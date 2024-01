Przegląd prasy Kraków 25.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Wypadek trzech samochodów na Opolskiej. Dwa pasy zablokowane”?

Prasówka Kraków 25.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Wypadek trzech samochodów na Opolskiej. Dwa pasy zablokowane Kraków, Ul. Opolska, kierunek Nowa Huta - doszło do kolizji 3 samochodów. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Służby prowadzą działania na miejscu zdarzenia. Dwa pasy są w chwili obecnej wyłączone z ruchu.

📢 Kraków. Trwają prace budowlane nowego parku kieszonkowego w Mistrzejowicach. Będzie pełny kwiatów Nowy park kieszonkowy powstaje przy ul. Piasta Kołodzieja na os. Piastów w Mistrzejowicach. Zdegradowana zieleń zyska nowy blask poprzez nowe nasadzenia i infrastrukturę. 📢 MSWIA ostrzega przed oszustami. Wysyłają sms z prośbą o aktualizację danych archiwalnych dowodów osobistych Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort ostrzega, by nie otwierać linku w będącej próbą wyłudzenia wiadomości SMS.

Prasówka 25.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poważny wypadek w Bolechowicach pod Krakowem. Wysłano śmigłowiec ratunkowy Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych w Bolechowicach (powiat krakowski), są osoby poszkodowane, trwa akcja ratunkowa. Wszystkie służby na miejscu zdarzenia w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.

📢 Wielki zjazd absolwentów UJ. Może w nim wziąć udział każdy, kto zdobył dyplom tej uczelni W tym roku przypada 60. rocznica powstania Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pośród wydarzeń, którymi stowarzyszenie postanowiło upamiętnić ten jubileusz, jest m.in. cykl wykładów, nakręcenie filmu dokumentalnego, uroczysta akademia w Collegium Novum, a także wrześniowy zjazd absolwentów UJ - pierwszy w historii planowany na taką skalę, z zapraszanymi do udziału również studentami zagranicznymi, którzy ukończyli najstarszą uczelnię w Polsce. Na dniach w internecie ma się pojawić formularz rejestracyjny zjazdu.

📢 W Europie Środkowej Kraków stał się centralną lokalizacją dla światowych korporacji z branży usług biznesowych i technologii W ciągu ostatniej dekady Kraków stał się wiodącym centrum technologicznym w Europie i najlepszym wyborem dla nowych inwestycji. Krakowski rynek IT jest domem dla około 55 000 specjalistów IT. Tak wynika z raportu o rynku IT w stolicy Małopolski. Według raportu 30 największych pracodawców IT w stolicy Małopolski zatrudnia łącznie 28,1 tys. specjalistów, co stanowi połowę pracowników z tej dziedziny w Krakowie.

📢 Zenon Baran, były trener Hutnika i Cracovii, prezes spółki kupieckiej, pochowany na cmentarzu Rakowickim W środę 24 stycznia na cmentarzu Rakowickim odbyło się ostatnie pożegnanie Zenona Barana - zmarłego w wieku 89 lat krakowianina, byłego piłkarza, trenera piłkarskiego Hutnika i Cracovii, ale także przedsiębiorcy, działacza Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, odznaczonego medalem Honoris Gratia. 📢 Kraków. Rozkręcają się prace przy budowie kładki Kazimierz - Ludwinów. Trwa przebudowa sieci gazowej i elektrycznej W ramach pierwszych prac wykonawca przebudowuje sieć gazową. Rozpoczął także przebudowę kolidujących urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia. W najbliższych tygodniach prace obejmą też przeciwległy brzeg Wisły. 📢 Tak od środka wygląda krakowska izba wytrzeźwień. Pobyt tutaj słono kosztuje... Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - zwane potocznie krakowską izbą wytrzeźwień - mieszczące się przy ulicy Rozrywki 1, to jeden z najdroższych hoteli w Krakowie. Aby do niego trafić, trzeba się trochę "napracować". Straż miejska i policja codziennie przywozi tam osoby, które pod wpływem alkoholu dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. Jak to miejsce wygląda od środka? Ile kosztuje nocleg w tym przybytku? Zobaczcie.

📢 Dni z darmową komunikacją miejską w Krakowie słono kosztują. Kwoty sięgają nawet 600 tys. zł. Ale czy to pomaga w walce ze smogiem? Darmowa komunikacja miejska w Krakowie wprowadzana jest wtedy, gdy smog dusi miasto, a normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 zostają przekroczone. Od 2015 roku w stolicy Małopolski było 35 takich dni. Urzędnicy szacują, że wprowadzanie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie w minionych latach mogło skutkować znacznym zmniejszeniem wpływów do budżetu Miasta ze sprzedaży biletów. Jeden dzień darmowych przejazdów w roku bieżącym mógł zmniejszyć wpływy o ok. 600 tys. złotych. W dni darmowej komunikacji w autobusach i tramwajach nie widać jednak tłumów. 📢 Kraków. ZCK ogłasza aukcję. Nie uwierzycie, ile trzeba zapłacić za miejsce na cmentarzu! Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza aukcję na oddanie do użytkowania - dysponowania miejsc pod budowę grobów murowanych na trzech cmentarzach komunalnych: Rakowickim, Podgórskim i Grębałowskim. Licytacja odbędzie 7 lutego, o godz. 13.00 w ZCK przy ul. Powstańców 48, w Biurze Obsługi Cmentarza Prądnik Czerwony. Nikt nie ukrywa, że tanio nie jest... Cena wywoławcza na najdroższe miejsca: 15 982 zł.

