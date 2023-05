Przegląd prasy Kraków 19.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. To już dziesiąte pobicie kontrolera biletów w ciągu pół roku”?

📢 Kraków. To już dziesiąte pobicie kontrolera biletów w ciągu pół roku Nie ma miesiąca by nie pojawiły się doniesienia o agresji pasażerów względem kontrolerów biletów. Firma ich zatrudniająca nagłaśnia takie sprawy i zdarza się, że oferuje nagrody za pomoc w złapaniu agresorów. MPK i służby mundurowe organizują akcje dla bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, ale sytuacja co jakiś czas i tak się powtarza.

📢 Kraków. Buspas na Kamieńskiego już działa. A ten na Opolskiej pozostanie Na odcinku ul. Kamieńskiego w Krakowie, od zjazdu z estakady na aleję Powstańców Śląskich został wyznaczony 400-metrowy buspas – tak aby płynnie dojechać do ronda Matecznego. Równocześnie drogowcy zapowiadają, że buspas działający dziś na przebudowywanej ulicy Opolskiej w związku z budową linii tramwaju do Górki Narodowej pozostanie.

📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic: wytną o 200 drzew mniej niż planowano Wykonawcy budowy linii tramwajowej z ul. Miessnera do Mistrzejowic zapewniają, że w związku z przygotowaniami do inwestycji wytną o ok. 200 drzew mniej w porównaniu z poprzednią wersją projektu. To reakcja na protesty mieszkańców, którzy sprzeciwiają się wielkiej likwidacji zieleni w ramach przedsięwzięcia.

📢 Kolej zmienia Kraków. Coraz bliżej do oddania gigantycznej inwestycji w centrum miasta. Zobaczcie zdjęcia W czerwcu ma zostać oddana do użytku dodatkowa para torów dla pociągów w Krakowie, co zrewolucjonizuje możliwości połączeń kolejowych w regionie. W czwartek, 18 maja, odbył się przejazd techniczny po nowych torach z Dworca Głównego PKP na mosty kolejowe, jakie w ramach gigantycznej inwestycji powstały nad Wisłą. Uczestniczył w nim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

📢 Park na terenie po słynnym motelu Krak. Konsorcjum z firmą "Jacek" liderem z najlepszą ofertą w przetargu Znany jest wynik przetargu na realizację I etapu zagospodarowania części terenu po dawnym motelu Krak, przy ul. Radzikowskiego. To tu, nieopodal ronda Ofiar Katynia, ma docelowo powstać miejski park o powierzchni ok. 3,17 ha, a w nim m.in. skatepark, przestrzeń do kalisteniki, boiska sportowe i ścieżki rekreacyjne. Jest to park obiecany kilka lat temu i odtąd wyczekiwany przez mieszkańców Bronowic. 📢 W Prokocimiu rusza wielka inwestycja. Wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę Kampusu Medycznego. Premier na uroczystości W Prokocimiu rusza kolejna - wielka inwestycja. W czwartek, 18 maja premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku badawczego kampusu medycznego Kraków-Prokocim. - Minęło wiele lat, a ta słynna Alma Mater - perła w koronie wśród polskich uczelni - nadal rozwija medycynę i ważne dziedziny wiedzy. Łączy w sobie to, co ważne dla postępu nauki. Po kilkuset latach UJ jest cały czas tą polską wizytówką na cały świat i łączy w sobie tradycję z nowoczesnością - mówił premier. Modernizacja i rozbudowa Kampusu Medycznego będzie miała kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości i efektywności kształcenia oraz implementowania do gospodarki najnowszych rozwiązań w zakresie nauk medycznych.

📢 Kraków. Kierowca potrącił kobietę w ciąży i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja próbuje ustalić jego tożsamość. Grozi mu więzienie Krakowscy policjanci poszukują kierowcy, który jadąc samochodem potrącił kobietę w ciąży i uciekł z miejsca zdarzenia. Miało miejsce 17 maja ok. godz. 16.30 przy ul. Bartla na Klinach. Kierowcy grozi więzienie.

📢 Ogromna ryba złowiona przez wędkarza pod Krakowem. Oto szczupak złapany w Brzegach Pan Szymon złowił wielką rybę w Brzegach pod Krakowem. Wyciągnął ogromnego szczupaka tam gdzie takie ryby trudno się było spodziewać. Zrobił zdjęcia, filmik i wypuścił z powrotem do wody. Twierdzi, że na taką "niespodziankę" czekał 30 lat! Gratulujemy panie Szymonie. Wędkarz nie chce oczywiście zdradzać, na którym dokładnie zbiorniku złowił szczupaka. 📢 Kacper Tekieli nie żyje. Mąż Justyny Kowalczyk zginął w Alpach. Miał 38 lat Kacper Tekieli nie żyje. Znakomity polski alpinista, mąż wybitnej narciarki Justyny Kowalczyk, zginął w w wypadku szwajcarskich Alpach. Mężczyzna spadł z lawiną na czterotysięczniku Jungfrau w Alpach Berneńskich na terytorium Szwajcarii. Był jednym z najlepszych wspinaczy w Polsce. Miał 38 lat.

