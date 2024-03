Przegląd prasy Kraków 21.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Wulgaryzmy i wyrwana nawierzchnia placu zabaw. Mieszkańcy Czyżyn nie mogą się doprosić o remont ”?

Prasówka Kraków 21.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Wulgaryzmy i wyrwana nawierzchnia placu zabaw. Mieszkańcy Czyżyn nie mogą się doprosić o remont O złym stanie placu zabaw w Parku Czyżyny, zaalarmowali mieszkańcy dzielnicy. Mieszczący się w dzielnicy XIV plac zabaw ma wyrwaną nawierzchnię, a murki do parkouru były pomalowane graffiti. ZZM już usunął część szkód. Na kolejne naprawy mieszkańcy muszą poczekać do końca maja br.

📢 Wielkanoc 2024 w Krakowie: Kiedy i gdzie można się wyspowiadać? Harmonogram spowiedzi w krakowskich kościołach Nie odkładajcie spowiedzi świętej na ostatnie chwile Wielkiego Tygodnia - to apel księży z parafii Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w krakowskich Bronowicach. W trakcie Wielkiego Postu, podobne przypomnienia padają w większości kościołów. Mimo to, wiele osób decyduje się na sakrament pojednania tuż przed świętami. Kiedy i gdzie można się wyspowiadać w Krakowie? Sprawdziliśmy harmonogram spowiedzi w wybranych kościołach Krakowa.

📢 Kraków. W dawnym hotelu Forum przymiarki do restauracji na szczycie Krakowski magistrat zajmuje się wnioskiem o pozwolenie na przebudowę i remont, złożonym przez firmę, która ma w planach urządzenie nowej restauracji w Hotelu Forum. Wniosek dotyczy poszerzenia otworów drzwiowych w ścianie nośnej ostatniej kondygnacji hotelu oraz remontu pomieszczenia na potrzeby nowej aranżacji wnętrza.

Prasówka 21.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emaus w Krakowie coraz bliżej. Mniej plastiku na straganach i nowe ograniczenia w sprzedaży figurki Żyda z pieniążkiem Już za chwilę Kraków zapełni się kolorowymi straganami Emausu. Po raz pierwszy w historii tradycyjnego jarmarku, jego lokalizacja ulegnie zmianie - z powodu renowacji ulicy Kościuszki, kramy zagoszczą na Błoniach. Organizatorzy wprowadzają także nowe restrykcje dotyczące asortymentu

📢 Pasaż Bielaka znany był z kultowych kawiarni, sklepów i kina. Dziś to miejsce w samym centrum Krakowa popada w ruinę Pod ściana leżą chodnikowe płyty, mury i okna pobazgrane są graffiti. Elegancki niegdyś Pasaż Bielaka przypomina dziś zapuszczone bramy zapomnianych kamienic, do których strach wejść. Trakt wiodący prosto na Rynek Główny podupadał przez lata. Miejsce, które było wypełnione kawiarniami, salonem fryzjerskim, kultowym kinem i różnymi sklepami praktycznie przestało żyć. 📢 Kraków. Wielka promocja... na sprzęt wojskowy w Agencji Mienia Wojskowego. Taniej o 60 procent! Wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Ubrania i sprzęt z demobilu nawet do 60% taniej. Już w najbliższy piątek rusza wiosenna promocja w sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Powojskowe ubrania i wyposażenie w obniżonych cenach kupimy 22 marca i 23 marca. Pierwszego dnia między 9.00 do 17.00, a kolejnego od 9.00 do 13.00. W punkcie przy ul. Pijarów 3 w obniżonych cenach czekają m.in.: bluzy polowe wz. 93, płaszcze letnie, wiatrówki oficerskie czy komplety dresów. Taniej kupimy też narzędzia warsztatowe, sprzęt do siłowni, odzież medyczną czy zestawy stolarsko-ciesielskie. Zyski ze sprzedaży wycofanego z wojska sprzętu agencja przekaże na modernizację techniczną polskiej armii.

📢 Wiosenne Forum Seniora w Krakowie: Spotkanie z niezwykłymi ludźmi. Laura Łącz gościem specjalnym Wiosenne, pierwsze w tym roku Forum Seniora już za nami. Wydarzenie pod hasłem "Wiosna w sercu seniora" odbyło się w gościnnych progach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasze spotkanie uświetniła recitalem Laura Łącz, znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa, odtwarzająca rolę Gabrieli w serialu „Klan”.

