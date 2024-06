Przegląd prasy Kraków 19.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ponad 30 niewybuchów na budowie tramwaju do Mistrzejowic. Wstrzymano prace na odcinkach nowej trasy”?

Prasówka Kraków 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ponad 30 niewybuchów na budowie tramwaju do Mistrzejowic. Wstrzymano prace na odcinkach nowej trasy Liczne niewybuchy znajdowane w rejonie przebudowywanej pętli Mistrzejowice utrudniają i ograniczają tempo prac związanych z budową nowej linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic. Jak poinformował we wtorek (18 czerwca) Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gülermak, podczas prowadzenia robót ziemnych w tym rejonie pracownicy tej firmy natknęli się już na 32 niewybuchy. Według wykonawcy kontraktu te nieprzewidziane okoliczności mogą spowodować opóźnienie w realizacji inwestycji. - Tempo prac zostało ograniczone, a część z nich musiała zostać czasowo wstrzymana – podała firma.

📢 Basen po metamorfozie na wakacje. Roboty na Zarabiu idą zgodnie z planem, latem będzie oczekiwana atrakcja dla miłośników kąpieli Na Zarabiu w Myślenicach będzie nowa atrakcja na lato, a właściwie odświeżona. Miłośnicy kąpieli mogą się już przygotowywać do korzystania ze zmodernizowanego basenu otwartego. Od lutego trwają tu roboty remontowe, modernizacyjne. Obiekt będzie jak nowy. Mieszkańcy czekali na gruntowną modernizacje od 10 lat. I udało się. Wprawdzie kompleksowe roboty obejmują nieco więcej nią sama niecka basenu i jego najbliższe otoczenie, ale w te wakacje, czyli już wkrótce będzie można pływać.

📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach.

📢 Twórca viralowego hitu "Pedro Pedro" w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Bayer Full na sali dance. Mamy zdjęcia z imprezy! Współtwórca ogólnoświatowego viralowego hitu "Pedro Pedro", czyli Agatino Romero pojawił się w sobotę (15 czerwca) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się nie tylko przy klubowej muzyce. Na sali dance w sobotę wystąpił zespół Bayer Full, jedna z ikon nurtu disco polo. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Kraków. Jarosław Kaczyński pojawił się na Wawelu. Odwiedzi także biuro PiS na Retoryka. W tle problemy w małopolskim sejmiku We wtorek 18 czerwca mija kolejna miesięcznica pogrzebu pary prezydenckiej. Na Wawelu nie mogło więc zabraknąć Jarosława Kaczyńskiego i polityków PiS. Wizyta polityka PiS w Krakowie w tym okresie normalnie nikogo nie dziwi. Teraz jednak należy przypuszczać, że ma ona drugie dno związane z patem w małopolskim sejmiku. O jego przyczynach, powtarzającym się problemie i pozycji Jarosława Kaczyńskiego, mówi prof. Jarosław Flis, socjolog i komentator polityczny. 📢 Zaginęła 47-letnia mieszkanka krakowskich Dębnik. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 47-letnia Barbara Gąsiorek wyszła z miejsca zamieszkania przy ul. Grota-Roweckiego w Krakowie w poniedziałek (17 czerwca) tuż po godz. 13, z zamiarem udania się do pobliskiego salonu optycznego. Jednak od tamtej pory kobieta nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. O zaginięciu powiadomiono policje. Mundurowi proszą o pomoc w poszukiwaniach 47-latki.

📢 Akademia Muzyczna w Krakowie dostatnie kampus za 500 mln zł. Historyczna inwestycja przeobrazi Grzegórzki Okazały, nowoczesny kampus Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego (AMKP), składający się z budynków dydaktycznych oraz sal koncertowych, powstanie w centrum Krakowa, na Grzegórzkach. Przygotowania do bardzo potrzebnej inwestycji, o wartości szacunkowej niemal 500 mln zł, są już bardzo zaawansowane, prace budowlane powinny rozpocząć się pod koniec tego roku. - To moment historyczny w dziejach uczelni. Nasza Akademia - druga najstarsza muzyczna uczelnia w Polsce - od wielu lat oczekuje na poprawę warunków lokalowych – zaznacza prof. dr. hab. Wojciech Widłak, rektor AMKP.

