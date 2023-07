Przegląd prasy Kraków 22.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak było na koncercie Stinga w Krakowie! Jedna z największych gwiazd popu zachwyciła fanów”?

Prasówka Kraków 22.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak było na koncercie Stinga w Krakowie! Jedna z największych gwiazd popu zachwyciła fanów W czwartek 20 lipca w krakowskiej Tauron Arenie scenę i swoich fanów oczarował Sting - jedna z największych gwiazd popu i rocka. Usłyszeliśmy najpopularniejsze przeboje z jego kariery, a fani licznie zgromadzeni pod sceną mogli oddać się muzycznym romantycznym, i pełnym emocji brzmieniom przy takich hitach, jak: "Message In The Bottle", "Walking On The Moon", "Roxanne". Tak ikona lat 70. i 80. poruszyła Krakowem. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi.

📢 Idź na wycieczkę z PTTK, by lepiej poznać malownicze okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. W jej ramach można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend kolejna wycieczka – tym razem zatytułowana „Lasy dookoła Libiąża”.

📢 W Krakowie będzie nowy uniwersytet. Akademia Ignatianum wkrótce zmieni nazwę 30 września Akademia Ignatianum w Krakowie zmieni nazwę na Uniwersytet Ignatianum. - Stało się to możliwe dzięki rozwojowi uczelni i spełnieniu przez nią ustawowych przesłanek - twierdzą władze Akademii.

📢 Wiemy, z jaką prędkością pijany Patryk P. jechał tuż przed tragicznym wypadkiem. Prędkość obliczono dzięki monitoringowi Z analizy monitoringu wynika, że żółte renault megane ostatnie pół kilometra przed wypadkiem pokonało w 12 sekund. - Z tego łatwo można obliczyć, że średnia prędkość auta wynosiła 150 km/h. Wiemy, że po przejechaniu przez torowisko na ul. Piłsudskiego samochód przyśpieszył. Oznacza to, że w pewnym momencie prędkość pojazdu była wyższa - mówi prok. Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie, który prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w pobliżu mostu Dębnickiego. 📢 Kraków. Pod kolejowymi estakadami zaczęli robić park. Do efektu z wizualizacji daleka droga W ostatnim czasie rozpoczęły się prace związane z budową Parku Kolejowego pod estakadami w Krakowie, przy ulicy Blich. Pierwszym krokiem są roboty ziemne takie jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, czy instalacje elektryczne pod przyszłe oświetlenie. Pierwszy etap prac został zaplanowany do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków w kwocie ponad 3 mln zł. To o wiele za mało niż trzeba będzie wydać, by park wyglądał jak na wizualizacjach. Do tego byliśmy na miejscu, i prace faktycznie prowadzone są na razie w wąskim zakresie, bo robotników nie widać, a pod estakadami parkują samochody. Zapewne z czasem się to zmieni...

📢 Studenci AGH skończyli prace nad nowym bolidem wyścigowym. Zaprezentowali go na torze W czwartek 20 lipca na Moto Park Kraków można było usłyszeć ryk silnika nowego bolidu spalinowego RTC 8.0., przy którym pracowało ok. 80 osób. Zespół AGH Racing pracuje nad bolidami już 11 lat. Studenci mogą pochwalić się skonstruowaniem maszyn spalinowych elektrycznych i autonomicznych, czyli jeżdżących bez kierowcy.

📢 Czy bilety MPK w Krakowie są drogie? Porównaliśmy ceny z innymi miastami! W naszym materiale zestawiliśmy ze sobą 12 największych polskich miast. Zobaczcie, w których miejscowościach bilety komunikacyjne są najdroższe, a w których ceny to istne marzenie… 📢 Wypadek na S7 w kierunku Zakopanego. Występują spore utrudnienia w ruchu Na S7 w miejscowości Lubień w kierunku Zakopanego doszło do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia drogowego. Na miejscu działają już służby z OSP Lubień , JRG Myślenice, ZRM i Policja. Występują spore utrudnienia w ruchu - poinformował portal Małopolska Alarmowo na swoim profilu w mediach społecznościowych.

📢 Wandal chyba nie zrozumiał. Do wygrania było 100 tys. zł, a matka musiała zapłacić 1000 zł mandatu 14-latek rozbił szybę w wiacie przystankowej. Został ujęty przez strażników miejskich. Czwartkowej nocy, około 20.30, do strażników wchodzących do budynku oddziału przy ulicy Cechowej podeszły dwie kobiety. Stwierdziły, że przed chwilą młody mężczyzna rozbił szybę w wiacie przystankowej MPK przy ulicy Halszki, po czym oddalił się w stronę stacji benzynowej. Opisały jego wygląd i poprosiły o interwencję. 📢 Groźny wypadek pod Krakowem. Droga zablokowana Chrosna, Powiat Krakowski - zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych. Służby na miejscu. Droga zablokowana. 📢 Kraków. Od połowy lipca na lotnisku w Balicach działa nowy sklep Victoria’s Secret Sklep Victoria’s Secret został otwarty w ramach formatu shop-in-shop i jest częścią sklepu The Gallery in Kraków i jest zarządzany przez Lagardère Travel Retail w Polsce. Wydzielona powierzchnia z ofertą prestiżowej amerykańskiej sieci liczy 35 mkw i znajduje się naprzeciwko gate 1-4, w zastrzeżonej części lotniska.

📢 Radny polemizuje w sprawie wycinki drzew: "Trudno cały wolny czas poświęcać na bieganie od protestu do konsultacji" "Co roku tysiące drzew idzie pod topór, choć kolidują nie tyle z budową tej czy innej drogi, muzeum, strefy gospodarczej czy nawet rzekomej linii tramwajowej, co z lenistwem projektantów i brakiem wytycznych oraz nadzoru ze strony magistratu. Bo trudno wszak zakładać, że w XXI wieku będą zyskiwały poklask inwestycje realizowane na modłę lat 90. ubiegłego stulecia" - napisał radny Łukasz Maślona w polemice z opinią zamieszczoną na naszych łamach "Kogo obchodzi w Krakowie wycinka 749 drzew?". 📢 Szokujące ustalenia w sprawie wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Kierujący autem Patryk P. był pijany, miał aż 2,3 promila Jak donosi "Fakt", Patryk P., który zginął wraz z trzema innymi mężczyznami w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie, prowadził samochód pod wpływem alkoholu. We krwi denata miało się znaleźć 2,3 promila alkoholu. Pod wpływem byli również dwaj inni pasażerowie - Michał G. i Aleksander T.

📢 Niespełna godzinę drogi od Tarnowa otwarto najnowszą atrakcję Małopolski. Kojący spacer ścieżką w koronach drzew w Ciężkowicach Gdy po otwarciu ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach tłok nieco zmalał, można było w pełni delektować się spacerem wśród zieleni i krajobrazów. Zobaczcie, co oferuje najnowsza turystyczna atrakcja Małopolski.

