Przegląd prasy Kraków 25.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Prasówka Kraków 25.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Krakowie płonął warsztat. W akcji osiem zastępów strażaków W poniedziałkowy (24 lipca) wieczór straż pożarna walczyła z ogniem przy ul. Jerzego Smoleńskiego 83 w Krakowie. Palił się tutejszy warsztat, lakiernia. Z daleka widoczne były kłęby czarnego dymu unoszące się nad tym miejscem. Pożar warsztatowej hali gasiło osiem zastępów krakowskich strażaków.

📢 Polska feta w Lidze Narodów! Siatkarze świętowali z kibicami podczas ceremonii dekoracji w Gdańsku ZDJĘCIA Polscy siatkarze wygrali w niedzielnym finale Ligi Narodów z Amerykanami 3:1. To pierwsze złoto i historyczny sukces Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach, nic więc dziwnego, że tuż po meczu w Gdańsku Polacy eksplodowali radością. W trakcie ceremonii dekoracji, gdy nasi siatkarze otrzymali złote medale, rozpoczęło się wspólne świętowanie z publicznością w hali Ergo Arena. Obejrzyjcie zdjęcia z siatkarskiej fety w galerii.

📢 Małopolska. Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami z gradem w poniedziałek 24 lipca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek 24 lipca ostrzeżenie II stopnia o burzach z gradem dla całej Małopolski. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h punktowo do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.

Prasówka 25.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Weekendowa akcja krakowskiej drogówki przeciwko piratom drogowym i nielegalnym wyścigom. Kilkaset mandatów W piątek i sobotę policjanci krakowskiej drogówki przeprowadzili akcję mającą na celu przeciwdziałanie nielegalnym wyścigom i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas akcji funkcjonariusze przeprowadzili 484 kontrole, nałożono 403 mandaty karne. Ponadto zatrzymano 20 dowodów rejestracyjnych i zatrzymano 4 prawa jazdy.

📢 Pożar krakowskiego archiwum, już siedem osób z zarzutami. Śledczy wciąż badają, co było przyczyną. Opinii biegłych nie ujawnią Siedem osób ma zarzuty w sprawie pożaru archiwum Urzędu Miasta Krakowa przy ulicy Na Załęczu, do którego doszło w lutym 2021 roku. Do dziś nie ogłoszono, co było jego przyczyną. Zespół biegłych opracował opinię, jednak ze względu na dobro trwającego wciąż postępowania krakowscy śledczy nie chcą jej ujawnić. 📢 Postępują prace przy budowie kościoła św. Jana Pawła II na Ruczaju. Teraz czas na dzwon na wieżę nowego kościoła Dzwon na wieżę budującego się kościoła św. Jana Pawła II w Krakowie został zamówiony w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Jego koszt to 150 tys. zł z czego 90 tys. zł już udało się zebrać. Parafia zbiera teraz resztę środków na sfinansowanie dzwonu. Wielki dzwon będzie ważył tonę. Przypominamy, że budowa kościoła na Ruczaju rozpoczęła się w 2018 roku.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej na ukończeniu. Powstaje też wielki parking park&ride ZDJĘCIA Trwa budowa nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Po trzech latach od rozpoczęcia realizacji zadania część nowej infrastruktury została już oddana do użytku, a na pozostałych odcinkach roboty są na finiszu, tak by nowym tramwajem można było przejechać od początku nowego roku szkolnego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć zdjęcia inwestycji z lotu ptaka, na których szczególnie dobrze widać nie tylko stan zaawansowania zadania. Patrząc z góry widzimy szerszy kontekst urbanistyczny, w jakim funkcjonować będzie linia tramwajowa oraz pozostałe elementy zadania.

