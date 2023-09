Przegląd prasy Kraków 27.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Prasówka Kraków 27.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wesele odbyło się w Energy2000 w Przytkowicach. Była młoda para, toasty, rzucanie bukietem "Hej wesele!" - tak nazywała się kolejna tematyczna impreza w Energy2000 w Przytkowicach. Bawiła się para młoda i jej goście. Wśród nich było wyjątkowo dużo starszych "kuzynek", "cioć" i "wujków", bo tak się złożyło, że tym razem było wyjątkowo dużo gości w wieku już nienastoletnim.

📢 Samochód wjechał do Wisły w Krakowie, w rejonie stopnia wodnego Dąbie Wczoraj, 25 września, w godzinach nocnych wpłynęło zgłoszenie o samochodzie, który wjechał do rzeki Wisła w rejonie stopnia wodnego Dąbie. Policja podała informacje o akcji dopiero teraz. Na miejsce jako pierwsi pojawili się policjanci z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, którzy skontrolowali pojazd pod kątem osób w nim uwięzionych. Co się okazało?

📢 Afera na Uniwersytecie Ekonomicznym nabiera rozpędu. Odwołani pracownicy kierują sprawę do sądu i Ministerstwa Edukacji i Nauki Kilka dni temu rektor UEK prof. Stanisław Mazur odwołał z funkcji prorektora uczelni prof. Piotra Bułę i dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK dr Jakuba Kwaśnego. Podejrzewa bowiem, że mieli oni zlecać sobie nawzajem umowy, na których zarobili ponad 200 tys. zł. Pracownicy uczelni twierdzą, że są niewinni. Sprawiedliwości będą szukać przed sądem i Ministrem Edukacji i Nauki. Uczelnia tymczasem zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa.

Prasówka 27.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wraca sprawa tajemniczej śmierci Urszuli Olszowskiej. Młoda fotoreporterka nie zginęła przypadkiem? Wraca sprawa tajemniczej śmierci Urszuli Olszowskiej, młodej fotoreporterki "Gazety Krakowskiej", która zginęła w Tatrach w 2010 roku. Dziennikarze Crime+Investigation Polsat poświęcili tej historii jeden z odcinków "Wakacyjnych zbrodni", który zostanie wyemitowany początkiem października. Gdy we współpracy z Onetem ujawniliśmy nowe fakty w tej sprawie, śmiercią dziewczyny zainteresowała się Prokuratura Krajowa. Możliwe, że Ula nie zginęła w górach przypadkiem.

📢 Lotnisko w Balicach rozwija zimową siatkę połączeń. Ryanair ogłosił największy w historii rozkład, ma nowe samoloty i trasy Największy w historii zimowy rozkład lotów z Krakowa ogłosiła linia lotnicza Ryanair. Firma zwiększyła swoją bazę floty o dziewięć samolotów, w tym trzy samoloty nowej generacji gamechanger. A do tego nowe trasy. Te propozycje na sezon zimowy ogłoszone zostały we wtorek, 26 września, podczas wspólnej konferencji przedstawicieli lotniska Kraków-Balice i linii Ryanair. 📢 Kraków. Latami kamienice przy ulicy Grodzkiej były w katastrofalnym stanie. Teraz powstają w nich luksusowe apartamenty Kamienice przy ulicy Grodzkiej, w ścisłym centrum Krakowa, w końcu przechodzą remont. Latami znajdowały się w katastrofalnym stanie. Teraz przechodzą metamorfozę, a we wnętrzach budynków mają powstać luksusowe apartamenty. 📢 Kraków uczcił muralem stulecie urodzin Jerzego Nowosielskiego Na elewacji budynku przy ul. Lotniczej 22 powstał mural poświęcony Jerzemu Nowosielskiemu w stulecie urodzi malarza.

📢 Światowy Dzień Królika 2023. Oto zdjęcia króliczków naszych Czytelników! We wtorek, 26 września, obchodzimy Światowy Dzień Królika, czyli święto wszystkich uszatych słodziaków oraz ich właścicieli! Z tej okazji prezentujemy najpiękniejszych uszatków naszych Czytelników. Te królicze noski z pewnością umilą Wam dzień i gwarantujemy - to najsłodsze, co dziś zobaczycie! 📢 Kraków. W poszpitalnych budynkach na Wesołej rozpoczęła działalność Apteka Designu W aptecznych umywalkach rosną kwiaty, a lekomat służy za aranżację wystawy ceramiki - w budynku dawnej szpitalnej apteki przy ul. Kopernika 19 A Krakowskie Biuro Festiwalowe uruchomiło Aptekę Designu, przestrzeń przeznaczoną dla projektantów. Na blisko 180 m kw. znalazły się tu, m.in. pracownie, przestrzeń co-workingowa dla designerów oraz ogólnodostępna czytelnia.

📢 Krakowscy policjanci przeciwdziałają nielegalnym wyścigom. 50 aut skontrolowanych Policjanci krakowskiej drogówki cały czas prowadzą wzmożone działania skierowane przeciwko uczestnikom nielegalnych wyścigów. Kolejne kontrole miały miejsce w miniony piątek. To kolejna akcja, trudno nie zauważyć, że mundurowi zintensyfikowali swoje działania w tym obszarze po tragicznym wypadku na moście Dębnickim w Krakowie.