📢 Zderzenie tramwaju MPK z autem na nowej trasie w Krakowie. Duże utrudnienia "Coś pechowa jest trasa do Górki Narodowej! Zderzenie tramwaju z samochodem na Siewnej - zablokowany ruch w kierunku Górki Narodowej, tramwaj stoi na środku ulicy, a samochód spadł do rowu" - informuje Platforma Komunikacyjna Krakowa. 📢 Kraków. Ukradł dwa rowery i postanowił je od razu sprzedać. Szukał klientów pod Galerią Krakowską i... okiem monitoringu O 1 w nocy operator monitoringu miejskiego zwrócił uwagę na dziwnie zachowującego się mężczyznę. Szedł ulicą Pawią pod Galerią Krakowską, pchał przed sobą dwa markowe rowery i podchodził do każdej napotkanej osoby. Operator przekazał te informacje najbliższemu patrolowi straży miejskiej, który zjawił się przy Pawiej w kilka minut.

📢 Salmonella w popularnych słodyczach. Sanepid ostrzega. "W zakładzie produkcyjnym doszło do rażących uchybień" Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii Salmonella w chałwie sezamowej.

📢 Duża zmiana przy wyrabianiu dowodu osobistego. To Cię zaskoczy! 29 grudnia 2023 r. weszły w życie zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Obecnie nie trzeba już wypełniać papierowego wniosku o wydanie dowodu osobistego. 📢 Kraków. Pas startowy w Czyżynach do zabudowania? Jest projekt planu, mieszkańcy alarmują Przy Bora-Komorowskiego wyrosło nam Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon z parkiem i czeka na otwarcie. Doprowadzono do niego nową drogę, odkryto też poniemiecki bunkier i go zabezpieczono. W sumie wszystko w porządku. Ale pojawił się projekt planu miejscowego, który podlega teraz publicznej dyskusji. Mieszkańcy zauważają, że tereny między Cogiteonem a ul. Stella-Sawickiego są przeznaczane w nim pod zabudowę. W części usługową, a w części mieszkaniową. Grupa na Facebooku Lotnisko Rakowice Czyżyny, apeluje do mieszkańców by wzięli udział w dyskusji nad planem.

📢 Kraków. Straż miejska holuje kolejne pojazdy. Wśród nich taki piękny, zielony duży fiat 125p Kolejna akcja straży miejskiej związana z usuwaniem wraków z krakowskich ulic. Cztery pojazdy nieużytkowane usunęli strażnicy miejscy w ostatnich dniach z terenu Dzielnicy IV Prądnik Biały. Gdzie te auta były zaparkowane? Przy ul. Konecznego, Stawowej, Pużaka i Słotnej. A wśród nich perełka dla miłośników motoryzacji. Zielony duży fiat 125p. Pewno będzie do kupienia za jakiś czas na licytacji samochodów zholowanych. Obecnie taka trwa. 📢 Moje miasto. Bardzo niewesoło na Wesołej. Stwórzmy tam park zieleni, kultury i sportu Ponura – taka nazwa bardziej obecnie pasuje do dzielnicy położonej kilka minut drogi od ścisłego centrum. Można się tam poczuć jak w opuszczonym, zapomnianym mieście. Na Wesołej jest bardzo niewesoło, a miało być tak pięknie.

📢 Kraków i budowa tramwaju do Mistrzejowic. Wycinka trwa, drzewo spada na ogrodzenie przedszkola, radny domaga się rozwiązania umowy Trwa wycinka drzew wzdłuż ulicy Lublańskiej związana z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie. Po protestach mieszkańców emocje nie opadają. W sieci pojawił się filmik, na którym widać jak drzewo spadło na ogrodzenie przedszkola. Według relacji mieszkańców chwilę wcześniej bawiły się tam dzieci. Równocześnie radny Łukasz Maślona pisze do prezydenta Krakowa, by ten rozwiązał umowę z firmą ZR projekt Zbigniewa Rapciaka, która z ramienia Zarządu Dróg Miasta Krakowa pełni rolę dyrektora kontraktu i nadzoruje inwestycję. Mieszkańcy uważają, że zostali przez nią wprowadzeni w błąd. Głos w sprawie zabrała też firma Gülermak, wykonawca nowej trasy tramwajowej w Krakowie. 📢 Daniel Jarosz nie żyje. Pogrzeb byłego piłkarza Hutnika odbędzie się w Krakowie. Wyznaczono termin Daniel Jarosz, który w wieku 36 lat zmarł 27 grudnia 2023 roku w Anglii, zostanie pochowany w Krakowie. Pogrzeb byłego piłkarza Hutnika Kraków oraz kilku innych klubów w regionie, odbędzie się na cmentarzu Batowickim w piątek 26 stycznia.

