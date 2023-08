Przegląd prasy Kraków 29.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wisła Kraków poważnie rozważa wystąpienie na drogę sądową”?

Prasówka Kraków 29.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wisła Kraków poważnie rozważa wystąpienie na drogę sądową Poniedziałek po meczu z Arką Gdynia stał w Wiśle Kraków pod znakiem gaszenia wizerunkowego pożaru po publikacji portalu wp.pl, a w ślad za nim innych mediów o pobiciu bramkarza Puszczy Niepołomice Kewina Komara, czego mieli dopuścić się kibole powiązani z „Białą Gwiazdą”. Cała sprawa może nie zakończyć się szybko.

📢 Legionella w Małopolsce. Zakażenie w powiecie brzeskim nie jest pierwszym przypadkiem w Małopolsce W sierpniu br. zakażenie bakterią Legionella pneumophila miało już miejsce w Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie. W niedzielę, 27 sierpnia w badaniu laboratoryjnym potwierdzono zakażenie tą bakterią u kobiety, która trafiła do brzeskiego szpitala z jednego z domów spokojnej starości właśnie w powiecie brzeskim. Placówka, w której przebywała zakażona kobieta została objęta nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. - W Małopolsce nie ma ogniska legionellozy, odnotowaliśmy jednostkowe przypadki. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni - mówi wojewoda Łukasz Kmita.

📢 Kraków. Kamery monitorują buspasy. Sprawdzają, kto jeździ nimi nielegalnie Zarząd Transportu Publicznego uruchomił już wszystkie czternaście kamer, które mają sprawdzać, kto nielegalnie jeździ krakowskimi buspasami. Póki co to pilotaż. W przyszłości urządzeń może być więcej.

Prasówka 29.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Puszcza Niepołomice poszuka bramkarza. Wróci dawny jej golkiper? Po pobiciu bramkarza Puszczy Niepołomice Kewina Komara i jego niezdolnością do gry w tej rundzie, beniaminek stanął przed koniecznością pozyskania innego bramkarza.

📢 Kraków. Po burzy konar drzewa oparł się o latarnię. Strażacy musieli go wyciąć, bo zagrażał przechodniom Weekendowe burze nie spowodowały wielki szkód w Krakowie, ale porwisty wiat dał się we znaki m.in. mieszkańcom Wzgórz Krzesławickich. W niedzielę 27 sierpnia, na osiedlu Na Stoku przy ulicy Zielony Jar, strażacy musieli wyciąć konar drzewa, który pod wpływem wiatru, złamał się i oparł o latarnię. Zagrażał on w ten sposób pobliskim samochodom.

📢 Kraków. Wiec Konfederacji na krakowskich Błoniach. Pojawili się Bosak, Mentzen i Berkowicz W niedzielę, 27 sierpnia, krakowskie Błonia stanęły w ogniu. Atmosfera była tak gorąca, że ognie dosłownie wystrzeliły w powietrze. Jak "Tommorowland" - piszą uczestnicy wiecu. Publiczność rozgrzali liderzy partii: Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen oraz krakowski polityk Konrad Berkowicz, którzy poprowadzili spotkanie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Muzeum Narodowe przeżywa prawdziwe oblężenie. Co przyciągnęło zwiedzających? Wiosną przed Gmachem Głównym MNK ustawiała się gigantyczna kolejka, by zobaczyć prace Tamary Łempickiej. W sierpniu muzeum ogłosiło rekord odwiedzin – oddziały MNK odwiedziło już ponad milion zwiedzających. Jakie wystawy najchętniej oglądaliśmy? 📢 Powstaje międzynarodowa produkcja o wojennych losach rotmistrza Pileckiego - "Enemy Of My Enemy" 1 września na ekrany kin trafi film fabularny „Raport Pileckiego”. Tymczasem amerykańskie media branżowe donoszą, że trwają prace nad międzynarodową produkcją, która opowie o losach polskiego bohatera. Obraz ma mieć rekordowy budżet w historii polskiej kinematografii – 228 milionów złotych.

📢 Renowacja korony z wieży wyższej bazyliki Mariackiej została zakończona! Odnowiony zabytek wraca na swoje miejsce! Złocona Korona Królewska wraca na iglicę wieży wyższej bazyliki Mariackiej. Jeżeli pogoda dopisze, jeszcze w poniedziałek, 28 sierpnia rozpocznie się wciąganie jej ośmiu elementów na wieżę hejnałową. Na swoje miejsce, czyli na szczyt wieży wróci również kula, w której zostanie umieszczona kolejna kapsuła czasu. - Tutaj w Krakowie, nie tylko wiersze są najlepsze i złote nuty spadają na rynek, ale ołtarz mariacki i Korona Królewska na hejnalicy mariackiej, ciągle przypominają słowa: „Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza” - mówi ks. infułat Dariusz Raś.

📢 Piłkarz Puszczy Niepołomice Kewin Komar pobity przez kiboli? Policja nie potwierdza. Oświadczenie Wisły Kraków i Puszczy Niepołomice Chwile grozy w Wiśniczu Małym, niedaleko Krakowa. W sobotę, 26 sierpnia, podczas festynu wiejskiego został pobity bramkarz klubu piłkarskiego Puszcza Niepołomice, 20-letni Kewin Komar. Sprawcami rzekomo - według portalu sportowefakty.wp.pl - mieli się okazać kibole jednego z krakowskich klubów, którzy ponoć grozili mu również maczetami. W związku z zaistniałą sytuacją, zarówno Puszcza, jak i Wisła Kraków wydały oficjalne oświadczenie. Wypowiedziała się również policja, która jednak nie potwierdza, że było to zajście na tle kibicowskim. Sam zawodnik nie odniósł się do tych doniesień.

