rozpoczęcie budowy obwodnicy Zabierzowa. Zakończyła się również przebudowa Rynku w Mogilanach. Powstała nowa droga łącząca gminy Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia. Wiele modernizacji i nowych rozwiązań zaczęto realizować na zakopiance. Było także wiele jubileuszy m.in.: 800 lat świętowała parafia w Wawrzeńczycach. A Aeroklub Krakowski na swoje 95-lecie pokazał odlotowe widowisko, na które przyjechały tysiące fanów powietrznych pokazów z całego kraju. Jak widowiskowe były wydarzenia 2023 roku zobacz na zdjęciach.

📢 Inwestycje 2024 w Krakowie: nowa kładka, Centrum Muzyki i linie tramwajowe. Może nie być tak źle, jeżeli pojawią się pieniądze z UE W budżecie Krakowa na 2024 rok na inwestycje zarezerwowano ok. 850 mln zł. To niemal o połowę mniej, niż w mijającym roku. W urzędzie duże nadzieje wiążą jednak z dopływem gotówki z funduszy unijnych. Oprócz kontynuacji już rozpoczętych zadań, takich jak budowy: linii tramwajowej do Mistrzejowic, Centrum Muzyki, czy kładki Kazimierz-Ludwinów, mogą się więc w trakcie roku pojawić dodatkowe pieniądze na rozpoczęcie nowych ważnych przedsięwzięć. 📢 Ktoś odpalał fajerwerki w Dolinie Pięciu Stawów. Jest nagroda za wskazanie osób Ktoś urządził sobie pokaz fajerwerków w sercu Tatr – w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Takie zachowanie jest całkowicie zakazane i urągające zasadom ochrony środowiska. Dlatego wyznaczona została nagroda 5000 zł za wskazanie osób, które odpalały fajerwerki w górach.

📢 Awaria pociągu pospiesznego z 300 pasażerami między Brzeskiem a Tarnowem, konieczne było podstawienie pociągu zastępczego W poniedziałek 1.01.2024 między Brzeskiem a Tarnowem doszło do awarii pociągu pospiesznego relacji Kraków-Przemyśl-Lwów. Około trzystu pasażerów utknęło na terenie Biadolin Szlacheckich. Po blisko dwóch godzinach oczekiwania podstawiono inny pociąg, do którego mogli się przesiąść.

