Przegląd prasy Kraków 26.03.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Piękna biżuteria, niezwykłe minerały, kamienie szlachetne, wyjątkowe wyroby jubilerskie, kolczyki, bransolety, pierścionki, naszyjniki, korale oraz półprodukty do tworzenia biżuterii. Trwa dwudniowa 55. Międzynarodowa Wystawa i Giełda Biżuterii i Minerałów w Krakowie. 25 i 26 marca w Hali Sportowej Czyżyny Politechniki Krakowskiej można podziwiać m. in. wyjątkowy zbiór szlachetnych opali z Etiopii, który pochodzi z prywatnej kolekcji i był prezentowany po raz pierwszy właśnie tutaj w Krakowie. Ponadto podczas wydarzenia można również zakupić kamienie szlachetne, biżuterię i skamieniałości. Na wydarzeniu pojawiło się ponad 140 wystawców.

Wieczysta Kraków - Orlęta Radzyń Podlaski. W sobotę 25 marca na ten III-ligowy mecz wybrało się na stadion Wieczystej blisko tysiąc osób. Coraz więcej jest takich, które przychodzą wyposażone w ubrania w klubowych barwach, w żółto-czarne szaliki. Piłkarze dali tym razem kibicom niezłe widowisko i bezdyskusyjne zwycięstwo, 3:0, w debiucie nowego trenera Wieczystej Wojciecha Łobodzińskiego. Co poszło nie tak? Pogoda w drugiej połowie: słońce schowało się za ciemnymi chmurami, a z nich lunął deszcz, który wiele osób przegonił z trybuny. Zdjęcia kibiców >>> przejdź do GALERII.

Wiosenne pamiątki, stroiki, koszyczki, palmy, pisanki, ręcznie malowana porcelana, serwetki, obrusy i wiele innych pięknych rzeczy. Na Rynku Głównym w Krakowie trwają przygotowania do jarmarku wielkanocnego 2023. Tragi w samym sercu Krakowa rozpoczną się 30 marca i będą trwały do 10 kwietnia. Tradycyjnie na stoiskach będzie można również kupić pyszny żurek, kwaśnicę, zupę czosnkową, czy też pajdę chleba ze smalcem. Nie zabraknie również słodkości. Jak zwykle jarmarkowi będą towarzyszyć imprezy artystyczne.

Najpierw mieszkańcy Kurdwanowa apelowali o zrewitalizowanie ich parku, a teraz upominają się by w końcu go otworzyć. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie tłumaczy, że opóźnienia w pracach są spowodowane "przesunięciem terminu wykonania nawierzchni, co podyktowane było warunkami atmosferycznymi". Do otwarcia parku jeszcze daleka droga, a za najpewniejszy termin urzędnicy podają dopiero czerwiec br. Od lat największą bolączką tego miejsca były dziurawe alejki, które stanowiły zagrożenie, a także uniemożliwiały poruszanie się nimi osobom niepełnosprawnym.