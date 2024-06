Przegląd prasy Kraków 18.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Motocyklista uderzył w drzewo. Nie udało się go uratować”?

Prasówka Kraków 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Motocyklista uderzył w drzewo. Nie udało się go uratować Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (17 czerwca) po południu w miejscowości Wiatowice w powiecie wielickim, w gminie Gdów. Jadący na motocyklu mężczyzna uderzył w drzewo. Wezwani około godz. 17.40 strażacy prowadzili resuscytację do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Niestety, przybyli na miejsce ratownicy odstąpili od dalszych działań, ponieważ stwierdzili zgon mężczyzny.

📢 Młodzi wandale na pętli Górka Narodowa. Maczeta, pałka, zabawy ogniem i gaśnicą "Bójki, mini miotacze ognia, pałka teleskopowa, maczeta, próba użycia hydrantu i mycie obiektu.... gaśnicą (może i plan był dobry, ale wykonanie gaśnicą proszkową, już nie do końca)" - tak w żartobliwy sposób Zarząd Inwestycji Miejskich opisuje to co grupa młodzieży wyczyniała na pętli Górka Narodowa. Sprawą zajmuje się już policja, bo wszystko się nagrało dzięki monitoringowi.

📢 Ostry konflikt w małopolskim PiS. Nie mogą dogadać się się w sprawie nowego marszałka województwa. Do Krakowa wybiera się Jarosław Kaczyński Nadal nie znamy nazwiska nowego marszałka Województwa Małopolskiego. Wydawało się, że podczas poniedziałkowej sejmiku w końcu zostanie wybrany na to stanowisko - przy drugim podejściu - Łukasz Kmita, ale po kilkugodzinnych obradach usłyszeliśmy, że ten punkt głosowany będzie w środę, 19 czerwca. W małopolskim PiS wciąż nie udało się osiągnąć w tej sprawie porozumienia, konflikt trwa. Nie pomogło ani grożenie palcem przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ani wystosowany w poniedziałek przez byłą premier Beatę Szydło publiczny apel o rozwagę. Jak podało Radio Kraków pod Wawel wybiera się sam prezes PiS, by osobiści rozwiązać problem.

Prasówka 18.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowa praca Andrzeja Kuliga: z fotela wiceprezydenta Krakowa na stanowisko prezesa Krakowskiego Parku Technologicznego Krakowski Park Technologiczny - spółka, której misją jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski i pobudzanie innowacyjności w regionie - poinformowała o zmianach w swoim zarządzie. Prezesem zarządu został były wiceprezydent Krakowa (zastępca Jacka Majchrowskiego) Andrzej Kulig, a wiceprezesem - Jacek Jankowski, od kilkunastu lat związany z KPT.

📢 Szalona Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpił Blacha 2115. Mamy zdjęcia z imprezy! Kolejna edycja imprezy Hip-Hop Night odbyła się w miniony piątek (14 czerwca) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy hip-hopowych rytmach, a gwiazdą wieczoru był popularny Blacha 2115. Usłyszycie na żywo można było jego największe hity: „Jolie Jolie”, „Mademoiselle” oraz „Casablanca”. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Kraków. W Nowej Hucie na osiedlu Złotej Jesieni powstanie centrum konferencyjne. W dawnej stołówce "Z wielką przyjemnością informujemy, że spółka PUHIT przygotowuje się do rewitalizacji budynku nr 13 na osiedlu Złotej Jesieni, który wkrótce stanie się sercem nowego Centrum Konferencyjnego PUHIT" - poinformowała firma w sieci. Historyczny budynek „Stołówki” przejdzie metamorfozę, by stać się miejscem dla wydarzeń kulturalnych i biznesowych.