📢 Korona Królewska już na wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej! Korona Królewska wróciła na wieżę bazyliki Mariackiej! W poniedziałek, 28 sierpnia od wczesnych godzin porannych, wykonawca rozpoczął wciąganie jej elementów na hejnalicę. 15 sierpnia w kościele Mariackim podczas odpustu parafialnego, abp Marek Jędraszewski stwierdził, że korona na hejnalicy to szczególny znak oraz wielkie wyzwanie. Korona na wieży kościoła pojawiła w 1628 r. jako owoc objawień o. Mancinellego, któremu Matka Boża poleciła nazywać się Królową Polski. – Korona, która mówi o nas, Polakach powołanych do tego, aby patrząc na tę materialną koronę przyjmować Jej życie jako wzór dla siebie – pokornej służebnicy Pańskiej, oddanej dziełu zbawienia dokonanego przez Jej Syna aż do końca. Ta korona mówi, że trzeba Ją czcić, że trzeba Ją kochać, że trzeba być wiernym – podkreślał metropolita.

📢 Będzie rozbudowa głównej ulicy Rybitw. Pojawi się więcej chodnika Ulica Półłanki to główna arteria Rybitw i jednak z dłuższych ulic w Krakowie. Ciągnie się od mostu Wandy, przez skrzyżowanie z Botewa i Śliwiaka, Rybitwy aż na Złocień i do Bieżanowskiej. To droga, która musi sporo znieść, szczególnie ruch samochodów ciężarowych z pobliskich firm i placu targowego. Często jest w remoncie, ale jej stan przez ostatnie lata się poprawił. Teraz prywatny inwestor chce ją rozbudować przez dodanie chodnika.

📢 Kraków. Komunikacja mocno sparaliżowana. Awaria. Tramwaje nie jadą Wielicką Ul. Wielicka, między Cm. Podgórskim a Dworcową, uszkodzenie sieci trakcyjnej, tramwaje kierowane objazdem w obu kierunkach - linie 3 i 24 od Kabla przez Estakadę, Klimeckiego i ul. Grzegórzecką, linie 6 i 13 od rozjazdu Limanowskiego/Na Zjeździe przez Starowiślną, Grzegórzecka, Klimeckiego - 6 do Małego Płaszowa - 13 Estakadą do N.Bieżanowa . Komunikacja zastępcza autobusowa na odc. Kabel - Starowiślna.

📢 Nowe fakty w sprawie zakażenia legionellą w Małopolsce. Wojewoda małopolski: wzmożony nadzór w ośrodku, gdzie odnotowano legionellozę W niedzielę w Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella. Wieczorem odbył się sztab zarządzania kryzysowego. W domu spokojnej starości, którego podopieczną jest zakażona pacjentka, wzmożony został nadzór medyczny i sanitarny. "Wydaje się, że sytuacja jest opanowana" – powiedział PAP wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 📢 Koniec wakacji bliski. Remonty i zmiany w ruchu oraz komunikacji miejskiej nadchodzą Naiwny ten, który myśli, że z końcem wakacji kończą się "wakacyjne" remonty i utrudnienia. Drogowcy w wakacje Kraków owszem rozkopują, a urzędnicy tną linię w komunikacji, ale z 1 września wszystko nie wraca do normy. Remontów nawet przybędzie, a w komunikacji czeka nas sporo zmian. Zobaczcie. 📢 Kamil Glik w Cracovii? To jest możliwe, negocjacje trwają Do tej pory nieaktywna na rynku transferowym w letnim okienku Cracovia może być autorką głośnego transferu. Według twitterowego autora Janekx89, który często trafia z prognozami, do "Pasów" przymierzany jest Kamil Glik. Były reprezentant Polski jest wolnym zawodnikiem po tym, jak z Benevento spadło do Serie C, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy.

📢 Pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella w Małopolsce. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana została do szpitala W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie. 📢 Kraków. Uroczyste pożegnanie Dyrektora Teatru Groteska. Wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki Dobiega końca 25-letnia kadencja Dyrektora Teatru Groteska Adolfa Weltschka. Z tej okazji w Teatrze Groteska odbyło się wyjątkowe, wydarzenie. Podczas "Wieczoru sentymentalnego" na deskach teatru pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili czas wspomnień. 📢 Kraków. OdLOTowa Arena z balonami i samolotami w tle. Można było polecieć balonem, ale na uwięzi Co sprawia, że balony i samoloty wznoszą się w powietrze? Kto pierwszy marzył o lataniu? Jak napełnia się balon? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się w niedzielę podczas „OdLOTowej Areny!” przy TAURON Arenie Kraków. Oprócz pokazów sprzętu lotniczego, gier i konkursów na krakowian czekały także pokazy filmów w mobilnym planetarium oraz loty balonem na uwięzi.

📢 „Piknik rodzinny 800 plus” w Laskowej. Dużo atrakcji dla najmłodszych, gry zabawy, degustacja potraw Piknik „Rodzina 800+”w niedzielę zawitał do Laskowej w powiecie Limanowskim. To element kampanii informacyjnej dotyczącej zmian w programie „Rodzina 500+”, który od stycznia 2024 przekształci się w „Rodzina 800+”

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

Co Polacy sądzą o migrantach? Sonda