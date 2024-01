Przegląd prasy Kraków 2.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ktoś odpalał fajerwerki w Dolinie Pięciu Stawów. Jest nagroda za wskazanie osób ”?

Prasówka Kraków 2.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ktoś odpalał fajerwerki w Dolinie Pięciu Stawów. Jest nagroda za wskazanie osób Ktoś urządził sobie pokaz fajerwerków w sercu Tatr – w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Takie zachowanie jest całkowicie zakazane i urągające zasadom ochrony środowiska. Dlatego wyznaczona została nagroda 5000 zł za wskazanie osób, które odpalały fajerwerki w górach.

📢 Awaria pociągu pospiesznego z 300 pasażerami między Brzeskiem a Tarnowem, konieczne było podstawienie pociągu zastępczego W poniedziałek 1.01.2024 między Brzeskiem a Tarnowem doszło do awarii pociągu pospiesznego relacji Kraków-Przemyśl-Lwów. Około trzystu pasażerów utknęło na terenie Biadolin Szlacheckich. Po blisko dwóch godzinach oczekiwania podstawiono inny pociąg, do którego mogli się przesiąść.

📢 Syn znanego piosenkarza awanturował się w hotelu w Zakopanem. Policja go zatrzymała Awantura z udziałem syna znanego piosenkarza w sylwestrową noc w Zakopanem. Jak informuje Super Express, syn Zenka Martyniuka wszczynał awanturę w luksusowym hotelu w Zakopanem, słownie atakował obsługę i gości hotelowych, był agresywny. Został zatrzymany przez policję.

Prasówka 2.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pomnikowe drzewa z al. Waszyngtona w Krakowie uwięzione w betonie Te drzewa mają tabliczki potwierdzające ich nadzwyczajny i unikatowy status. Czy na tym jednak koniec? - Zobaczcie w jakim są stanie! Umierają i to w wielkich cierpieniach: rozjeżdżane, rozszarpane pnie, połamane gałęzie, zaduszone asfaltem i płytami bryły korzeniowe. Samo patrzenie wywołuje ból. To kluczowa sprawa - pisze Monika Bogdanowska. Drzewa pomnikowe na al. Waszyngtona w Krakowie choć uznane za wyjątkowe, traktowane już bez większej dbałości przez wszechobecnie otaczający je beton. - Dlaczego nikt ich nie chroni? - pytają mieszkańcy.

📢 Smog a bezpłatna komunikacja. Kiedy w Krakowie można skorzystać z darmowych przejazdów? Kiedy wprowadzana jest bezpłatna komunikacja w czasie smogu? Informacje o jej wprowadzeniu, w związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu zawieszonego PM10, są publikowane na stronach internetowych: krakow.pl, mpk.krakow.pl, w aplikacji mobilnej Powietrze Kraków oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez miasto i miejskie jednostki. Jakie warunki muszą zostać spełnione by w Krakowie została wprowadzona na jedną dobę darmowa komunikacja? Szczegółowe informacje poniżej. 📢 Najważniejsze wydarzenia roku 2023 w obiektywie fotoreporterów Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego. To działo się w Małopolsce! Rok 2023 obfitował w wiele ważnych wydarzeń w Małopolsce. Nasi fotoreporterzy byli zawsze na miejscu, utrwalając ulotną rzeczywistość w twardych ramach fotograficznego kadru. Byli wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla miasta i regionu. Poniższa galeria została ułożona w kolejności chronologicznej, od stycznia do grudnia minionego roku. Wybraliśmy najważniejsze zdjęcia, pokazujące najważniejsze wydarzenia i momenty 2023 roku. Zapraszamy do wspomnienia minionego, życząc naszym czytelnikom ciekawego 2024 roku. To działo się w Małopolsce!

📢 Jacek Zieliński, trener Cracovii: Mam nadzieję, że dwóch nowych zawodników wyjedzie z nami na obóz Mimo różnych doniesień odnośnie zmiany trenera w Cracovii, jakie pojawiały się jeszcze przed Świętami, trener Jacek Zieliński pozostał na swoim stanowisku i ma się dobrze. 📢 Kibice Cracovii powitali nowy rok, jak zwykle na stadionie. Zdjęcia Fatalna aura - deszcz, a potem deszcz ze śniegiem nie zniechęciły fanów Cracovii do przyjścia na stadion. Kibice oglądali tradycyjny Trening Noworoczny. 3163 osoby - takie są oficjalne dane, co do frekwencji. Fani wyrazili aplauz wobec p.o prezesa Elżbiety Filipiak, dopingowali piłkarzy pierwszej drużyny oraz juniorów.