📢 Dlaczego Kraków jest w europejskiej czołówce miast, w których ceny mieszkań rosną najszybciej? Według danych Eurostatu, Polska znajduje się na drugim miejscu w klasyfikacji państw o największym wzroście cen nieruchomości w relacji r/r, licząc czas od końca 2022 r. do końca III kw. 2023 r. Z naszym 9,3 proc. wzrostem wyprzedza nas tylko Chorwacja z dwucyfrowym wskaźnikiem - 10,9 proc. Oznacza to, że Kraków, który zaliczył największy wzrost cenowy mieszkań wśród krajowych miast wojewódzkich jest w europejskiej czołówce miejsc z najszybciej rosnącymi cenami nieruchomości.

📢 Dni Otwarte na krakowskich uczelniach - UEK, URK, UJ - atrakcje dla kandydatów na studia Krakowskie uczelnie otwierają swoje drzwi dla przyszłych studentów. W środę i czwartek - 20 i 21 marca - Dni Otwarte organizuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Również w czwartek (21 marca) na Dzień Otwarty zaprasza Uniwersytet Rolniczy, z kolei w piątek (22 marca) - Uniwersytet Jagielloński. Wydarzenia te to doskonała okazja do poznania oferty edukacyjnej tych prestiżowych placówek, a także do odkrycia dodatkowych możliwości, jakie stwarzają uczelnie - od rozwijania pasji artystycznych, przez trenowanie ulubionego sportu, aż po zaangażowanie w działalność organizacji studenckich. 📢 Kraków. Wycofują się z akcji sadzenia 4000 drzew. Tą zaplanowano przy niebezpiecznym składowisku odpadów w Nowej Hucie Inicjatorzy akcji sadzenia drzew w Krakowie i projektu, który wygrał w budżecie obywatelskim „Sadzimy Las dla Krakowian” wycofują się ze współpracy z miastem. Wielkie sadzenie drzew zaplanowano na 23 marca. Chodzi o to, że miałyby one rosnąć przy ul. Ziemianek i sąsiadować z "największą bombą ekologiczną Krakowa – ogromnym kompleksem składowiska odpadów metalurgicznych przy ulicy Dymarek" - jak piszą inicjatorzy akcji. Publikujemy ich oświadczenie.

📢 25 zł dofinansowania do szpitalnego posiłku sprawiło, że na talerzach zrobiło się smacznie i kolorowo. Tak wyglądają posiłki w "Żeromskim" W krakowskich szpitalach od kilku miesięcy realizowany jest projekt "Dobry posiłek". Dzięki dodatkowemu finansowaniu przez NFZ placówki mogą zapewnić bardziej bogate i urozmaicone menu, w szpitalnym jadłospisie nie brakuje owoców i warzyw. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego chwali się na zdjęciach dzisiejszym śniadaniem i obiadem dla swoich pacjentów. Wygląda smacznie. 📢 Kraków. Coraz bliżej przemiany opuszczonego szpitala w Witkowicach w nowoczesne miasteczko dla seniorów Pod koniec lutego do urzędu miasta wpłynął wniosek o pozwolenie na przebudowę pierwszego z budynków dawnego kompleksu szpitala okulistycznego w Witkowicach. Po ponad 10 latach popadania w ruinę opuszczonego szpitala okulistyczny w krakowskich Witkowicach jest szansa, że teren ten stanie się unikatowym na skalę Polski miasteczkiem dla seniorów.

📢 Znikające klocki LEGO. Pracownicy jednej z krakowskich hurtowni przyłapani na kradzieży przez pracodawcę 12 marca br. dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie, dotyczące kradzieży klocków Lego w jednej z krakowskich hurtowni. Już od jakiegoś czasu z magazynu znikały znaczne ilości zabawek oraz innych artykułów. Kierownicy firmy podejrzewali o kradzieże swoich pracowników. Nie mylili się. Wartość strat w hurtowni została oszacowana na kwotę około 50 tys. zł. Mężczyźni, którzy dopuścili się tak zuchwałych kradzieży mogą spędzić w więzieniu nawet 5 lat. 📢 Zamiast tabliczek czekolady, majonez i chałwa! Genialna akcja w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Jeżeli ktoś myśli, że pula genialnych pomysłów została wyczerpana to grubo się myli. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie wprowadziło idealny pomysł przed świętami wielkanocnymi. Krwiodawcy, którzy zgłaszają się by oddać drogocenny dar jakim jest krew w zamian zamiast czekolady mogą otrzymać majonez i chałwę! W pierwszym dniu akcji darczyńcy krwi zamiast czekolady dużo chętniej wybierali nowy zestaw.