📢 To jeden z najbardziej niebezpiecznych i szybko rozwijających się nowotworów. Pacjentka leczona w Krakowie opowiada o czerniaku Każdego roku, od 4 do 24 czerwca obchodzone są Dni Walki z Rakiem. Nowotwory skóry to najczęstsze nowotwory złośliwe u ludzi. Czerniak - to jeden z najbardziej niebezpiecznych nowotworów. W ciągu ostatnich latach liczba zachorowań na czerniaka wzrosła prawie trzykrotnie. Także z powodu podróży do ciepłych krajów. Jak podają biura turystyczne, tylko w tym roku, na wakacje w poszukiwaniu słońca wyjedzie ponad 5 milionów Polaków. Ci, którzy zostaną w kraju, będą korzystać z kąpieli słonecznych na miejscu. Tymczasem słońce bywa niebezpieczne.

📢 Piłkarze Wisły Kraków poznali rywala w eliminacjach Ligi Europy. Jakub Krzyżanowski wyjechał do Bologny Znamy drużynę, z którą zmierzą się piłkarze Wisły w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Los przydzielił krakowianom Llapi Podujeve z Kosowa. To rywal, który ani razu nie awansował do drugiej rundy europejskich pucharów. Pierwsze spotkanie "Biała Gwiazda" rozegra na wyjeździe, wstępnie zaplanowano je na 11 lipca, a rewanż 18 lipca w Krakowie (terminy, wraz z godzinami, zostaną potwierdzone do 21 czerwca). 📢 Upały w Krakowie, lato na Bagrach! Krakowianie poczuli wakacyjny klimat. Spędzają czas na plaży i chłodzą się w wodzie. To jak małe mazury! Do Krakowa dotarły upały, a na Bagrach prawdziwe lato. Mieszkańcy poczuli wakacyjny klimat i z chęcią łapią promienie słońca opalając się na plaży. Nie braknie także śmiałków, którzy zażywają kąpieli, choć woda w zalewie jeszcze jest dość rześka. Krakowskie "małe mazury" przyciągają. Zobaczcie!

📢 Najmodniejsze dzielnice Krakowa na starych zdjęciach. Tu kiedyś rządził przemysł. Te miejsca zmieniły się nie do poznania Z roku na rok Kraków coraz bardziej zmienia się na naszych oczach. Niektórzy takiego Krakowa nie są w stanie sobie wyobrazić. Wiele dzielnic przeszło nieprawdopodobne zmiany. Miejsca, w których rządził przemysł dzisiaj często są luksusowymi i modnymi dzielnicami, pełnymi apartamentów i biurowców. Dzisiaj zapraszamy was w podróż w czasie. Zobaczcie jak kiedyś wyglądały słynne dzielnice Krakowa, takie jak Zabłocie, Czyżyny czy Bieżanów.

📢 Wisła Kraków blisko sfinalizowania pierwszego letniego transferu? Przed laty Rafał Mikulec grał w Puszczy Niepołomice Odeszło dziewięciu piłkarzy, przygotowania do trzeciego z rzędu sezonu w 1. lidze ruszyły na dobre, a Wisła wciąż nie pozyskała żadnego piłkarza. Może się to zmienić lada chwila, gdyż, jak informuje Piotr Koźmiński z portalu sportowefakty.pl, krakowianie finalizują rozmowy z Rafałem Mikulcem z Resovii.

📢 KSOZ o pracy koni dorożkarskich w upale: Zakaz powinien obowiązywać w całym Krakowie, a nie tylko na Rynku Głównym W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt (KSOZ) domaga się od Urzędu Miasta Krakowa wprowadzenia natychmiastowego zakazu pracy koni dorożkarskich na terenie całego miasta, a nie tylko na Rynku Głównym. Aktualny zakaz wprowadzony przez urzędników obowiązuje 18 i 19 czerwca, w godz. 9.30 - 19.30, postój stały dorożek na Rynku Głównym został zamknięty. - W tym czasie zakazany jest także przejazd dorożek przez Rynek Główny. Nieczynny będzie także postój zastępczy przy ul. Mikołajskiej, przed bazyliką Mariacką - informuje UMK. 📢 Wianki, sobótki, zabawy - tak Kraków powita lato. Gdzie spędzić najdłuższy dzień roku? Nadchodzący weekend zapowiada moc atrakcji pod Wawelem, okazją do świętowania będzie początek lata i Noc Świętojańska. Sprawdziliśmy, gdzie tego dnia, a także w czasie najkrótszej nocy roku, spędzić czas.