📢 Wojewoda Małopolski pokazał zdjęcie, jak w samochodzie ogląda mecz Euro. W komentarzach burza. "Nie róbcie tak" Krzysztof Klęczar, małopolski wojewoda, wrzucił na Facebooka zdjęcie, na którym widać, jak ktoś siedzący na tylnym siedzeniu samochodu zrobił zdjęcie, jak pasażer z przodu trzyma tablet z włączonym meczem. Wygląda to tak, jakby kierowca i pasażer z tyłu widzieli transmisję. - Otóż nie róbcie tak - ostrzega portal brd.24, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa. To nie dość, że niebezpieczne, to zagrożone wysokim mandatem. Co na to wojewoda? 📢 Krakowianie myśleli, że to samobójca. Kontrowersyjna rzeźba zniknęła Od piątku na Wesołej można oglądać wystawę „Open City – Otwarte Miasto”, jedna z prezentowanych na niej prac budzi jednak spore kontrowersje. Wielu krakowian odbierało umieszczoną na murze budynku przy ul. Kopernika 15 postać jako prawdziwego człowieka, który planuje skoczyć z gzymsu elewacji. - Kontrowersyjna rzeźba umieszczona na kamienicy przy ul. Kopernika 15 w ramach wystawy „Open City – Otwarte Miasto”, zostanie przeniesiona - zapowiada magistrat. I faktycznie - po południu w poniedziałek już jej nie było.

📢 Ubrać się jak Michał Probierz! Jego garnitur hitem Internetu. "Nowy szef w kamizelce" - tak piszą o byłym trenerze Cracovii i Wisły Chociaż zwycięstwo w niedzielnym meczu Polska – Holandia na Euro 2024 zdobył nasz przeciwnik, to drużyna reprezentacji Holandii nie była jedyną gwiazdą. Swoje pięć minut zyskał także trener reprezentacji Polski Michał Probierz, a to wszystko dzięki garniturowi, w jakim pojawił się na meczu! Były trener Cracovii i Wisły w Internecie został okrzyknięty "nowym szefem w kamizelce". Wiemy, ile trzeba zapłacić, aby wyglądać tak jak on! 📢 Zmasowana akcja straży miejskiej w Krakowie! Setki mandatów w jeden weekend Strażnicy miejscy, jak co weekend prowadzili wieczorno-nocne kontrole centrum miasta. Ujawnili 320 wykroczeń, a w związku z tym nałożyli 242 mandaty karne, pouczyli 74 osoby, a w 4 przypadkach skierowali sprawę do sądu.

📢 Dni Gminy Wielka Wieś. Konkursy, zabawa z kolorami, tańce, muzyka i wielkie gwiazdy Varius Manx i Piękni i Młodzi Official Wielkie świętowanie gminy Wielka Wieś zaczęło się od rozdania gminnych nagród dla zasłużonych ludzi, mieszkańców i przyjaciół. Potem przez dwa weekendowe dni były zabawy, tańce, animacje, konkursy i mnóstwo muzyki. To były jubileuszowe 20. Dni Gminy Wielka Wieś. Przyciągały koncerty wielkich gwiazd. Zagrali przede wszystkim: zespół Varius Manx z Kasią Stankiewicz oraz zespół Piękni i Młodzi Official. 📢 Piłkarze Wisły Kraków wracają do zajęć w Myślenicach. We wtorek dowiedzą się, z kim zagrają w Europie Bez nowych piłkarzy, za to z kilkoma, którym skończyły się okresy wypożyczenia do innych klubów, drużyna Wisły Kraków rozpocznie w poniedziałek 17 czerwca przygotowania do nowego sezonu w 1. lidze. Po jutrzejszym losowaniu ekipa Kazimierza Moskala pozna rywala w I rundzie eliminacji Ligi Europy.

