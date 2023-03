Przegląd prasy Kraków 28.03.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z poniedziałku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polska - Albania. Świderski! Człowiek, który wkurzył Albanię. MEMY o meczu reprezentacji Polski”?

Prasówka Kraków 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Polska - Albania. Świderski! Człowiek, który wkurzył Albanię. MEMY o meczu reprezentacji Polski Polska - Albania. Na Stadionie Narodowym dach był zasunięty, nic nie stało na przeszkodzie, żeby reprezentacja Polski poprawiła swoje notowania w oczach kibiców - po antyfutbolu pokazanym na mundialu w Katarze, po aferze z premiami, no i po kompromitującym meczu z Czechami trzy dni wcześniej. Oczywiście tych historii i tak nigdy nie zapomnimy, także dlatego, że dzięki nim powstały MEMY. A humory polskim kibicom poprawił Karol Świderski, strzelając jedyną bramkę w meczu Polska - Albania.

📢 Kraków. Akcja ratunkowa strażaków w... basenie piankowym Nietypowa akcja w basenie... piankowym. Krakowscy strażacy zostali wysłani do pomocy Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu. Jak się okazało na miejscu, przyszło im działać w basenie pełnym pianek, do którego poszkodowana nierozważnie oddała skok, doznając urazu pleców.

📢 Kraków. Śmiertelne potrącenie 59-letniego mężczyzny na oznakowanym przejściu dla pieszych Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych. W piątek, 24 marca, około godziny 20.00 na ulicy Brzeskiej w Krakowie kierująca samochodem marki Volvo śmiertelnie potrąciła 59-letniego mężczyznę, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. Krakowscy policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczności wypadku.

Prasówka 28.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków szykuje się do otwarcia Zakrzówka. Tak ma funkcjonować nowe kąpielisko. Na baseny wejdzie ograniczona liczba osób ZDJĘCIA Park Zakrzówek wraz z basenami ma być dostępny od rozpoczęcia tegorocznego sezonu kąpielowego, czyli od czerwca. Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, w rozmowie z Krakow.pl wyjaśnił jak będzie funkcjonować nowe miejskie kąpielisko. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentuje się Park Zakrzówek z basenami.

📢 Jak pachnie Kraków? Perfumiarz Jakub Pietrynka stworzył perfumy z zapachów zebranych w mieście i zamknął je w butelce Jak pachnie Kraków zamknięty we flakoniku perfum? Dowiemy się tego już w sobotę 1 kwietnia o godz. 15 w Pawilonie Wyspiańskiego. Swoją premierę będzie miał wówczas zapach „Kraków”, stworzony przez krakowskiego perfumiarza Jakuba Pietrynkę. Podczas spotkania będzie można zaopatrzyć się w te wyjątkowe perfumy. 📢 Kibolskie gangi wracają na ulice Krakowa. "Młode pokolenie dochodzi do głosu". W ciągu kilku ostatnich dni doszło do dwóch ataków Ostatnio w Krakowie doszło do dwóch ataków na młodych mężczyzn, związanych ze światkiem pseudokibiców. W ruch poszły ostre narzędzia, w tym maczeta. Z kolei pięć miesięcy temu, w wyniku wewnętrznych walk między kibolami Cracovii, padły strzały w Zabierzowie. Zajmujący się w przeszłości zwalczaniem takiej przestępczości policjanci twierdzą, że w najbliższym czasie porachunków na ulicach może być więcej. Członkowie rozbitych w ostatnich latach przez policję dużych grup kiboli odbudowują swoje struktury, ale muszą się ścierać z młodymi pseudokibicami, chcącymi przejąć rynek. Stąd ostatnie napady.

📢 Do Krakowa wraca Szalom na Szerokiej! Koncertu w sercu Kazimierza nie było od trzech lat Szalom na Szerokiej przez lata gromadził tłumy krakowian i gości Festiwalu kultury Żydowskiej, którzy bawili się do muzyki żydowskiej z całego świata. Podczas ostatnich, pandemicznych, edycji koncertu zamykającego festiwal nie było. Jak zapowiadają organizatorzy, w tym roku Szalom na Szerokiej powróci. 📢 27 lat temu królowa Elżbieta II odwiedziła Kraków. 27 marca 1996 roku witały ją pod Wawelem tłumy mieszkańców W marcu 1996 roku królowa Elżbieta II udała się w swoją jedyną podróż do Polski. W ostatnim dniu wizyty, 27 marca, wraz z mężem księciem Filipem zwiedzała Kraków. Jak na królewskie miasto przystało powitano ją w iście królewskim stylu. Przez mały poślizg w zaplanowanym co do minuty programie opóźniono nawet dla niej odegranie hejnału!

