Przegląd prasy Kraków 18.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.04, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Postępy na budowie Trasy Wolbromskiej. Robią nowy wiadukt, widać asfaltową wstęgę”?

Prasówka Kraków 18.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Postępy na budowie Trasy Wolbromskiej. Robią nowy wiadukt, widać asfaltową wstęgę Duży front robót na placu budowy Trasy Wolbromskiej widać w rejonie magistrali kolejowej. Nad istniejącą linią powstaje wiadukt dla samochodów. Pod wiaduktem znajdzie się też tunelowe przejście dla pieszych. W najbliższych tygodniach ma także rozpocząć się asfaltowanie krakowskiego odcinka inwestycji.

📢 Zarząd Transportu Publicznego zaproponował rozwiązania komunikacji miejskiej po zakończeniu budowy Tramwaju na Górkę Narodową Przedłużenie tras linii tramwajowych 50 i 18 od Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Co do linii autobusowych wszystkie dotychczasowe maja pozostać, a zmiany będą dotyczyły korekt tras i częstotliwości kursowania. To najważniejsze propozycje Zarządu Transportu Publicznego, które padły podczas spotkania z mieszkańcami w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej po zakończeniu budowy Tramwaju na Górkę Narodową

📢 Zderzenie trzech samochodów na stopniu wodnym w Krakowie Kraków Ofiar Dąbia - doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych na moście, a raczej szczycie stopnia wodnego. Brak osób poszkodowanych. Służby na miejscu występują bardzo duże utrudnienia w ruchu.

Prasówka 18.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Zmarł 63-letni mężczyzna, który podpalił się pod konsulatem Pomimo wysiłków lekarzy specjalistów z Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, dziś (17 kwietnia) po południu zmarł 62-letni mężczyzna, który w ubiegłym tygodniu podpalił się przed konsulatem Ukrainy w Krakowie.

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Dziś poznaliśmy najlepszych z najlepszych w Małopolsce! Dziś wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

📢 Czy w Nowej Hucie powstanie mały reaktor jądrowy? "Priorytetem dla naszego miasta jest bezpieczeństwo mieszkańców" Kraków znalazł się na liście miast, w których może powstać mały reaktor jądrowy. Spółka Orlen Synthos Green Energy podała wstępne lokalizacje małych elektrowni jądrowych typu SMR w Polsce, z czego jedna miałaby powstać w Nowej Hucie. - Bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo - to jest dla nas najważniejsze. Jeśli chodzi o uzysk cieplny, jesteśmy w stanie go zagospodarować mając odpowiednio wcześniej informację, że taki projekt zostanie zrealizowany - mówił zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. Poza Krakowem wstępne ogłoszone lokalizacje SMR-ów to: Włocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Dąbrowa Górnicza, Stalowa Wola (tarnobrzeska strefa ekonomiczna) oraz Warszawa. Zgodnie z zapowiedzią w ciągu kilku lat w Polsce ma powstać ponad 20 małych elektrowni jądrowych.

📢 Serial dokumentalny o krakowskiej wokalistce Viki Gabor od 17 kwietnia można oglądać w serwisie TVP VOD „Viki Gabor: Mój świat” to dokumentalny serial o krakowskiej wokalistce. Można go oglądać w serwisie TVP VOD od 17 kwietnia. "Wszyscy mówili o mnie, a teraz ja chciałabym opowiedzieć coś o sobie" – mówi Viki Gabor 📢 Kraków. Zawiesić na drzewie, przetopić i stworzyć miłosną rzeźbę, poddać recyklingowi. Co dalej z kłódkami z kładki ojca Bernatka? Najpóźniej w trzecim kwartale br. urzędnicy planują rozpocząć remont kładki ojca Bernatka, która łączy Kazimierz z Podgórzem. Dzięki niemu balustrady tej słynnej przeprawy przez rzekę Wisłę mają być trwalsze. Obecnie są regularnie niszczone przez osoby, które wyrywają zawieszane na nich kłódki miłości. Robią to, gdy z różnych względów ich związki rozpadają się. W ramach planowanej inwestycji siatki zostaną zastąpione bardziej wytrzymałymi prętami ze stali nierdzewnej. - Po remoncie zawieszanie kłódek na kładce nadal będzie możliwe - zapewniają miejscy urzędnicy. A co stanie się z tymi, które w czasie remontu znikną z balustrad?

📢 Kraków. Pożar Porsche na Górce Narodowej. Wnętrze samochodu spłonęło doszczętnie! Na dziś - 17 kwietnia - w rejonie ul. Józefa Meiera policjanci zaplanowali oględziny auta marki Porsche, którego wnętrze spłonęło minionej nocy. To już kolejny tego typu pożar na Górce Narodowej w ostatnich kilku miesiącach. W październiku 2022 roku spłonęły tam dwa samochody: w pobliżu ul. Zygmunta Felińskiego. 📢 Były hotel JB w Nowej Hucie straszy od lat. Czy ktoś w końcu się nim zajmie? Temat hotelu JB przy ulicy Ujastek Mogilski od lat pozostaje nierozwiązany. Jego historia wcale nie należy do najlepszych, ponieważ po tym jak przestał funkcjonować i przyjmować gości, rozkradziono rzeczy, które w nim się znajdowały, budynek zaczął popadać w ruinę, a teren wokół niego zamienił się w ogromne wysypisko śmieci, a dokładniej zużytych opon. Mieszkańcy nie chcą tak brzydkiej wizytówki Nowej Huty. Radny Miasta Krakowa Edward Porębski zwraca uwagę, że często nocują tam osoby bezdomne, mimo, że stan budynku pozostawia wiele do życzenia i grozi zawaleniem.

