Przegląd prasy Kraków 19.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z poniedziałku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. "Uczcili" odwołanie małopolskiej kurator. Na transparentach m.in. "Szkoła bez homofobii i transfobii"”?

Prasówka Kraków 19.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. "Uczcili" odwołanie małopolskiej kurator. Na transparentach m.in. "Szkoła bez homofobii i transfobii" Przed Kuratorium Oświaty w Krakowie w poniedziałek (18 grudnia) pojawiła się tęczowa flaga oraz grupa osób z transparentami "Żegnam średniowiecze" czy "Szkoła bez homofobii i transfobii". Uczestnicy wydarzenia przynieśli też pudła, w których symbolicznie - zgodnie z napisami na kartonach - wyprowadzali z kuratorium m.in. dyskryminację, nienawiść, politykę, indoktrynację. Organizatorem tego wydarzenia były Queerowy Maj (organizator krakowskiego Marszu Równości ) i Ogólnopolski Strajk Kobiet - Kraków.

📢 Wypadek na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie. Jeden pas zablokowany Skasowane auto w rejonie skrzyżowania Kamiennej i Alej Trzech Wieszczów. Blokuje jeden pas ruchu. Straż pożarna działa na miejscu. Tworzą się spore korki. Do zderzenia doszło na pasie wyjazdowym z Kamiennej na Aleje w kierunku Cmentarza Rakowickiego. W Krakowie w tym rejonie miasta mamy wieczorem spore korki, zarówno na ATW jak i al. 29 Listopada.

📢 Opłatek Województwa Małopolskiego w Operze Krakowskiej. "Małopolanie to jedność" Były świąteczne życzenia, łamanie się opłatkiem, kolędowanie, a harcerze przyszli ze Betlejemskim Światełkiem Pokoju. W Operze Krakowskiej odbyło się w poniedziałek doroczne Małopolskie Spotkanie Opłatkowe z udziałem samorządowców i polityków. Jego gospodarzami byli wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, a wśród gości znaleźli się parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, służby mundurowe. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił błogosławieństwa i poświęcił opłatki.

Prasówka 19.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znamy datę pogrzebu profesora Janusza Filipiaka. Ceremonia jeszcze przed Świętami Janusz Filipiak, prezes Cracovii, zostanie pochowany w czwartek 21 grudnia na Cmentarzu Rakowickim. Wcześniej odbędzie się Msza Św. żałobna w kościele archiprezbiterialnym Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli w bazylice Mariackiej. Uroczystości w kościele Mariackim zaplanowane są na godz. 13, a pogrzebowe na cmentarzu na 15. Prof. Filipiak spocznie w Alei Zasłużonych.

📢 Odszedł Adam Wojnar, wieloletni fotoreporter Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Jego życie składało się z fotografii Krakowa Wizyta papieża w Krakowie. Tłum fotoreporterów stoi za taśmą oddzielającą ich od Ojca Świętego. Wchodzi Adam Wojnar z aparatem przewieszonym przez szyję, trzymając w rękach dwie pękate reklamówki z zakupami. Nie przejmując się taśmą i ochroniarzami Adam podchodzi najbliżej papieża odkłada reklamówki, bierze do rąk aparat i robi zdjęcia. Po chwili łapie za torby, odwraca się i idzie w swoją drogę. Ta anegdota krążąca wśród krakowskich dziennikarzy i fotoreporterów doskonale opisuje Adama, człowieka, który wymykał się schematom i zawsze chodził swoimi ścieżkami. Po to, aby robić wyjątkowe zdjęcia. Adam Wojnar odszedł w wieku 71 lat. 📢 Cracovia nie jest sierotą. Klub jest stabilny Całą społecznością Cracovii mocno wstrząsnęła śmierć Janusza Filipiaka, długoletniego prezesa i de facto sponsora klubu, jako właściciela i prezesa spółki Comarch, głównego przez lata udziałowca Cracovii, a od niedawna niemal 100-procentowego posiadacza akcji.