📢 Rozpoczęły się powroty z długiego weekendu w Zakopanem. Bardzo trudne warunki na drogach Powoli dobiega końca długi - noworoczny weekend. Kierowcy masowo opuszczają Zakopane, gdzie odbyła się największa w Małopolsce zorganizowana impreza plenerowa - koncert „Sylwester z Dwójką”, podczas którego bawiło się ok. 45 tys. osób. W poniedziałek, 1 stycznia zaczęły się wielkie powroty do domów. Na drogach panują trudne warunki ze względu na obfite opady deszczu ze śniegiem. Policja zachęca, by osoby wyjeżdżające z Zakopanego korzystały z alternatywnej drogi wojewódzkiej nr 958.

📢 Czy jesteś właścicielem takiego psa? Koniecznie pamiętaj o zezwoleniu. W 2023 w Krakowie wydano ponad 60 takich dokumentów Tylko w minionym - 2023 roku - w Krakowie wydano 68 zezwoleń na utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przypomina, że hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania.

📢 Tragedia na drodze. Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Utrudnienia w ruchu Niespokojny noworoczny poranek na drogach. Na autostradzie A4 - 393 kilometr w kierunku Katowic - doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego. Niestety, jedna osoba poniosła śmierć. Aktualnie ruch odbywa się w obie strony z wyłączeniem jednego pasa. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej oraz ZRM.

📢 Noc sylwestrowa w Małopolsce: blisko 870 interwencji funkcjonariuszów policji. W Krakowie podczas awantury zatrzymano 5 agresywnych osób Małopolska policja informuje, że noc sylwestrowa w województwie małopolskim upłynęła w miarę spokojnie. Funkcjonariusze interweniowali w całym regionie blisko 870 razy. Największa zorganizowana impreza plenerowa odbywała się w Zakopanem, gdzie Nowy Rok podczas koncertu „Sylwester z Dwójką” witało ok. 45 tysięcy osób. Najczęściej do awantur i bójek dochodziło w rejonie Krupówek. - "Najczęściej dotyczyły one awantur po spożyciu alkoholu" - mówi Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji. 📢 Wielkie sprzątanie Krakowa po Sylwestrze rozpoczęło się już w nocy Mimo że na Rynku Głównym w Krakowie nie była organizowana duża impreza sylwestrowa to i tak zgromadziło się tam wielu imprezowiczów chcących powitać Nowy Rok. Wielu jednak w euforii szampańskiej zabawy zostawiło po sobie butelki po alkoholu czy też pozostałości z petard, które o północy rozświetlały niebo nad stolicą Małopolski. Jeszcze w nocy - około godz. 2.00-3.00 na płycie Rynku Głównego pojawiły się służby porządkowe, które szybko uprzątnęły bałagan.

📢 Tradycyjna, noworoczna pasterka w Bazylice Mniejszej św. Franciszka z Asyżu w Krakowie W Krakowie każdy witał Nowy Rok tak jak chciał. Jedni bawili się, strzelali fajerwerkami i świętowali do białego rana, a jeszcze inni wzięli udział w noworocznej pasterce w Bazylice Mniejszej św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. – W Jej imię zaczynamy pierwsze chwile 2024 roku. Stąd to nasze dzisiejsze wysławianie Maryi i nasze pełnej ufności prośby zanoszone do Niej, aby każdego dnia tego nowego roku, była dla nas czułą Matką i Pośredniczką łask wszelkich – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie tradycyjnej noworocznej pasterki odprawianej w Bazylice świętego Franciszka w Krakowie.

📢 Sylwester w Zakopanem. Bójki, awantury, atak nożem, turysta wypadł z okna pensjonatu Jedna osoba zaatakowana nożem, mężczyzna, który wypadł z okna z drugiego piętra, mnóstwo pijanych i awanturujących się osób. Zakopiańska policja podsumowuje sylwestrowa noc. - Nie była to spokojna noc – mówią policjanci.

📢 Wypadek pod Krakowem. W sylwestra w gminie Krzeszowice bus wypadł z drogi i uderzył w słup Wieczorem w sylwestra, 31 grudnia doszło do wypadku w gminie Krzeszowice. Samochód dostawczy wypadł z drogi, zjechał na pobocze i uderzył w słup przy ul. Jurajskiej w Filipowicach. Było około godz. 20, gdy do tego zdarzenia zaalarmowano służby ratunkowe. Wezwano trzy jednostki OSP w gminy Krzeszowice oraz policję. Po przyjeździe służb działania ich polegały na zabezpieczeniu miejsca i na usunięciu uszkodzonego słupa. Okazało się że nikt nie został poważnie poszkodowany. 📢 Wielkie płomienie w noc sylwestrową. Ktoś podpalił kontenery na osiedlu w Krzeszowicach Nocą w sylwestra w Krzeszowicach wielkie płomienie ognia rozświetliły ulice Szarych Szeregów. Około godz. 1.50 już 1 stycznia 2024 r. paliły się kontenery na odpady. Wezwano do akcji jednostkę OSP Krzeszowice. Po przyjeździe na miejsce strażacy przystąpili do gaszeniu pożaru.

