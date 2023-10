Przegląd prasy Kraków 22.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.10, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach”?

Prasówka Kraków 22.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach 400 osób w strojach ludowych przybyło w sobotni wieczór, 21 października do hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. Tu obchodzono Święto Stroju Krakowskiego, które w tej gminie ma już swoją drugą edycję. Zainicjował je Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach i dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej. A celem jest lepsze chronienie stroju i propagowanie go wśród całej społeczności.

📢 Wypadek pod Krakowem. Samochód dachował i koziołkował, wcześniej zderzył się z innym pojazdem W sobotnie popołudnie (21 października 2023) w Świątnikach Górnych doszło do groźnego wypadku. Było około godz. 16.30 gdy na drodze w okolicy cmentarza zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z samochodów koziołkował. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu działały wszystkie służby. Były duże utrudnienia na drodze.

📢 Weekend Japoński po raz pierwszy w Krakowie. Święto fanów kuchni i kultury Kraju Kwitnącej Wiśni Do Krakowa zawitało wydarzenie, które od kilku lat regularnie odbywa się w Warszawie i przyciąga tłumy zainteresowanych: to Weekend Japoński. To okazja m.in., aby skosztować japońskich przysmaków - placków okonomiyaki, streetfoodowych ciasteczek w kształcie rybek taiyaki, słynnego makaronu ramen, deserków Mochi czy ryżowych kanapek onigiri przygotowywanych przez pasjonatów gastronomii japońskiej z całej Polski. Można poznać japońską technikę cięcia warzyw - katsuramuki, a na warsztatach furoshiki - sposoby na eleganckie i ekologiczne pakowanie przedmiotów w tradycyjne chusty.

Prasówka 22.10 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Targi designu i wszystkiego dla domu. Najnowsze trendy można poznać w ten weekend w Krakowie Wnętrzarskie Targi HOME DESIGN trwają w ten weekend (21 i 22 października) w TAURON Arenie Kraków. To okazja, by poznać najnowsze trendy w designie, proponowane przez liderów branży oraz firmy, które dopiero zaczynają zdobywać swoją pozycję na rynku. Imprezami współtowarzyszącymi temu wydarzeniu są: Międzynarodowe Targi Budownictwa, Nieruchomości i Aranżacji InterDOM Kraków 2023 oraz Targi Nieruchomości & Budowa Domu.

📢 Doping jak za dawnych lat. Kibice Cracovii w oldschoolowym stylu. Zdjęcia W meczu Puszczy Niepołomice z Cracovią, który odbywał się na boisku "Pasów" kibice Cracovii szczelnie wypełnili sektor D, czyli ten za bramką od strony ul. Kałuży. Reklamowano to spotkanie jako "oldschoolowy mecz" jeśli chodzi o doping. Rzeczywiście biało-czerwoni kibice śpiewali głównie przyśpiewki z lat 90-tych. Doping był naprawdę gorący. 📢 Puszcza Niepołomice - Cracovia. Wynik 1:1 nie mówi wszystkiego. Szalony pościg "Pasów", trzy nieuznane gole! W meczu 12. kolejki ekstraklasy Puszcza Niepołomice podejmowała Cracovię na stadionie... Cracovii. Padł remis 1:1 po szalonym meczu. w końcówce Cracovia zdobyła jeszcze dwa gole, ale zostały one odwołane przez VAR. Wcześniej przy stanie 1:0 gola zdobyła też Puszcza, ale był spalony. 📢 Kraków. Targ Pietruszkowy w Podgórzu znów przyciągnął miłośników zdrowej żywności W sobotę (21 października) w Podgórzu odbył się kolejny - bardzo popularny wśród miłośników zdrowej i ekologicznej żywności - Targ Pietruszkowy. Na odwiedzających i kupujących czekały nie tylko świeże warzywa i owoce. Na tym odbywającym się w soboty od godz. 8 do 13 targu krakowianie mogą robić zakupy bezpośrednio u rolników przyjeżdżających z okolic Krakowa. Słynie on z ekologicznych produktów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co działo się tym razem na Targu Pietruszkowym.

📢 Noc spadających gwiazd oraz widowiskowy przelot satelitów Starlink. Fascynujące zjawiska dziś na małopolskim niebie! Dzisiejszej nocy (21 października) szykuje się wielka gratka dla wszystkich fanów kosmosu i obserwacji nieba. Do podziwiania będą aż dwa wyjątkowe zjawiska. Jednym z nich jest noc spadających gwiazd z widocznym rojem meteorów Orionidy, a nieco wcześniej, bo już od godzin wieczornych nad Krakowem i Małopolską pojawi się kosmiczny pociąg, czyli przelot 21 satelitów Starlink, należących do Elona Muska. Sprawdziliśmy, kiedy patrzeć w niebo, aby obejrzeć kosmiczne spektakle.

📢 Warsztaty na Targu Pietruszkowych w Krakowie: jak upiec własny chleb i nie marnować żywności W sobotę na Targu Pietruszkowym przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie można było wziąć udział w warsztatach plenerowych "Sami chleb pieczemy, ideę Zero Waste stosujemy!". Oprócz pieczenie własnego chleba z wykorzystaniem naturalnych składników można było też poznać pomysły na kreatywne wykorzystanie chleba w różnych przepisach kulinarnych oraz dowiedzieć się, jak przechowywać żywność, by minimalizować ilość odpadów i zachować świeżość produktów.