📢 Wisła Kraków. Długi rosną. Jarosław Królewski na walnym zebraniu przedstawił sytuację Wisła Kraków. W poniedziałek 18 grudnia odbyło się – w trybie zdalnym, transmitowane na YouTube - walne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków SA. Zatwierdzono m.in. sprawozdanie finansowe spółki za okres 1 lipca 2022 – 30 czerwca 2023. Zobowiązania Wisły w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 4,3 mln i realnie przekroczyły 50 mln złotych. 📢 "Pilne! Rasowy szczeniak do oddania za darmo" - takie ogłoszenia to oszustwo! Masowo pojawiają się na Facebooku Ma na imię Kessy/Juana, uroczy francuski buldog/maltańczyk. Ma trzy i pół miesiąca i jest w doskonałej kondycji. Patrzy na ciebie ślicznymi oczkami ze zdjęcia. Nic tylko przygarnąć, i to za darmo, gdy za szczeniaka takiej rasy trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Takie ogłoszenia co jakiś czas pojawiają się na Facebooku. Wielu dało się już "naciąć" i gorzko żałują. To perfidne oszustwo. Można stracić wiele pieniędzy.

📢 Profesor Janusz Filipiak we wspomnieniach - prezes, wizjoner, dobry człowiek. Zmarł w niedzielę, 17 grudnia W niedzielę zmarł prof. Janusz Filipiak, prezes Cracovii, twórca i właściciel Comarchu. To dzięki niemu „Pasy” wyszły z III-ligowego niebytu piłkarskiego, a w hokeju zaczęły odnosić sukcesy na wielką skalę. 📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Kraków. Żółte kamery wyłapią piratów drogowych, którzy przejeżdżają na czerwonym świetle. Sprawdź, gdzie je zamontowano! Na dwóch krakowskich skrzyżowaniach pojawiły się już żółte kamery, które mają za zadanie rejestrować przewinienia kierowców. Urządzenia CANARD wyłapują kierowców, którzy przejeżdżają na skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Wcześniej taki system wprowadzono we Wrocławiu. Tam tylko w ciągu jednego miesiąca na jednym skrzyżowaniu system złapał na gorącym uczynku ponad 4 tys. kierowców. 📢 Wybory na prezydenta Krakowa. Daria Gosek-Popiołek idzie razem z Łukaszem Gibałą Posłanka partii Razem Daria Gosek-Popiołek ogłosiła, że w przyszłorocznych wyborach na prezydenta Krakowa poprze Łukasza Gibałę. Sama nie wystartuje. - Musimy pokazać, że współpraca jest wartością, na której należy budować wszystko. Wesprę Łukasza Gibałę i jego zespół. Sama w wyborach na prezydenta nie wystartuję - mówi Gosek-Popiołek. - To co nas łączy, to marzenie o lepszym Krakowie - stwierdził Gibała.

📢 Kraków. Miasto wydaje spore pieniądze na oświetlenie parkingu przy Centrum Muzyki. Po co, skoro nikt tam nie parkuje? Mimo, że wielopoziomowy parking przy Centrum Muzyki pozostaje zamknięty i stoi zupełnie pusty to pełne oświetlenie obiektu jest włączone zarówno za dnia jak i w nocy. Setki świetlówek, zielone lampki wskazujące wolne miejsca oraz dużej wielkości wyświetlacze palą się cały czas, a w środku nie ma ani jednego samochodu i nic się nie dzieje. Dzienny koszt prądu dla tak dużej budowli prawdopodobnie wynosi nawet ponad 1000 złotych, co miesięcznie daje dziesiątki tysięcy złotych. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! zwróciło się w sprawie parkingu do Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, która zarządza obiektem. 📢 Mnóstwo interwencji i zużyte tysiące ton soli. Tak wyglądał początek "przerwy zimowej" na budowach małopolskich dróg Zima to intensywny czas dla drogowców odpowiedzialnych za utrzymanie tras o tej porze roku. Drogowcy przekonali się o tym na początku grudnia, kiedy podczas jednego bardzo śnieżnego weekendu służby wyjeżdżały na drogi prawie 1,3 tysiąca razy i zużyły prawie 4 tysiące ton soli. Równocześnie to okres przerwy na budowach. Na większości z realizowanych kontraktów trwa ona trzy miesiące, od 16 grudnia do 15 marca. Zapraszamy na przegląd stanu naszych inwestycji przed rozpoczęciem okresu zimowego.

