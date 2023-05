Przegląd prasy Kraków 27.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Prasówka Kraków 27.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Mieszkańcy zwracają uwagę na glony w basenach na Zakrzówku. ZZM obiecuje: "takie sytuacje zostaną wyeliminowane" Do otwarcia basenów na Zakrzówku ok. trzy tygodnie, a już teraz mieszkańcy alarmują o złym stanie sanitarnym wody. Na zdjęciach zrobionych przez panią Lucynę widać, że woda w nieckach jest mętna, ma zielony kolor a na dodatek pełna jest glonów. W odpowiedzi ZZM tłumaczy, że baseny nie są codziennie czyszczone ze względu na trwające prace, ale gdy tylko kąpielisko ruszy sytuacja ma zostać opanowana. Czy tak będzie, czas pokaże.

📢 Kraków. W Prokocimu pełen atrakcji Dzień Szpitala dla małych pacjentów i dla pracowników Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zorganizował w piątek (26 maja) dla swoich pracowników oraz małych pacjentów Dzień Szpitala. Szpital postanowił w ten sposób zadbać o wyjątkowe, niezapomniane chwile dla przebywających tutaj dzieci, a także docenić ciężką pracę personelu. Dla uczestników przygotowano rozmaite atrakcje, zabawy i koncerty, by poprawić samopoczucie podopiecznych szpitala, a także dostarczyć im oraz pracownikom lecznicy niezapomnianych wrażeń.

📢 Ile trzeba zapłacić za polskie truskawki? Sprawdziliśmy ceny na Starym Kleparzu ZDJĘCIA Maj to sezon na truskawki. Sprawdziliśmy na Starym Kleparzu, ile trzeba zapłacić za te wyczekiwane owoce. Ceny zależą od gatunku, wielkości, miejsca upraw. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jaką kwotę trzeba zarezerwować na polskie truskawki.

Prasówka 27.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ptasia grypa w Małopolsce. Ognisko wykryte w Krakowie w dzielnicy Podgórze. "Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla człowieka" W Województwie Małopolskim wykryto już 6 ognisk (w tym 5 aktualnych) ptasiej grypy. Ostatnie z nich zostało odnotowane w Krakowie w dzielnicy Podgórze. Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, znaleziono tam 30 padłych mew. Wojewódzki lekarz weterynarii uspokaja - Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla człowieka. Za przenoszenie wirusów grypy odpowiedzialne są głównie ptaki dzikie, przede wszystkim związane ze środowiskiem wodnym (kaczki, gęsi, łabędzie). Wirus HPAI jest bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę, dlatego "mięso drobiowe i jaja poddane przed spożyciem obróbce cieplnej są w pełni bezpieczne". Podano również zakres środków bezpieczeństwa dla hodowców drobiu.

📢 W czerwcu rusza budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ważna decyzja w sprawie wycinki drzew W czerwcu ma się rozpocząć budowa linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Mieszkańcy protestują przeciwko dużej wycince drzew przewidzianej w związku z tym przedsięwzięciem. W urzędzie zadecydowano, że podczas prac usunięcie każdego drzewa będzie rozpatrywane indywidualnie, tak by uchronić jak najwięcej zieleni. 📢 Krakowskie instytucje podsumowały Noc Muzeów. Prawdziwe oblężenie Muzeum Narodowego i Wawelu W miniony piątek, 19. maja, w Krakowie odbyła się 19. edycja Nocy Muzeów. Wzięło w niej udział ponad 60 instytucji, które zaprosiły do około 100 punktów zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Tej nocy krakowskie muzea odwiedziło ponad 100 tys. zwiedzających. 📢 Jeden pomnik Mickiewicza to w Krakowie za mało! Są kolejne O tym na płycie Rynku Głównego wie każdy - miejsce spotkań dla krakowian, punkt orientacyjny dla turystów. Ale jeden pomnik w Krakowie to zdecydowanie za mało! Kilka miesięcy temu na monument wieszcza można się było natknąć po drugiej stronie Sukiennic (w stosunku do oryginału), pod Galerią Krakowską czy na kampusie UJ. Od kilku dni Mickiewicz wita gości Gmachu Głównego MNK. O co chodzi?

📢 Europa Rally 2023 w Krakowie. Wielka Parada Narodów na początek zlotu. „Uskrzydlone” kampery opanowały Muzeum Lotnictwa Polskiego To pasja, ale też styl życia. Kamper to nasz dom – zapewniają uczestnicy 60. jubileuszowego zlotu caravaningowego EUROPA RALLY 2023. Pięciodniowe święto tych wszystkich, którzy po świecie podróżują domem na kółkach, rozpoczęło się 26 maja od malowniczej Parady Narodów. Odbyła się ona na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, również obchodzącego 60 lecie!

