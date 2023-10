Przegląd prasy Kraków 21.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Konkurs na dyrektora Teatru im. Słowackiego został unieważniony - poinformował w piątek (20 października) Urząd Marszałkowski. - To wspaniały prezent dla nas wszystkich na 130 urodziny Teatru - komentuje Krzysztof Głuchowski.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy Centrum Handlowym Nowe Czyżyny w Nowej Hucie. Na parkingu zakrztusiło się małe dziecko. Z pomocą przybyły służby: pogotowie i straż pożarna.

Nietrzeźwy Gruzin nie został wpuszczony do samolotu, bo był kompletnie pijany i awanturował się na lotnisku. Pracownicy Służby Ochrony Lotniska przekazali agresora przybyłym na miejsce policjantom. W trakcie interwencji mężczyzna wciąż był agresywny i naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Został zatrzymany.

Od soboty, 14 października na krakowskich Błoniach stoi największe w Polsce kawaleryjskie obozowisko: 200 koni i kawalerzyści w wiernie odwzorowanym umundurowaniu. Do tego polowe namioty, lekcje żywej historii, wystawy i spektakularne pokazy. Tak przedstawi się Wielka Rewia Kawalerii z finałem w postaci defilad, szarż i dźwięków wojskowych orkiestr. A ten już 22 października!

209, 228, 258 – rozkłady jazdy tych linii zostaną zmienione od jutra, 21 października. Ponadto powrócą one na swoje stałe trasy na terenie gmin Liszki i Zabierzów. Z powodu remontu zmiany dotkną też linii 277.

W niedzielę, 22 października, w godz. 11.00-15.00 Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa do wspólnego celebrowania święta alei Róż. Nie tak dawno zrewitalizowanej. Będzie to inauguracja wydarzenie, które ma na stałe wpisać się w program kulturalny w Nowej Hucie.

Sławomir Peszko wrócił na boisko! W piłkę nie grał ponad rok, w tym czasie przeszedł operację kolana, zakończył karierę, został trenerem i zrobił mnóstwo innych rzeczy. Ale wilka ciągnie do lasu. I "Peszkin" wrócił do gry. W środę 18 października 2023 roku zagrał w meczu Wisła Kraków - Orzeł Piaski Wielkie w krakowskiej lidze oldbojów. Zagrał jako zawodnik Wisły.

W Krakowie coraz trudniej znaleźć człowieka, który naprawi nam buty, wszyje zamek do kurtki lub zwęzi spodnie. Problem zanikania rzemieślników jest aktualnie bardzo widoczny i z biegiem lat znacząco się nasila. Ale nie tylko ich. Znikają również małe, osiedlowe sklepiki wypierane przez duże markety. Zaradzić temu chce radny Łukasz Gibała, który mówi o konieczności włączenia ich do programu wsparcia dla branż chronionych i zanikających. Działa on w Krakowie od ponad 10 lat i chroni 48 branż.