📢 Wisła Kraków. Jarosław Królewski: Rozumiem, że kibice są źli, ale rozmawiajmy o faktach, a nie mitach Dla mnie zaczynają już być trochę monotematyczne te wszystkie dyskusje o legendach, które pracują w klubie niby za zasługi, o niewyciąganiu wniosków, o oblężonych twierdzach i inne tego typu podsumowania. Jeśli naprawdę chcę się znaleźć sedno problemu, robi się to profesjonalnie, próbuje się rzeźbić materiał, który mamy - mówi prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski. 📢 Kibice Cracovii na meczu ze Stalą. Na trybunach w Mielcu pojawiła się mocna grupa z Krakowa ZDJĘCIA, WIDEO Kibice Cracovii solidnie zmobilizowali się na inaugurację sezonu piłkarskiej ekstraklasy i na sobotni mecz "Pasów" ze Stalą wybrała się do Mielca ich liczna grupa. Na trybunach zapełnili przeznaczony dla nich sektor, ale byli też tacy fani, którzy usiedli wśród miejscowych. Na boisku mecz przyjaźni zakończył się polubownym rozstrzygnięciem 2:2, a gole dla krakowian zdobywali Paweł Jaroszyński i Michał Rakoczy. Obejrzyjcie zdjęcia kibiców Cracovii w galerii.

📢 Krakowski spacer śladami Kory w piątą rocznicę śmierci wokalistki 28 lipca minie piąta rocznica śmierci Kory, dzień później - w sobotę, 29 lipca o godz. 11.00 w Krakowie odbędzie się spacer szlakiem legendarnej wokalistki. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, nie są także wymagane zapisy. 📢 Budowa S7 Miechów-Szczepanowice. Widać przebieg, ale na jezdnie jeszcze długo poczekamy Budowana droga ekspresowa S7 Miechów - Szczepanowice trwa. To najmniej zaawansowany odcinek na S7 od Krakowa do granicy z województwem świętokrzyskim. Postęp prac ocenia się na 40 proc. Trwają roboty ziemne, ale wyłonił się zarys przyszłej drogi. Na razie przypomina na większości odcinka szeroką polną drogę, ale miejscami jest już więcej podbudowy pod jezdnie. Pojawiają się też wiadukty i mosty. Prace trwają też na odcinkach Widoma-Kraków i Moczydło-Miechów.

📢 Chodnik przy ul. Westerplatte w Krakowie coraz bardziej przypomina huśtawkę. Takich chodników w mieście są tysiące Rozpadający się fragment chodnika w samym centrum miasta przy ul. Westerplatte jest pułapką dla przechodniów. Wystarczy chwila nieuwagi i łatwo można się przewrócić. Zagrożenie stanowią olbrzymie nierówności, dziury i sporej wielkości zapadliska oraz pozbawione podłoża płyty, które bardzo mocno się chyboczą przy każdy kroku. W efekcie powstało dosyć unikalne rozwiązanie jakim jest połącznie huśtawki i chodnika. Pytanie czy krakowianie chcą jednak takich ,,innowacji”? Na problem zwróciła uwagę Stowarzyszeniu Ulepszamy Kraków! mieszkanka, które wiele razy bezskutecznie zgłaszała, że stan traktu stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. 📢 Kraków to nie tylko atrakcyjne kąpieliska, to też skażone bajora Zakrzówek, Bagry, Przylasek Rusiecki oraz liczne stawy w parkach - to miejsca, które przyciągają plażowiczów i spacerowiczów w Krakowie. Niestety mamy też w Krakowie bajora, obok których lepiej nie przechodzić, a o wchodzeniu do wody należy zupełnie zapomnieć. Choć z lotu ptaka zbiorniki przy ul. Dymarek wyglądają ciekawie i kolorowo, to przy bliższym przyjrzeniu się widać, że to skażona breja z odpadów przemysłowych.

📢 Wieliczka miastem uniwersyteckim. Wszystko na to wskazuje, że będą się tam kształcić przyszłe kadry medyczne Miasto uznane dotychczas za Pomnik Historii, którego Wielicką Kopalnię UNESCO wpisało na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego ma szansę tak jak Miasto Królów, stać się miastem uniwersyteckim. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa byłaby spełnieniem marzeń wielu osób, a szczególnie młodzieży chcącej kontynuować naukę i osiągać stopnie naukowe. Utworzenie PWSZ w Wieliczce to ogromne przedsięwzięcie, które ma wiele celów, lecz jeden szczególny - kształcenie przyszłej kadry medycznej. Chociaż do jej utworzenia jeszcze daleka i kręta droga, to już widać szansę, że podjęte starania mogą przynieść ogromny sukces.

