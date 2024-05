Przegląd prasy Kraków 19.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek w grupie IV piłkarskiej III ligi Wieczysta Kraków zapewniła sobie 1. miejsce i awans na szczebel centralny. Do sukcesu drużyny, której trenerem jest Sławomir Peszko, przyczyniła się do tego porażka Siarki w doliczonym czasie gry meczu w Dębicy (18 maja 2024).

To czarny dzień dla Wisły Kraków jak koszulki GKS-u Katowice, który zdemolował „Białą Gwiazdę” w meczu, który miał przedłużyć szanse tej ostatniej na grę w barażach o awans do ekstraklasy. Teraz są one tylko matematyczne, ale powiedzmy sobie szczerze, po tak kompromitującym meczu, jaki rozegrali podopieczni Alberta Rude mało kto wierzy, że taki scenariusz może w ogóle się jeszcze zrealizować.