📢 Plenerowe kino, koncerty, silent disco w miasteczku festiwalowym FMF Od piątku do niedzieli (26-28 maja) na placu przed Galerią Kazimierz będzie działało miasteczko Festiwalu Muzyki Filmowej. Na krakowian i gości festiwalowych będzie czekało tu plenerowe kino, koncerty, spotkania z gwiazdami festiwalu, silent disco, a także warsztaty dla najmłodszych. 📢 Nowy układ drogowy pod Krakowem. Powstanie tunel z przejazdem pod zakopianką Tunel pod zakopianką i trzy kładki dla pieszych mają powstać w Libertowie w gminie Mogilany. Zaprojektowaniem i budową tego nowego układu drogowego na drodze krajowej nr 7 jest zainteresowanych sześć firm. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała, że może przeznaczyć na to zadanie ponad 188 mln zł. Główne cele inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości zakopianki.

📢 Uczcili 75. rocznicę śmierci Witolda Pileckiego. Zapłonęły znicze pamięci ZDJĘCIA W czwartek, 25 maja 2023 r., o godz. 21.30 – w godzinę śmierci rtm. Witolda Pileckiego, zamordowanego z wyroku komunistycznego sądu w więzieniu na warszawskim Mokotowie – w całym kraju zapłonęły znicze pamięci. W Krakowie patriotyczna uroczystości odbyły się pod popiersiem bohatera w parku Jordana. 📢 Oni zmienią polską modę! Wkrótce w Krakowie pokaz mody młodych projektantów SAPU W czerwcu Kraków znów zamieni się w stolicę mody! Wkrótce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie prezentujące kreatywną modę: pokaz Hi!Fashion. Będziecie mogli podziwiać projekty zdolnych artystów ze Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. Hi!Fashion 2023 to wydarzenie nie tylko dla pasjonatów mody! 📢 Kraków. Tak ma wyglądać park przy Forcie w Bronowicach. Do 4 czerwca można zgłaszać uwagi do II etapu Do 4 czerwca można zgłaszać uwagi do II etapu Parku Bronowickiego. - W projekcie skupiono się na stworzeniu miejsca wypoczynku i sąsiedzkiej integracji poprzez uporządkowanie terenu oraz wprowadzenie elementów małej architektury: w tym ławek, koszy na śmieci, leżaków, hamaków, stołów piknikowych, huśtawek dla dorosłych oraz montaży urządzeń sportowych - pisze ZZM. Na dołączonych wizualizacjach możecie zobaczyć jak ma wyglądać park przy forcie.

📢 Piękne kartki z życzeniami na Dzień Matki 2023. Gotowe do pobrania: wyjątkowe, wzruszające życzenia i wierszyki na 26 maja 26 maja to Dzień Matki. Jeśli nie masz pomysłu jakie życzenia wysłać mamie, skorzystaj z naszych podpowiedzi. Znajdziesz tutaj wyjątkowe życzenia, wierszyki i gotowe do pobrania kartki z życzeniami z okazji Dnia Mamy. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. Nie zapomnij złożyć najserdeczniejszych życzeń. 📢 Noc Klasyków wróciła do Krakowa. Zobaczcie jakie fury zjechały pod Tauron Arenę Odbyła się inauguracja kolejnego sezonu czwartkowych spotkań Krakowskich Klasyków Nocą przed Tauron Areną Kraków. Przy ulicy Lema w Krakowie pojawiło się wiele znakomitych pojazdów, rarytasów dla miłośników motoryzacji i historii motoryzacji. Samochody można było podziwiać zewnątrz i wewnątrz. Zobaczcie te cudeńka w naszej galerii.

📢 W krakowskiej Alei Gwiazd odsłonięto gwiazdę Jana A.P. Kaczmarka Na bulwarze Czerwieńskim u stóp Wzgórza Wawelskiego w czwartek, 25 maja, odsłonięta została gwiazda i odcisk dłoni wybitnego kompozytora, laureata Oscara – Jana A.P. Kaczmarka. - To niewiarygodne, będę sąsiadem Wawelu. Obok Wisła i cała historyczna kraina zapierająca dech w piersiach - napisał Jan A.P. Kaczmarek w liście odczytanym przez jego żonę Aleksandrę Twardowską-Kaczmarek. 📢 Nie żyje Jolanta Ciosek. Była wieloletnią współpracownicą Działu Kultury "Dziennika Polskiego" W czwartek, 25 maja, zmarła nasza serdeczna koleżanka redakcyjna – Jolanta Ciosek. Przez wiele lat współpracowała z Działem Kultury „Dziennika Polskiego”. 📢 Kraków. Bank znów szuka kupca na nieruchomość przy Rynku Głównym - z ceną o obniżoną o kilka milionów Bank Pekao S.A. kolejny raz szuka kupca na zabytkową czteropiętrową kamienicę na rogu ulicy Szewskiej i Rynku Głównego w Krakowie. Opublikowane głoszenie o sprzedaży nieruchomości opatrzył dopiskiem "Nowa cena". Gdy poprzednio - w połowie ubiegłego roku - bank wystawił kamienicę (która oryginalnie złożona była z dwóch oddzielnych budynków) na sprzedaż, cena wywoławcza wynosiła 57 mln zł. Teraz jest to o kilka milionów mniej: 49,5 mln złotych. Zgodnie z planem miejscowym nabywca będzie mógł tu urządzić np. hotel, hostel lub pensjonat.

