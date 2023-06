Przegląd prasy Kraków 22.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

To co działo się na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w ostatnich dniach owiane było wielką tajemnicą. Wewnątrz trwały przygotowania do ceremonii otwarcia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. O godz. 18.30 otwarto drzwi. To co można zobaczyć przechodzi wszelkie wyobrażenia. Piłkarski obiekt zmienił się w ogromną arenę ze sceną gotową na niecodzienny spektakl. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentuje się stadion Wisły tuż przed rozpoczęciem historycznej uroczystości.

Pierwszy dzień lipca przyniesie duże zmiany. Na początku przyszłego miesiąca Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) przejmie dotychczas zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Punkty Sprzedaży Biletów i przekształci je w Punkty Obsługi Pasażerów. To jednak nie wszystko. ZTP uruchomi również uzupełniającą kontrolę biletów w pojazdach MPK w Krakowie. W związku z nowymi obowiązkami, poszukiwani są również pracownicy.