📢 Lodowisko w parku Jordana trzyma się, mimo że zima chwilowo odpuściła W weekend lodowisko w parku Jordana było oblegane. Dzieci wraz z rodzicami ślizgały się do muzyki z Harrego Pottera czy Frozen. Były animacje i zabawy na lodzie. Lodowisko to jednak też gratka dla dorosłych miłośników jazdy na łyżwach. W Krakowie jest kilka lodowisk, które daj dużo frajdy mieszkańcom.

📢 Kraków. Trasa Wolbromska i al. 29 Listopada czekają na otwarcie przed świetami! Jak obiecywano! W tym tygodniu święta. Przebudowywaną al. 29 Listopada drogowcy obiecali otworzyć przed Bożym Narodzeniem, a Trasę Wolbromską połączoną już z ul. Pachońskiego nawet wcześniej. Nie podają jednak terminów przecięcia wstęg na tych inwestycjach. Nie musi być z pompą, ważne by puścić ruch. Czy dziś, lub jutro dowiemy się kiedy ucieszą się kierowcy?

📢 Gwiazdkowa Parada Strażacka dla Oli Dzwonek. Wystrojone świątecznie wozy bojowe przejechały przez wszystkie wioski gminy Niezwykle kolorowe wozy strażackie, święcące światełkami choinkowymi przejechały w niedzielę, 17 grudnia przez wszystkie wioski gminy Krzeszowice. To była Gwiazdkowa Parada Strażacka, którą druhowie z jednostek OSP całej gminy zorganizowali dla Aleksandry Dzwonek, 14-miesięcznej dziewczynki, która urodziła się z wadą i nie słyszy. Czeka ją operacja w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. 📢 Opłatkowe spotkanie mieszkańców przy żywej szopce. Betlejem jerzmanowickie z wielbłądem, osłem, muflonami, alpakami i ptactwem Tłum mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia zebrał się na spotkaniu opłatkowym w niedzielę, 17 grudnia 2023 r. Nikogo nie trzeba specjalnie zachęcać do przyjścia, bo wszystkich przyciąga żywa szopka, a w niej zwierzęta gospodarskie oraz egzotyczne. Niekwestionowaną atrakcją jest wielbłąd Bayarma, ale także muflony, alpaki, osioł, kucyk, kozy, owce, gęsi kury, kaczki i gołębie. Przy tym zwierzyńcu mieszkańcu mają swoją wigilię uliczną, a z nią kiermasz produktów lokalnych i rękodzieła.

📢 Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski: Trener "Białej Gwiazdy" zostanie wybrany najpóźniej po Nowym Roku Życzę wszystkim Wesołych Świąt! Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy kończyć sezon w lepszych humorach, niż w tym mijającym - podkreślił Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków, większościowy udziałowiec klubu.

📢 Finał weekendu w Krakowie. Koncert Cleo w Fortach Kleparz Do świata polskiej muzyki wdarła się przebojem "My Słowianie" kilka dobrych lat temu. Od tej pory jest znana z wielu innych hitów, programów telewizyjnych i reklam. W niedzielę 17 grudnia dała koncert w krakowskim klubie Forty Kleparz i trzeba przyznać, ze przyciągnęła sporo fanów. Po niej koncert dał zespół IRA.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei