Przegląd prasy Kraków 23.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Prasówka Kraków 23.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ciężarówka z 24 tonami jabłek przewróciła się w Przyborowie na DW 768. Są utrudnienia w ruchu Do nietypowego wypadku doszło w piątkowy wieczór 22.09 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Ciężarówka przewożąca 24 tony jabłek zjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.

📢 Kraków. Tajemnicze sterty gruzu odkryto podczas sprzątania po budowie linii tramwajowej do Górki Narodowej To się nazywa "niespodzianka". W trakcie przewidzianych robót przygotowawczych pod nasadzenia, przy ul. Nad Sudołem wykonawca natrafił na składowisko gruzów, nie związanych z budową linii KST III do Górki Narodowej. Teraz trzeba znalezisko zebrać i wywieźć. Urzędnicy piszą o niespodziance, co cześć mieszkańców może denerwować, bo zwracali na problem uwagę już dużo wcześniej...

📢 Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia weekendu 23-24 września: Pola Chwały, Dzień Kolorów, Krakowska Inauguracja Studencka Nieubłaganie zbliża się koniec kalendarzowego lata. Na szczęście, Kraków wychodzi naprzeciw potrzebom spragnionych ostatnich promieni słońca mieszkańców, zapewniając moc wydarzeń. Prezentujemy zestawienie tych najatrakcyjniejszych. Zobacz, co robić, co zobaczyć i gdzie pójść w weekend!

Prasówka 23.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawa "Skóry". Obrońca Roberta J. skarży się na zbyt długie oczekiwania na uzasadnienie wyroku Obrońca Roberta J., nieprawomocnie skazanego za okrutną zbrodnię złożył do Sądu Apelacyjnego w Krakowie skargę na przewlekłość postępowania. Chodzi uzasadnienia wyroku, nad którym Sąd Okręgowy w Krakowie pracuje już ponad rok. Adwokat uważa, że tak długa praca sądu uniemożliwia złożenie apelacji od wyroku.

📢 Alert RCB w sprawie szczepionek dla lisów. Dostałeś takiego SMS-a? Sprawdź, o co chodzi "Uwaga! W dn. 23.09-3.10 z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - wiadomości SMS takie treści otrzymali dzisiaj mieszkańcy Małopolski. To w związku z akcją szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, która rozpocznie się już w sobotę 23 września. Szczepionki zrzucane zostaną z samolotów w lasach, na polach i łąkach oraz będą rozkładane ręcznie w parkach. 📢 Polska miała się bronić przed rosyjskim atakiem na linii Wisły. Co by to oznaczało dla Krakowa i Małopolski? Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ujawnił część planów rządu PO-PSL sprzed 12 lat, które zakładały, że w przypadku rosyjskiej inwazji na nasz kraj Polska mogła się bronić na linii Wisły. To jeden z ostatecznych wariantów obrony, ale wywołało to ogromne kontrowersje. Oznaczałoby bowiem, że połowa Polski byłaby zagrożona otwartą wojną, jaką widzimy w Ukrainie. Wisła przepływa m.in. przez Małopolskę i Kraków. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mogłoby to mieć konsekwencje dla naszego regionu i jego stolicy.

📢 Volkswagen Grand California. Sposób na udany wypoczynek Volkswagen Grand California to ciekawy i nietuzinkowy kamper. Świetnie przemyślany i dość dobrze wykonany. Z optymalną jednostką napędową, która zużywa relatywnie mało paliwa. W dodatku produkowany jest w Polsce - we Wrześni. 📢 Kradzione porsche za pół miliona złotych w salonie samochodowym. Jakim cudem tam trafiło? Auto odzyskali policjanci z powiatu krakowskiego Samochód wart 460 tysięcy złotych został skradziony we Włoszech, a odzyskany w Polsce. Kradzione porsche zostało namierzone w powiecie krakowskim. Jakimś cudem znalazło się w salonie samochodowym pod Krakowem. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie odzyskali pojazd, a teraz śledczy ustalają wszystkie okoliczności tej sprawy.

📢 Stacja Kosmiczna ISS przeleci dziś nad Polską. Dojrzysz ją z ziemi gołym okiem! Kiedy patrzeć w niebo, aby dojrzeć kosmiczny spektakl? Wrzesień jest doskonałym okresem dla fanów astronomii i nowych technologii. Ostatnio mogliśmy oglądać przelot satelitów Starlink, a dziś na niebie prawdziwa gratka. Przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) nad Krakowem. Dojrzysz ją z Ziemi gołym okiem! Kiedy patrzeć w niebo?

📢 Rozbiórka na Wesołej jednak legalna. Wojewoda wydał decyzję Wojewoda małopolski utrzymał decyzję prezydenta Krakowa dotyczącą rozbiórki budynku przy ul. Kopernika 19e na Wesołej w Krakowie w mocy. Decyzja jest ostateczna. Przypomnijmy. Do rozbiórki poszły stare budynki, m.in. dawnych warsztatów i przychodni, koparki zaczęły rozbierać konstrukcję, ale pojawiły się wątpliwości, czy spółka Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, która ma wymyślić pomysł na zagospodarowanie Wesołej, ma zgody na prowadzenie prac. Rozbiórkę wstrzymano, teraz zapewne ruszy ponownie. To nie zmienia faktu, że ciągle nie ma konkretnej wizji dla tego rejonu Krakowa i jej realizacji. 📢 Kraków. Ruszyła wycinka drzew wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej. Na początek teren w okolicy pętli tramwajowej Pierwszy etap wycinki objął teren za pętlą tramwajową na Wzgórzach Krzesławickich. Leży tam już stos ściętych drzew i gałęzi. Następnie wycinana będzie zieleń wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Poległych w Krzesławicach do ul. Jarzębiny oraz po wschodniej stronie drogi na wysokości przystanku autobusowego Darwina. Prace realizowane są w ramach pierwszego etapu przebudowy ul. Kocmyrzowskiej.

📢 Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej. Korekty dla ośmiu linii autobusowych Już od najbliższej soboty, 23 września, zmienią się rozkłady jazdy ośmiu linii autobusowych – nr 112, 153, 181, 184, 196, 300, 572 i 701.

📢 Dwa groźne wypadki na południe od Krakowa. Jedna osoba ranna W Mogilanach na DK47 wypadkowi uległ motocyklista, a pod Myślenicami w miejscowości Czasław kierowca skasował auto osobowe. Rannego prowadzącego motocykl śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego musiał zabrać do szpitala. 📢 Nocny pożar w Krakowie na południu miasta Ul. Kobierzyńska - pożar budynku gospodarczego. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej. Sytuacja jest już opanowana. 📢 Małopolskie jaskinie. Tajemnicze i niezwykłe. Idealne na nietypową wycieczkę. W regionie mamy ich całkiem sporo Jaskinie w Małopolsce stanowią nie lada atrakcję turystyczną. Tego, że są niezwykłe i zachwycające nie można im odmówić. W naszym regionie znajduje się ponad półtora tysiąca jaskiń, ale kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę. Jaskinie to zdecydowanie dobry wybór na wycieczkę i spędzenie wolnego czasu w otoczeniu natury. Gotowi na wycieczkę do małopolskich jaskiń? Przedstawiamy kilka z nich!

📢 Zmodernizowane oddziały rehabilitacji i ortopedii w szpitalu im. J. Dietla oddane do użytku. Prace pochłonęły 20 mln złotych W czwartek, 21 września, oddano do użytku dwa odnowione oddziały ortopedii i rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Prace objęły remont sali chorych, izolacje, wymianę instalacji czy zakup sprzętu i kosztowały 20 mln złotych.