📢 Kraków. Uszkodzona ścieżka na Kopcu Krakusa stanowi duże zagrożenie. Wejście na górę to sport ekstremalny Uszkodzona ścieżka na Kopcu Krakusa stanowi duże zagrożenie dla osób, które wchodzą na jego wierzchołek. Z dróżki wystają postawione na sztorc metalowe pręty o ostrych końcówkach, łatwo jest się pośliznąć na sporych nierównościach i w dodatku można przez przypadek zahaczyć nogą o spore fragmenty plastikowej siatki stanowiącej część rozpadają się podbudowy. - To cud, że w tym miejscu jeszcze nie doszło do jakiegoś poważnego wypadku - twierdzi Krzysztof Kwarciak, radny i prezes Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków!, które złożyło do Zarządu Zielenie Miejskiej pismo z prośbą o pilną naprawę ścieżki.. 📢 Służby mundurowe szkolą mieszkańców, promują bezpieczeństwo w powiecie krakowskim Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, pokazy ratownictwa specjalistycznego, strażackiego, spotkania z policjantami, zapoznanie się ze sprzętem służb mundurowych oraz udział w grze terenowej - to tylko niektóre propozycje i oferty dla uczestników Dnia Bezpieczeństwa Powiatu Krakowskiego, który powiat krakowski organizował wraz z Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Odbył się na placu przy Urzędzie Gminy w Czernichowie.

📢 Ten remont utrudnia życie w Krakowie. Raport z mostu Dębnickiego, Zwierzynieckiej i Kościuszki. Wideo i zdjęcia z drona W związku z kolejnym etapem prac na moście Dębnickim oraz w ramach przebudowy ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej, w nocy z 24 na 25 września br. wprowadzona została nowa organizacja ruchu w tym rejonie miasta. Łatwiej przejedziemy już mostem Dębnickim gdzie pojawił się nowy asfalt. Niestety równocześnie pojawiły się większe utrudniania na skrzyżowaniu pod Jubilatem.

📢 Kraków. Protest przeciwko kładce Kazimierz-Ludwinów nasila się. Klony i nietoperze zagrożone? "Kontynuując walkę przeciwko budowie kładomostu z Kazimierza na Ludwinów, złożyliśmy z 700 podpisami, w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, uchwałę, która ma na celu zatrzymanie inwestycji „Kładka pieszo-rowerowa Kazimierz-Ludwinów” - napisali do nas ludzie związani z komitetem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej "Bulwar to My". Równocześnie zwracają uwagę na zagrożenie jakie inwestycja niesie dla drzew i nietoperzy, zdobyli opinie ekspertów w tych kwestiach.

📢 Wnioskują o rozwój kolei aglomeracyjnej i nowe przystanki w Krakowie Grupa krakowskich radnych przygotowała projekt uchwały z wnioskiem do prezydenta miasta o podjęcie wszelkich możliwych działań, które doprowadzą do rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej w Krakowie poprzez budowę nowych przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej nr 8 oraz włączenie w system kolei aglomeracyjnej linii kolejowej nr 100 (Małej Obwodnicy Kolejowej Krakowa). 📢 Kraków. Na Zakrzówku zostanie wprowadzony zakaz wędkowania i połowu ryb Nurkowie alarmują, że z Zakrzówka zniknęły duże ryby. Były też przypadki zaplątywania się nurków i innych osób pływających na akwenie w żyłki wędek. Bywa, że jedna osoba przychodzi z kilkoma wędkami. Na takie doniesienia zareagował Paweł Bystrowski, prezes stowarzyszenia Akcja dla Ziemi na Zakrzówku. Zainterweniował w Zarządzie Zieleni Miejskiej, który nadzoruje Zakrzówek. Urzędnicy podjęli decyzję.

📢 Mieszkańcy Krakowa nie odpuszczają. Wierzą, że park przy ul. Fabrycznej może być większy. Wystosowali pismo do ministra Adamczyka Latem 2022 roku przy ul. Fabrycznej w Krakowie otwarto park kieszonkowy. Postawiono ławki, altanę i zrobiono ogród deszczowy. Mieszkańcy Grzegórzek od lat apelują o jego powiększenie o działki leżące po sąsiedzku. Problem w tym, że tereny te należą do PKP, a spółka choć chętna jest je oddać, a miasto kupić, do finalizacji rozmów nie doszło do dziś. Mieszkańcy o pomoc proszą więc ministra Andrzeja Adamczyka.

📢 Dwa poważne wypadki pod Krakowem, w Skawinie i Szarowie. Są ranni W miejscowość Szarów (powiat wielicki), na DK-75, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, dwie osoby zostały poszkodowane i znajdują się pod opieką pogotowia. Na miejscu trwa akcja służb, występują duże utrudnienia w ruchu drogowym. Podobny wypadek, niemal równocześnie, zdarzył się w Skawinie na ul. Radziszowskiej. Tam również są osoby ranne.

📢 Uszkodzenie torowisko w centrum Krakowa. Tramwaje jadą objazdami Utrudnienia w komunikacji miejskiej w Krakowie. Na ulicy Franciszkańskiej, kierunek Teatr Bagatela, zatrzymanie w ruchu spowodowane uszkodzeniem torowiska, linie 1, 8, 13, 18, 72 kierowane przez ul. Westerplatte. 📢 Podgórze kontra Ludwinów. Gdzie nocą piękniej nad Wisłą w Krakowie? Rozpoczęła się jesień, ale w najbliższych dniach nadal mamy mieć piękną, słoneczną pogodę. Jest więc okazja wybrać się na spacer. Wisła przyciąga nie tylko w ciągu dnia, ale też po zmroku. W ostatnich latach wzdłuż bulwarów pojawiają się nowe atrakcje, w tym liczne restauracje i kawiarnie. Rzeka i jej nabrzeże mieni się w światłach iluminacji. Tak jest m.in. w Podgórzu i na Ludwinowie w rejonie dawnego hotelu Forum. Przejdź do ZDJĘĆ, by zobaczyć porównanie.

