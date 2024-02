Przegląd prasy Kraków 19.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Koncert zespołu Therion w Klubie Kwadrat”?

Prasówka Kraków 19.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Koncert zespołu Therion w Klubie Kwadrat Grupa Therion dała głośny koncert w klubie Kwadrat w Krakowie. To jeden z pięciu występów zespołu na jej polskiej trasie. Tłum fanów wypełnił klub. Therion promuje swoje najnowsze wydawnictwo - ostatnią część trylogii „Leviathan”.

📢 Zakrzówek przyciąga nie tylko latem. Krakowianie wybrali się tam w słoneczną niedzielę. Niektórzy weszli do wody W niedzielę (18 lutego) słoneczna pogoda zachęcała do spacerów. Wielu krakowian wybrało się nad Zakrzówek. Można tam w ciszy, spokoju, w otoczeniu przyrody odetchnąć od codziennego zgiełku. Niektórzy wypatrują już jednak sezonu letniego, kiedy znów będzie można korzystać z kąpieliska na Zakrzówku. Niektórzy już jednak teraz postanowili wejść do wody. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wyglądał Zakrzówek w tę niedzielę.

📢 Tłumy turystów na Kalatówkach i w kolejce na Kasprowy. W Tatrach już prawie wiosna! W niedzielne popołudnie tłumy turystów zebrały się na Kalatówkach. Z kolei do kas na Kasprowy Wierch ustawiają się kolejki. Choć trwają ferie zimowe, aura zrobiła się bardziej... wiosenna. Jest słonecznie i topnieje śnieg. Kiedy pojawiają się krokusy?

Prasówka 19.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tłumy przybyły do hali Cracovii zobaczyć egzotyczne zwierzęta i rośliny z całego świata W niedzielę (18 lutego) w hali 100-lecia Cracovii przy al. Focha odbywa się kolejna edycja największego w Małopolsce eventu terrarystyczno-botanicznego - Terra Animals.

📢 Biecz. Wnuczka przyznała się, że zabiła swoją 94-letnią babcię. Prokurator wnioskuje o areszt tymczasowy dla 24-latki Liczne rany kłute miała 94-letnia mieszkanka Biecza, która wczoraj (17 lutego) zginęła najpewniej z rąk swojej wnuczki. 24-letnia mieszkanka powiatu jasielskiego zatrzymana i podejrzana o popełnienie zbrodni, dzisiaj została przesłuchana i usłyszała prokuratorskie zarzuty. Grozi jej nawet dożywocie. Jutro Sąd Rejonowy w Gorlicach zdecyduje o zasądzeniu aresztu tymczasowego, o który wnioskuje prokuratura. 📢 Kandydat na prezydenta: Hala Targowa jak w Barcelonie albo Monachium, a nie klub nocny na Grzegórzkach Poseł Aleksander Miszalski, kandydat PO na prezydenta Krakowa, zabrał głos w sprawie utworzenia klubu nocnego na terenie Hali Targowej na Grzegórzkach. Zaznaczył, że jak będzie rządził miastem, to powstanie tam hala targowa z prawdziwego zdarzenia jak w innych znanych metropoliach europejskich, a nie będzie miejsca dla działalności, która może generować hałas i powodować obawy mieszkańców o zakłócanie spokoju.

📢 Freestyle Heroes. Brawurowe popisy na motocyklach, quadach, rowerach i hulajnogach w Tauron Arenie Kraków To była dawka naprawdę mocnych wrażeń. W sobotę w Tauron Arenie zaprezentowali się śmiałkowie, którzy z motocyklowych, quadowych i rowerowych skoków na rampach uczynili prawdziwą sztukę. Sześć tysięcy osób wstrzymywało oddech, gdy zawodnicy popisywali się ewolucjami i trikami wybijając się wysoko nad ziemię. Były też efektowne pokazy świateł i ognia, a wszystko to przy dźwiękach głośnej muzyki. 📢 Dzień Kota 2024. Oto kociaki naszych Czytelników. Zobaczcie najpiękniejsze koty z Krakowa i okolic! 17 lutego obchodziliśmy Dzień Kota. Z tej okazji poprosiliśmy naszych Czytelników o nadsyłanie zdjęć swoich pupili. Odzew był naprawdę duży, dlatego postanowiliśmy pokazać niektóre kociaki w osobnej galerii. Ostrzegamy! Nic słodszego dzisiaj nie zobaczycie.

📢 Białka Tatrzańska to od kilku lat hit ferii zimowych. Podhalańska wieś zamieniła się w centrum turystyczne. Za co pokochali ją goście? Białka Tatrzańska już od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Mogłoby się wydawać, że to nic dziwnego bo Podhale to jedno z tych miejsc, które podczas ferii zimowych cieszy się ogromną popularnością. Co jednak sprawiło, że to właśnie Białkę turyści wybierają na swoje miejsce zimowego wypoczynku? Z pewnością popularność przyniosły jej nowoczesne kompleksy narciarskie, czy popularne baseny termalne. To co także przyciąga turystów to niezwykły górski klimat i widoki, które zdecydowanie zapadają w pamięci. 📢 Władze Krakowa planują linię tramwajową z Ruczaju do granic ze Skawiną. Jest już przetarg na koncepcję Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Bunscha i budowy ul. Humboldta, budowy linii tramwajowej, rozbudowy ul. Skotnickiej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). Oferty przyjmowane będą do 22 marca 2024 roku.

📢 Na Ruczaju powstaje nowe miejsce na gastronomicznej mapie Krakowa! 6 restauracji, ogromna powierzchnia Na terenie centrum handlowego Atut Ruczaj 2 przy ulicy Bunsha 19 na Ruczaju, powstaje nowe miejsce na gastronomicznej mapie Krakowa. Inwestor zapowiada, że jeszcze przed wakacjami otworzy się tam aż 6 lokali gastronomicznych z kuchniami świata: w tym kawiarnia serwująca śniadania i bar. 📢 Mieszkańcy podpisują petycję i walczą o park rzeczny Dłubni W internecie trwa akcja zbierania podpisów pod petycją do prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa w sprawie przyspieszenia prac związanych z tworzeniem parku rzecznego Dłubni. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentują się tereny nad Dłubnią w Krakowie.

📢 Autobusy do Krynicy-Zdroju z gwiazdami muzyki. Viki Gabor, Michał Szczygieł i Dominik Dudek zapraszają do Małopolski Ferie zimowe trwają w najlepsze. Małopolska otwarła swoje gościnne ramiona dla wszystkich poszukiwaczy zimowych przygód. Tym razem pod hasłem „Daj się ugościć w Małopolsce! Misja Zima", podczas której Urząd Województwa Małopolskiego zaprasza na Słotwiny Arena w Krynicy-Zdrój, tam czeka wiele atrakcji. Pierwsi gości wraz artystami młodego pokolenia jak Viki Gabor, Dominik Dudek czy Michał Szczygieł przyjechali do Krynicy-Zdroju

📢 Czy koszyk może stać w sklepowej kolejce? Klienci szukają prawnych rozwiązań Badania pokazują, że klienci nie lubią stać w sklepach w długich kolejkach. Coraz częściej zdarza się, że ktoś ustawia w nich koszyk i idzie jeszcze coś dokupić. Innych to irytuje. Czy takie zachowania są dopuszczalne? O wyjaśnienia zwróciliśmy się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