📢 Protest rolników w Krakowie. Do stolicy Małopolski wjechało ponad 2 tys. pojazdów rolniczych. To największy z dotychczasowych protestów W całej Polsce trwa kolejny protest rolników. Ciągniki wjechały do Krakowa od trzech stron: północnej, wschodniej i południowej. Od godz. 10. do 14. rolnicy byli obecni przed siedzibą Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22. Rolnicy zaczęli się tam zbierać już po godz. 9. Z kolei na al. 29 Listopada ok. godz. 10. pojawiły się pierwsze ciągniki, które pół godz. później dotarły na ul. Lubomirskiego. Ciągniki przejechały też przez Zabłocie. Około godz. 11. rolnicy dotarli na Rondo Mogilskie by później wspólnie przejść na ul. Basztową. Na ręce wojewody i marszałka rolnicy złożyli dwa ważne dokumenty. Pojawiły się też pewne ustalenia. Do stolicy Małopolski wjechało ponad 2 tys. maszyn rolniczych. Około godz. 16. rolnicy opuścili Rondo Mogilskie.

📢 Zaprojektowanie drzew na Rynku Głównym w Krakowie to koszt 250 tys. zł. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na stworzenie koncepcji posadzenia drzew na Rynku Głównym w Krakowie. Rosły tam kiedyś, potem zniknęły, aż w budżecie obywatelskim wygrał pomysł posadzenia ich. I urzędnicy od miesięcy głowią się nad tym zagadnieniem. Ale teraz ma głowić się opłacona firma projektowa od zieleni. 📢 Kraków. Powstaną dwa nowe parki na Klinach? Deweloper zagroził miastu sądem i odszkodowaniami Jest szansa na powstanie dwóch nowych parków o powierzchni 6,5 ha oraz ponad 27 ha na Klinach w Krakowie. Rada Miasta Krakowa ma przyjąć na środowym (20 marca) plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Park miejski Kliny południe” oraz „Park miejski na Klinach”. To jednak dopiero połowa sukcesu. Aby parki mogły powstać, miasto musi wykupić teren. A na to nie chce się zgodzić deweloper, który już straszy sądem i odszkodowaniem.

📢 Kraków. Dni otwarte UJ, AGH, UEK i innych uczelni. Kiedy się odbędą? TERMINARZ Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny, zbliżającym się okresie matur, a tym samym, trudnych życiowych wyborów, krakowskie uczelnie wychodzą naprzeciw potrzebom zagubionych maturzystów. Sprawdź, kiedy odbędą się dni otwartych drzwi w poszczególnych placówkach w Krakowie. TERMINARZ 📢 Wisła Kraków. Wyjątkowa kolekcja wiślackich pamiątek w wyjątkowym muzeum Krzysztofa Gawła Wielki kibic Wisły i jej długoletni sponsor Krzysztof Gaweł stworzył wyjątkowe prywatne muzeum R48 im. Mariana Stolczyka. W siedzibie swojej firmy Gaweł gromadzi niezwykłe pamiątki „Białej Gwiazdy” praktycznie od jej początków aż do czasów dzisiejszych. Ich właściciel zgodził się nam pokazać swoje zbiory. 📢 Morze krokusów pod Tatrami. Kwitną całe łąki. Wysyp w samych górach przed nami Na Podhalu łąki zanim zrobiły się zielone, przybrały fioletowy kolor. Wszystko za sprawą masowego kwitnienia szafranu spiskiego, potocznie nazywanego krokusem. Fioletowo zrobiło się w Zakopanem, Kościelisku, przy Drodze pod Reglami, a także na polach i łąkach pomiędzy Gubałówką, a Nowym Targiem.

