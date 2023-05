Przegląd prasy Kraków 29.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Muzyczny happening Rytm dla Krakowa odbył się w niedzielę na krakowskich Błoniach. Do udziału w nim byli zapraszani perkusiści profesjonalni, uczniowie, amatorzy, ludzi kultury, jak i wszyscy mieszkańcy oraz turyści. - Chcemy zapełnić Błonia ludźmi grającymi na bębnach - mówił wcześniej jeden z inicjatorów i organizatorów wydarzenia Maciej Trifonidis. Tak się stało.

Świnka Peppa i przyjaciele zaprosili w niedzielę małych widzów na spektakl pełen śpiewu, tańca i dobrej zabawy. Bohaterka niezwykle lubianej kreskówki pojawiła się na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury. Przedstawienie "Świnka Peppa - Wielka Niespodzianka" to dla najmłodszych wiele nowych wrażeń, a przy tym nauka. Na spektakl były zapraszane maluszki już od 2. roku życia.

Około 100-osobowy zespół, który utworzyli przedstawiciele małopolskich chórów gospel, wystąpił w niedzielne popołudnie na dziedzińcu klasztoru oo. paulinów na Skałce. Była to kolejna już edycja organizowanego od 2013 r. dorocznego koncertu Gospel na Skałce. Motyw przewodni tego niezwykłego spotkania chórów ze sobą i z publicznością stanowiły słowa zaczerpnięte z z Listu św. Pawła do Rzymian: "a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany".

W niedzielę 28 maja, na terenach zielonych przy Tauron Arenie zaroiło się od atrakcji i rodzin z dziećmi. Odbywa się tu XI Święto Rodziny Krakowskiej pod hasłem: "Rodzina to drużyna". Na mieszkańców czekają m.in. konkursy z nagrodami, pokazy wybranych dyscyplin sportowych, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze czy gry terenowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Tłumy zainteresowanych i mnóstwo frajdy dla każdego - tak można podsumować Dzień Dziecka w zajezdni tramwajowej Podgórze, na który krakowskie MPK zaprosiło w niedzielę najmłodszych pasażerów i ich opiekunów. Była okazja, by samodzielnie poprowadzić tramwaj czy zobaczyć zabytkowe pojazdy. Do dyspozycji dzieci był też tego dnia np. policyjny motocykl.

Komplet publiczności oglądał w niedzielę mecz Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec, czyli ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego, jakie „Biała Gwiazda” rozegrała na stadionie przy ul. Reymonta. I jak zwykle mecz toczył się w gorącej atmosferze.

To jest sensacja! Wisła Kraków przegrała pierwszy w tym roku mecz na swoim stadionie. I to z Zagłębiem Sosnowiec, które nie wygrywało w I lidze na wyjazdach od wakacji. Taki bywa jednak futbol, a „Biała Gwiazda” choć optycznie była lepszym zespołem to zapłaciła bardzo wysoką cenę za swoją nieskuteczność. Goście wygrali 2:1.