📢 Zamyka się "ring" wokół Krakowa. Intensywne prace na budowie północnej obwodnicy i trasy S7 w kierunku stolicy. Nowe zdjęcia Trwają prace na budowach dróg ekspresowych S7 Widoma - Kraków i S52 Modlnica - Kraków Mistrzejowice. Po ukończeniu tych inwestycji Kraków będzie miał pełną obwodnicę drogową (tzw. ring). Obie trasy mają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W poniedziałek plac budowy wizytował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 📢 Poznali się przez internet, ale w "realu" romantyczna randka w Krakowie zamieniła się w atak z gazem pieprzowym Krakowscy policjanci zatrzymali 20-letnią sprawczynię rozboju. Młoda kobieta, dwa dni wcześniej, zaatakowała gazem pieprzowym i okradła 31-latka, z którym umówiła się na spotkanie towarzyskie w jednym z hoteli w Podgórzu. 20-latce grozi nawet 12 lat więzienia.

📢 Kraków. 100-metrowy tunel samochodowy wzdłuż ulicy Opolskiej coraz bliżej ukończenia Trwa budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. W ramach inwestycji powstaje m.in. tunel samochodowy wzdłuż ul. Opolskiej. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postępy prac na tym odcinku. 📢 Kraków. Stacja PKP na Zabłociu wróci lepsza i większa. W czerwcu peron zacznie działać Na przystanku Kraków Zabłocie wykonawcy pracują przy kolejnych elementach powiększanego peronu. Powstaje nawierzchnia i zadaszenie. Pociągi zaczną się zatrzymywać po tej stronie przystanku już w czerwcu. 📢 Władze Małopolski planują utworzenie w Krakowie nowoczesnej giełdy rolnej za 300 mln zł W Krakowie planowane jest utworzenie małopolskiej giełdy rolnej. Nowy obiekt miałby powstać do końca 2030 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 300 mln zł z czego połowa miałaby pochodzić z funduszy unijnych. W ramach wkładu własnego przekazane zostałyby pieniądze Województwa Małopolskiego oraz wielu partnerów projektu, takich jak inne jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, czy rolnicy.

📢 Kraków. Ceny warzyw na placach i raport jak podrożały. Które warzywo rekordzistą? Papryka czerwona, pomidor malinowy czy ogórek? Jak na przestrzeni ostatniego roku zmieniły się ceny warzyw? Niestety diametralnie. Rekord to ponad 7 zł na jednym kilogramie produktu! Zmian w cenniku łamiących serca i portfele jest jednak wiele... Oto najnowszy raport, który powstał na podstawie kilkudziesięciu tysięcy paragonów dodanych do aplikacji PanParagon. 📢 Kraków. Okolica Nowego Kleparza. Korki, nieład, brak wizji, ale będzie lepszy park Mieszkańcy Krakowa od lat narzekają na okolice skrzyżowania Alei Juliusza Słowackiego z ulicą Prądnicką oraz Długą w rejonie Nowego Kleparza. Od dawna toczą się jałowe dyskusje o zmianę tej przestrzeni na bardziej dogodną dla krakowian. Nie tylko korki są największy problemem tego miejsca. Były plany na zagospodarowanie tej okolicy i ułatwienie życia kierowcom, pieszym czy osobom korzystającym z komunikacji miejskiej. Pomysłów nie brakowało, ale czy którykolwiek z nich zostanie w końcu zrealizowany? Na razie połatano tylko dziury na pętli autobusowej...

📢 Niezapomniany koncert Kamila Bednarka w Klubie Kwadrat w Krakowie Na udział w tym koncercie było naprawdę wielu chętnych. Kamil Bednarek w ramach trasy koncertowej "Ambasadorzy Rozrywki" wystąpił również Krakowie, a dokładniej w Klubie Kwadrat. W marcu 2023r. artysta wraz ze swoim zespołem odwiedził również inne duże miasta w Polsce: Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk i Warszawę. Zobaczcie jak fani Bednarka bawili się w stolicy Małopolski. 📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 26.03.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Kraków wzięty pod lupę przez amerykańską agencję ratingową Standard & Poor’s. Jak wypadła stolica Małopolski? Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdza długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Krakowa na poziomie A- oraz ocenia perspektywę miasta jako stabilną. To najwyższy wskaźnik z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego. Stabilna perspektywa dla Krakowa odpowiada perspektywie dla Polski. - Analitycy S&P podkreślają, że Kraków, drugie co do wielkości miasto w Polsce, posiada zróżnicowaną gospodarkę, cieszy się niższą stopą bezrobocia od średniej krajowej oraz rosnącą liczbą ludności, a wzrost liczby mieszkańców jest w pewnym stopniu wspierany przez napływ uchodźców z Ukrainy, z których część może osiedlić się w Krakowie na stałe - podaje krakowski magistrat.

