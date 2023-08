Przegląd prasy Kraków 28.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie.

Co sprawia, że balony i samoloty wznoszą się w powietrze? Kto pierwszy marzył o lataniu? Jak napełnia się balon? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się w niedzielę podczas „OdLOTowej Areny!” przy TAURON Arenie Kraków. Oprócz pokazów sprzętu lotniczego, gier i konkursów na krakowian czekały także pokazy filmów w mobilnym planetarium oraz loty balonem na uwięzi.

Piknik „Rodzina 800+”w niedzielę zawitał do Laskowej w powiecie Limanowskim. To element kampanii informacyjnej dotyczącej zmian w programie „Rodzina 500+”, który od stycznia 2024 przekształci się w „Rodzina 800+”

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do pierwszego zdarzenia doszło na Przylasku Rusieckim. Pod taflą wody zniknął 55-letni mężczyzna. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarl. Do kolejnego utonięcia doszło na krakowskim Zakrzówku - utonął 37-latek. Po 30 minutowych poszukiwaniach płetwonurkowie natrafili na ciało mężczyzny. Załoga pogotowia ratunkowego stwierdziła zgon. Od początku sezonu letniego w Małopolsce utonęło już 16 osób.

Warsztaty bukietowe, kolorowy korowód, zajęcia plastyczne, pokazy strażackie, policyjne i wojskowe czy prezentacja monografii „Tonie – historia, ludzie, kultura” - to wszystko czekało na uczestników dożynek w krakowskich Toniach.

Swojskie wyroby, wesołe miasteczko oraz animacje dla dzieci - m.in. z takich atrakcji mogli skorzystać uczestnicy dożynek miejskich w Wolicy. Najważniejszym elementem wydarzenia był Przegląd Wieńców Dożynkowych, gdzie zgromadzone 15 unikalnych wieńców, ozdobionych ręcznie zebranymi plonami zbóż, stanowiło wyraz wdzięczności za obfite żniwa. Wieńce, wytworzone ze słomy, kłosów, świeżych kwiatów, owoców i wstążek, posiadają różnorodne kształty i symbolikę, odzwierciedlając lokalne tradycje i konteksty. To także okazja do pielęgnowania i przekazywania ducha polskich obrzędów.

To była prawdziwa niespodzianka dla fanów. W niedzielę po południu Matteo Bocelli zaśpiewał na krakowskim Rynku Głównym. W sobotę młody śpiewak był gościem specjalnym swego ojca Andrei Bocelliego podczas jego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Człowiek, który prowadził rower, na który zapakował psa, gęś i kaczkę był prawdziwą sensacją niedzielnego targu staroci. Ludzi co chwilę zatrzymywali się, robili zdjęcia i zagadywali Dariusza Brzeskiego. A jaka jest historia tej niesamowitej drużyny? Po śmierci rodziców pan Dariusz wybrał się na targ rolny, gdzie zobaczył wystraszone maleńkie gęsi i kaczki. Nie namyślając się zbyt długo postanowił dać im dom. Od tego czasu są nierozłączne.

Najpierw powstało Forum Przestrzennie i okazało się hitem imprezowym. Później w dalszej części dawnego hotelu Forum powstała Hala Forum, kolejna knajpa. Teraz jest i trzecie miejsce do piwkowania, po lewej stronie hotelu, patrząc od strony Wisły. To drewniana konstrukcja, podobnie jak płotek, który wygrodził ogródek dla gości tuż przy alejce bulwarów wiślanych. A z drugiej strony hotelu Forum, w kierunku mostu Grunwaldzkiego mamy... wesołe miasteczko i balon widokowy. A planowana jest nowa plaża z kawiarnią poniżej. To miejsce zmienia się cały czas i zmieni jeszcze.