📢 Odnowią zabytkowe organy w jednej z najstarszej parafii pod Krakowem. Instrument służy od połowy XIX wieku Niezwykle miejsce kościół św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy to jedna z najstarszych świątyń pod Krakowem. Pochodzi z XVI wieku. Ma zabytkowe XIX-wieczne organy, które będą remontowane. Gmina pozyskała na to pieniądze ponad 366 tys. zł . Remont ma objąć instrument organowy i szafę organową w tym kościele. Prace potrwają rok. 📢 Duże zmiany w ruchu w Krakowie. Budowa tramwaju do Mistrzejowic ruszyła na dobre. Poblokowane Lublańska, Młyńska, Bora-Komorowskiego. Od dziś, 21 października mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zamknięcia oraz zwężenia jezdni będą dotyczyły głównie ulic Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora-Komorowskiego oraz – najwcześniej od połowy listopada – Meissnera. To potężne utrudnienia dla kierowców na północy Krakowa. Zmiany wchodzą w życie mimo problemu na budowie, który zgłosił wykonawca prac.

📢 Nowy rok ukraińskich skautów w Krakowie. Organizacja Płast wychowuje i niesie pomoc Ukraińska organizacja skautowa Płast rozpoczęła nowy rok harcerski w Krakowie. Płastuni działają w kilku miastach w Polsce, ale do tej pory nie było ich w stolicy Małopolski. W związku z obecną dużą liczbą dzieci ukraińskich w naszym mieście, postanowiono utworzyć oddział organizacji także pod Wawelem. Obecnie Płast Kraków liczy ok. 80 dzieci, a w kolejce na przyjęcie oczekuje jeszcze około 50. Płast szuka pełnoletnich opiekunów - instruktorów prowadzących zajęcia.

📢 Krakowskie królestwo kwiatów przy ul. Balickiej. Na giełdzie już czas stroików i kwiatów na Wszystkich Świętych Miłośnikom kwiatów i właścicielom ogródków działkowych czy ogrodów przydomowych tego miejsca nie trzeba przedstawiać. Natomiast przed nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych warto o nim przypomnieć, bo to właśnie tu można wybierać z morza kwiatów, a także kupić rozmaite znicze. Wyzwanie może stanowić dla niektórych pora funkcjonowania giełdy, która budzi się i zapełnia jeszcze w nocy, a działa do godziny ósmej rano (w soboty; w tygodniu dłużej). Odwiedziliśmy giełdę kwiatową przy ul. Balickiej w sobotę (21 października). Co można było znaleźć na stoiskach sprzedających - pokazują zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Wszystkich Świętych w Krakowie. 1 listopada już blisko. Znicze, wiązanki, kwiaty - ceny 2023 na cmentarzach Rakowice, Batowice, Podgórski Zbliża się święto Wszystkich Świętych, niewiele dni zostało do 1 listopada. Część mieszkańców już teraz wybiera się na groby by je przygotować. Przybywa też handlarzy zniczami i wiązankami przy cmentarzach w Krakowie. Wybraliśmy się na cmentarze Podgórski, Rakowicki i cmentarz Batowicki by sprawdzić ceny wiązanek i zniczy. Rosną wraz z wielkością towaru i wszystko wskazuje na to, że produkty również dotknęła inflacja. 📢 To oficjalne: konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego unieważniony! Konkurs na dyrektora Teatru im. Słowackiego został unieważniony - poinformował w piątek (20 października) Urząd Marszałkowski. - To wspaniały prezent dla nas wszystkich na 130 urodziny Teatru - komentuje Krzysztof Głuchowski. 📢 Halny na Podhalu. Silny wiatr przewracał drzewa w Zakopanem. Ostrzeżenie IMGW dla południa Polski obowiązuje do soboty W piątek (20 października) południowa część Małopolski - zgodnie z zapowiedziami meteorologów - odczuwała działanie silnego wiatru. W Tatrach halny wiał mocno przez całą noc, a strażacy w Zakopanem wielokrotnie wzywani byli do interwencji. Stacja IMGW na Kasprowym Wierchu odnotowała porywy wiatru o prędkości 140 km/h. Drzewo przewróciło się m.in. na szyny kolejki na Gubałówkę.

📢 Niebezpieczne zdarzenie przy Centrum Handlowym w Czyżynach. Dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy Centrum Handlowym Nowe Czyżyny w Nowej Hucie. Na parkingu zakrztusiło się małe dziecko. Z pomocą przybyły służby: pogotowie i straż pożarna. 📢 Na Politechnice Krakowskiej powstało "glebarium". Ma poprawiać świadomość ekologiczną społeczności uczelni Pierwsze na Politechnice Krakowskiej "glebarium" powstało na kampusie przy ul. Warszawskiej. Stworzyli je studenci z Koła Naukowego Landscapes Wydziału Architektury PK. W pracy pomagali im maturzyści z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej. "W centrum Krakowa powstał ekologiczny dom dla niezliczonej masy mikroorganizmów, które pracują - niczym inżynierowie - na poprawę miejskiego ekosystemu" - informuje teraz krakowska uczelnia.