📢 Dni Proszowic 2024. Zobacz zdjęcia z drugiego dnia imprezy Dni Proszowic AD 2024 dobiegły końca. Niedziela stała pod znakiem występów dzieci z przedszkoli i młodzieży, która na co dzień ćwiczy taniec w formacji Kolory i innych grupach prowadzonych w Centrum Kultury i Wypoczynku. Z dobrej strony pokazała się formacja Reggaeside, którą tworzy aż ośmiu muzyków. Wieczór zwieńczył koncert gwiazdy, czyli grupy Inoros z Liberem. 📢 Ochroniarze „w szafie” polityka PiS to nie wszystko. Kosztowne wydatki marszałka Witolda Kozłowskiego Witold Kozłowski, marszałek Małopolski w latach 2018-2024, wydał co najmniej 220 tys. zł na firmy detektywistyczne, które miały chronić go przed nielegalnymi podsłuchami - ustaliła Interia. Chodzi o sprawę powiązaną z sytuacją, która wyszła na jaw w kwietniu ubiegłego roku. Jak informowaliśmy wtedy: Witold Kozłowski korzystał z wewnętrznej służby ochrony – wyposażonej m.in. w kajdanki, gaz pieprzowy i pałki teleskopowe - która na co dzień przebywała w jego gabinecie, w szafie z lustrem weneckim obserwując gości marszałka (bez informowania ich o tym).

📢 23 czerwca Nowa Huta obchodzi 75. urodziny. Tego dnia na odwiedzających Muzeum Nowej Huty w Krakowie czekają wyjątkowe atrakcje 23 czerwca 2024 roku, w dniu urodzin Nowej Huty, Muzeum Krakowa przygotowało dla mieszkańców szereg atrakcji, które pozwolą im odkryć historię tego niezwykłego miejsca i wspólnie świętować ten wyjątkowy jubileusz. 📢 Wypadek z udziałem motocyklisty pod Krakowem na drodze wojewódzkiej nr 780. Są osoby poszkodowane Do wypadku motocyklisty i samochodu osobowego doszło w poniedziałek, 17 czerwca rano w Przegini Duchownej w gminie Czernichów. Pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Wiejskiej, czyli trasy wojewódzkiej nr 780 z drogą lokalną. Jak relacjonuje portal Patrol998-Małopolska są osoby poszkodowane, służby pracują na miejscu zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu.

📢 Korki i remonty w Krakowie. Remont al. Solidarności, budowa tramwaju do Mistrzejowic - zmiany w ruchu Nowy tydzień, kolejne zmiany w ruchu. Związane z kontynuacją przebudowy al. Solidarności w Nowej Hucie oraz z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Sporo się dzieje na ulicach miasta, wakacje się jeszcze nie rozpoczęły, korki są spore. Nadchodzą też cięcia w komunikacji miejskiej. Jak co roku, ci, którzy nie wyjeżdżają na wakacje, będą mieli gorzej w poruszaniu się po Krakowie.

📢 Dzieje się w Krakowie! Noc Kupały, pokazy filmowe i wiele więcej. Jakie wydarzenia czekają na nas w dniach 17-20 czerwca? Najbliższy tydzień w Krakowie upłynie zdecydowanie pod znakiem muzyki, ruchu i tańca! Czeka na was wiele tego typu aktywności, ale również pokazy filmowe, wystawy sztuki oraz prelekcja dotycząca zdrowia psychicznego, dlatego każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Sprawdź nasze propozycje! 📢 Budowa S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Zostało jeszcze 20 procent prac. Kiedy zakończenie? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najświeższe zdjęcia z drona przedstawiające budowę trasy S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Droga wszędzie już przypomina gotową asfaltową jezdnię. Postęp robót szacuje się na ponad 80 proc. Inwestycja ma zatem szansę zakończyć się jeszcze w tym roku. 📢 Deszcz nie powstrzymał mieszkańców Kozłówka przed udziałem w imprezie rodzinnej! Zobacz zdjęcia Pogoda nie rozpieszczała uczestników XX Rodzinnej Imprezy Plenerowej na Kozłówku. Mimo to, przy lekkim wsparciu kapturów i parasolek chętnie brali udział we wszystkich atrakcjach jakie na nich czekały. Zobacz zdjęcia!