📢 Pod Krakowem będą zatrudniać 2,5 tys. osób i produkować 300 ciężarówek dziennie Otwarto kolejne hale kompleksu MAN w Niepołomicach. Po rozbudowie małopolski zakład będzie zatrudniał 2,5 tys. osób i ma produkować aż 300 ciężarówek dziennie. Firma Man zainwestowała prawie 200 milionów euro w rozbudowę fabryki w Niepołomicach. 📢 Błyskawiczny kapuśniak z młodej kapusty. Pysznie smakuje z boczkiem i ziemniakami. Sprawdzony przepis na zupę z młodej kapusty Pyszny kapuśniak z młodej kapusty to dla wielu ulubiona zupa na wiosnę i lato. Podpowiadam sprawdzony przepis na taki przysmak. Proponuję dodać do kapuśniaku boczek oraz ziemniaki. Zupa jest sycąca, aromatyczna i bardzo prosta do przygotowania. Wystarczy gotować ją przez 20 minut i gotowe. Przekonaj się, jaka jest smaczna i wypróbuj przepis na kapuśniak z młodej kapusty.

📢 Jest szansa na większy Park Lotników Polskich. Radni uratowali zieloną działkę przy ulicy Stanisława Lema przed sprzedażą Nie będzie sprzedaży gminnej, zielonej działki przy ul. Stanisława Lema w Krakowie. Mieszkańcy chcą, aby powiększyć o nią Park Lotników Polskich. Miasto chciało sprzedać teren, bo uznało go za zbędny dla realizacji celów publicznych. Teraz miejscy urzędnicy będą analizować, czy działkę można włączyć do parku.

📢 Jesienią zakończy się modernizacja stacji kolejowej Kraków-Płaszów. PKP przebudowuje też zabytkowy budynek przy ul. Prokocimskiej Jesienią zakończy się modernizacja stacji kolejowej w Płaszowie. Powstał już nowy peron, a teraz przebudowywane jest przejście podziemne. Trwa też inna inwestycja: remont zabytkowego budynku kolejowego przy ulicy Prokocimskiej, w którym znajdą się nowoczesne biura dla pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych. Rozrastająca się spółka odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzyły się dwa samochody osobowe W czwartek, 18 maja 2023 r. w Krasiencu w gminie Iwanowice doszło do wypadku. Było przed godz. 8 rano gdy zderzyły się dwa samochody osobowe. Z pierwszych informacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. 📢 Korki w Krakowie. Powodem deszcz, trudne warunki Czy w czwartek powtórzy się drogowy koszmar w Krakowie? W środę korki było ogromne, doszło też do licznych kolizji. W nocy doszło do groźnego wypadku na skrzyżowaniu Mackiewicza i Siewnej. W czwartek od rana pada, a na ulicach ślimacze tempo. Zakorkowane centrum, korek na krakowskim odcinku autostrady A4. Środa na krakowskich drogach to był koszmar. Trudne warunki drogowe, korki i wypadki. Z powodu ciągle padającego deszcze ruch samochodowy w Krakowie mocno spowolnił. W centrum tempo było ślimacze, zakorkowana była też autostrada A4.

📢 Nieprzytomna kobieta leżała obok przystanku pod Krakowem. Uratowali ja policjanci Na przystanku przy jednej z ulic w Zabierzowie leżała starsza kobieta. Była nieprzytomna. Jedna z osób przechodząca w pobliżu próbowała ją ratować, głośno wzywając pomocy. Tę sytuacje dostrzegli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Funkcjonariusze wspólnie z innymi osobami przystąpili do resuscytacji starszej pani.

📢 Kraków. Koszmarne zderzenie czołowe mercedesa z betoniarką. Jedna osoba ranna Ulica Jerzego Giedroycia. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym, betoniarką. Jedna osoba poszkodowana. Na miejscu działają służby. Pogoda, ciągłe opady deszczu, nie sprzyjają jeździe samochodem po mieście, są korki, dochodzi o stłuczek. 📢 Uniwersytet Jagielloński najlepszą polską uczelnią w światowym rankingu CWUR Znane są wyniki najnowszej, 12. edycji zestawienia The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński pozostaje w nim najwyżej notowaną uczelnią z Polski. Na krajowym podium znalazły się jeszcze Uniwersytet Warszawski (na 409. pozycji) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (na miejscu 602.).

📢 Kraków zafundował flotę samochodów elektrycznych dla urzędników 89 samochodów elektrycznych zasili flotę jednostek i spółek Gminy Miejskiej Kraków. Pojazdy będą służyć instytucjom miejskim w ramach wprowadzonej w życie w 2018 roku ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jaki to koszt a jaka korzyść? Przypomnijmy jednak, że Kraków miał też zorganizować wypożyczalnię samochodów elektrycznych dla mieszkańców i turystów już kilka lat temu, ale z tych planów nic nie wyszło. 📢 Kraków. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo profesora AGH trafi do zakładu psychiatrycznego Już wcześniej śledczy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przedstawili Leszkowi O. podejrzewanemu o zabójstwo prof. AGH Jana Targosza zarzut zabójstwa przy uwzględnieniu, że sprawca działał w stanie niepoczytalności. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w domu profesora na osiedlu w Nowej Hucie w nocy z 5 na 6 lipca 2022 r. Wtedy też Leszek O. spotkał się z profesorem i razem do późnych godzin nocnych pili alkohol. Impreza zakończyła się kłótnią mężczyzn i śmiercią profesora. 7 lipca Leszkowi O. postawiono zarzut zabójstwa.

