Przegląd prasy Kraków (23.03) - najważniejsze informacje ze środy

Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Można się było zastanawiać czy spadek Wisły z ekstraklasy spowoduje odpływ jej kibiców, a nawet przenoszenie się na drugą stronę Błoń, gdzie wciąż jest ekstraklasa. Niczego takiego jednak nie zaobserwowaliśmy, a Wisła wciąż może liczyć na wsparcie swoich wiernych fanów. Mimo to postanowiliśmy przeanalizować jak wyglądają dzisiaj sympatie kibicowskie w Krakowie w poszczególnych dzielnicach jak również w Małopolskich miastach. Ważna uwaga jest taka, że nie ma oczywiście takiej dzielnicy czy miasta, o którym moglibyśmy powiedzieć, że w stu procentach są tam kibice jednego czy drugiego klubu. Nawet w największych bastionach fanów Cracovii i Wisły znajdą się tacy, którzy kibicują akurat tej drugiej drużynie lub nawet komuś zupełnie innemu. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

W Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie depresję leczą bezpańskie koty. Chociaż przepisy zabraniają by zwierzaki mogły przebywać na szpitalnych oddziałach, to terapia jest prowadzona w ogródkach, które znajdują się tuż przy oddziałach. Tam pacjenci, oczywiście wedle obowiązującej kolejki dokarmiają je, a także głaskają. - Opieka nad zwierzętami pozwala odejść od myśli o swojej chorobie, uczy systematyczności i odpowiedzialności, pozwala "mieć kogoś", nawet wówczas, gdy wszyscy nas opuścili - mówi Maciej Bóbr, rzecznik prasowy szpitala.

Michał Karcz 20 marca 2023 roku ok godz. 5.00 wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Chmieleniec i miał się udać na rozmowę o pracę do Skawiny, jednak nie dotarł na miejsce i nie powrócił do domu, nie nawiązał też kontaktu z rodziną.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski zareagował na dramatyczne informacje z poniedziałku - o tym, że Marta Kubacka przebywa w stanie ciężkim w szpitalu. We wpisie, które Archidiecezja Krakowska opublikowała w mediach społecznościowych, hierarcha zwraca się do Dawida Kubackiego i do żony skoczka, zapewniając: "cały Kościół krakowski ogarnia Was modlitwą, powierzając Waszą rodzinę szczególnej opiece św. Jana Pawła II - patrona rodzin!".

Kolejna dyskusja Radnych Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia biletu metropolitalnego, który w aglomeracji krakowskiej uprawniałby do podróżowania koleją, a także tramwajami i autobusami. Radni Miasta Krakowa są zgodni w deklaracji, że cen biletów nie powinno się podnosić. – Rozmawiajmy by pozostawić ceny biletów okresowych bez zmian, ale zadbajmy by bilet zintegrowany był możliwy do kupienia dla mieszkańców Krakowa, którzy mieszkają w miejscach gorzej skomunikowanych - mówi radny Michał Starobrat.