📢 Studenckie pomysły na metamorfozę w Dobczycach. Co na to mieszkańcy? Jak może wyglądać Rynek w Dobczycach? Na to pytanie szukali odpowiedzi studenci architektury krajobrazu z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W ramach zajęć z przedmiotu "projektowanie zintegrowane" stworzyli projekty prezentujące propozycje rozwoju oraz przyszłościowej wizji dobczyckiego Rynku. Prace powstały dzięki współpracy Politechniki z gminą Dobczyce. Jej władze chcą wykorzystać studenckie inspiracje w dyskusji z mieszkańcami o przyszłości Dobczyc, w tym reprezentacyjnej przestrzeni rynkowej miasta.

📢 Policjanci z Krakowa szkolą żołnierzy z 6. Brygady Powietrznodesantowej. Spadochroniarze też służą na wschodniej granicy Oddział Prewencji Policji w Krakowie rozpoczął kilkudniowe szkolenie dla żołnierzy z 6. Brygady Powietrznodesantowej z taktyki działań w pododdziale zwartym. - Celem szkolenia jest odpowiednie zapoznanie żołnierzy z taktyką działań w zakresie indywidualnym oraz w pododdziałach zwartych w obliczu konfliktu hybrydowego na granicy z Białorusią - informuje małopolska policja. W ubiegłym tygodniu role były odwrotne. 12 czerwca to żołnierze szkolili policjantów z taktyk w zorganizowanych działaniach zespołowych podczas pościgów i poszukiwań w terenach zalesionych.

📢 Kraków. Do MuFo nie tylko na wystawę. Długo oczekiwana kawiarnia w Muzeum Fotografii już działa W MuFo przy ulicy Rakowickiej będzie można nie tylko zobaczyć wystawy, ale także skorzystać z biblioteki, wziąć udział w warsztatach edukacyjnych czy zrobić zakupy w księgarni - zapowiadało Muzeum Fotografii, otwierając nowy budynek w grudniu 2021 roku. Teraz do tych atrakcji dołączyła też kawiarnia. 📢 Gdzie i kiedy w Krakowie powstanie pomnik Orląt Lwowskich? Jedna z propozycji: pośrodku Alej Trzech Wieszczów Co dalej z pomnikiem Orląt Lwowskich w Krakowie? Urzędnicy odpowiadają, że rozesłano zapytanie m.in. do miejskich instytucji kultury i dzielnic, gdzie mógłby powstać. Bo - przypomnijmy - pięć miesięcy temu krakowscy radni zdecydowali, że jednak nie w parku im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej. Jednocześnie zobowiązali wtedy, w połowie stycznia, prezydenta Krakowa do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nowego miejsca dla monumentu. Propozycje? Jedną z nich jest... pas zieleni pomiędzy jezdniami al. Krasińskiego.

📢 Dziś w Małopolsce upał i możliwe burze. W Krakowie pojawiły się kurtyny wodne Jak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – termometry w Krakowie mogą w najbliższym czasie wskazać nawet 32 st. C. Ostrzeżenie drugiego stopnia dla prawie całej Małopolski obowiązuje od wtorku, 18 czerwca, od godz. 12.30. Władze Krakowa reagują i ustawią dziś kurtyny wodne. Przypominają też dorożkarzom o zasadach opieki nad końmi przy takiej temperaturze. Ponadto po południu w całym województwie mogą pojawić się burze.

📢 Budowa trasy S7 na odcinku Kraków - Widoma. Widać postęp, ale jest poważny problem 81 proc. zrealizowanej inwestycji poza miastem, ale w mieście tylko 44 proc. Tak wygląda obecnie budowa odcinka trasy S7 Widoma - Kraków. W granicach Krakowa sprawa po prostu jest trudniejsza, potrzeba więcej estakad nad torowiskami i linią kolejową, jest więcej podziemnych instalacji do obejścia. Poza miastem postępują już prace przy laniu długich wstęg asfaltu na wykonanej już podbudowie. I tam szybciej nowa droga połączy się z już gotowym od kilku lat odcinkiem drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice.

