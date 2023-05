Przegląd prasy Kraków 22.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Działka przy ul. Jana Kantego Przyzby w Krakowie, gdzie powstaje Ośrodek Ruczaj, filia Centrum Kultury Podgórza, to już plac budowy z prawdziwego zdarzenia. Kończy się palowanie terenu, gdzie stanie dzielnicowe miejsce spotkań. Powstaje w pobliżu wybudowanego przez miasto osiedla bloków gminnych.

Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn. Na trybunach było około tysiąc osób, a dla grup kibicowskich obu klubów, mających bardzo dobre relacje - tzw. mecz przyjaźni. Sympatycy Stomilu spotkanie oglądali nie z sektora dla gości, ale z trybuny od ul. Klasztornej, w towarzystwie kibiców Hutnika. Ci ostatni podczas pierwszej połowy odpalili race. Powtórka nastąpiła w końcówce meczu, co zostało poprzedzone ekspozycją baneru "Hutnik & Stomil w blasku rac". Te pirotechniczne pokazy zapewne spotkają się z jakąś reakcją PZPN... Na boisku był remis 1:1. Zobaczcie ZDJĘCIA Z TRYBUN po meczu Hutnik - Stomil, rozegranym 21 maja 2023 r.

Rozwieszone na murach, przysłaniające Jezusa Chrystusa na krzyżu, stojące tam, gdzie w Wielki Piątek wierni oglądają Grób Pański. Chodzi o sukienki i kostiumy kąpielowe, które jeszcze niedawno można było zobaczyć w krypcie krakowskiego kościoła pijarów w ramach wystawy krakowskiego projektanta i artysty: PLICH-a. Wystawy nie są tu niczym nowym, ale ta konkretna oburzyła byłą małopolską konserwator zabytków Monikę Bogdanowską, która skierowała w tej sprawie pismo do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. To, co zobaczyła, określiła profanacją. "Przekroczono krawędź, za którą jest już ciemna czeluść".