📢 Dom Made in Poland podbije świat? Kolejne niezwykłe dzieło z krakowskiej pracowni architektonicznej Inspiracje polską architekturą, zawsze jednak z nutką eleganckiej nowoczesności, to cechy, które już od lat charakteryzują dzieła krakowskiego BXB studio. Tym razem, prezentując dom Made in Poland, pracownia Bogusława Barnasia zaskoczyła nie tylko tradycyjnie świetnym wpisaniem w zastany krajobraz, ale także niezwykłym połączeniem stylów. 📢 Filozoficznie w czasie sprzątania Białuchy. Mieszkańcy znaleźli książkę angielskiego filozofa. Zebrali również 125 worków śmieci! Mieszkańcom udało się posprzątać rzekę Białuchę na odcinku od ul. Otwinowskiego do ul. Mogilskiej. Najwięcej śmieci wyciągnięto na chodnik przy stacji Kraków Olsza oraz przy ul. Mogilskiej (było tam ok. 25-30 opon). Łącznie udało się zebrać 125 worków śmieci o wadze 2,5 tony. Zostały oddane krakowskiemu MPO.

📢 Kraków. Nowy tydzień i sporo zmian z powodu remontów. Zmiany również w komunikacji Wraz z nadejściem wiosny rozkręca się w Krakowie sezon na remonty ulic. Od 17.04 2023 r. drogowcy przystąpią do realizacji kolejnych zadań. Spotkamy ich m.in. na ul.: Aleksandry, Paproci oraz Chełmskiej. Zmiany dotkną też ul. Bociana i al. 29 Listopada. Inwestycje spowodują zmiany w komunikacji miejskiej, w kursach tramwajów i autobusów.

📢 Kraków, Górka Narodowa. Monumentalne osiedle Ozon w budowie. To Avia północy Kraków czeka na nową linię tramwajową, która ma połączyć pętle Krowodrza Górka z Górką Narodową. W końcu północ Krakowa ma się doczekać szybkiego i wygodnego połączenia z centrum miasta, omijającego korki. Sęk w tym, że wraz z linią, na którą mieszkańcy Prądnika Białego i Prądnika Czerwonego czekali od dekad, powstają nowe osiedla, potężne osiedla z mnóstwem bloków i tysiącami mieszkań. Chyba największą inwestycją jest tutaj osiedle Ozon podzielone na 6 etapów. 📢 Tajemnicza, betonowa budowla w parku Krakowskim. Można ją dostrzec już z przystanku autobusowego. Co to takiego? W wyremontowanym kilka lat temu parku Krakowskim, niedaleko przystanku autobusowego przy Alejach Trzech Wieszczów, spod ziemi wystaje fragment betonowej, tajemniczej budowli. Nie wszyscy wiedzą, że to schron przeciwlotniczy z 1944 r., zbudowany przez Niemców z myślą o mieszkańcach ówczesnej niemieckiej dzielnicy w sąsiedztwie ul. Królewskiej. Ma kształt litery "Z". Schron zobaczycie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Kraków. Już od poniedziałku akcja rozdawania nasion "Dopraw miasto zielenią". To mieszanka jadalno-kwietna "Dopraw miasto zielenią" to projekt, który ma zachęcić mieszkańców do wysiewania łąk kwietnych na balkonach, rabatach oraz w swojej okolicy. W ramach akcji, która rusza już w poniedziałek (17 kwietnia) każdy chętny krakowianin będzie mógł odebrać saszetkę ze specjalnie dopasowaną do miejskich warunków mieszanką nasion.

📢 Kraków. Na Bagrach pierwsza plażowa pogoda w tym sezonie. I pięknie kwitną drzewa Słońce, piasek, bezchmurne niebo, przyroda, woda i wolna niedziela. Czego chcieć więcej. Sezon spacerowo-plażowy na Bagrach w Krakowie można uznać za otwarty. Z kąpielami pewno jeszcze chwile poczekamy, ale już ten kawałek Krakowa jest znakomitym miejscem na wiosenny relaks. 📢 Kraków. Łagiewniki i Niedziela Miłosierdzia na zdjęciach z drona MPK Krakowskiem MPK podzieliło się zdjęciami z drona, na których widać Łagiewniki, sanktuarium wypełnione wiernymi, trasę łagiewnicką i inne zmiany w tym rejonie miasta, które pojawiły się w przeciągu ostatnich lat. Pogoda dziś była piękna więc zdjęcia są naprawdę dobre.

📢 W Tatrach mamy wysyp krokusów! Polana Kalatówki zrobiła się fioletowa. Wygląda obłędnie [ZDJĘCIA] Miało nie być wielkiego wysypu krokusów, deszcz a nawet śnieg. Pogoda jedna zrobiła znów figla - tym razem na plus. I mamy w Tatrach prawdziwy wysyp krokusów. Polana Kalatówki zrobiła się dosłownie fioletowa. 📢 Kraków. Centrum Innowacji, w którym badacze i firmy będą pracować nad żywnością przyszłości, ma już swój budynek Została zakończona budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności przy ul. Balickiej w Krakowie. To inwestycja Uniwersytetu Rolniczego. Dla gotowego obiektu uzyskano już pozwolenie na użytkowanie. Obecnie trwa wyposażanie go w niezbędną aparaturę i meble. Jak informuje uczelnia, postępowania przetargowe są w trakcie realizacji i w głównej mierze to od ich zakończenia uzależniona jest data otwarcia Centrum.

