Przegląd prasy Kraków 16.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Prasówka Kraków 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rock prosto z Korei w Tauron Arena Kraków. Znakomity koncert dał zespół The Rose Pełna Tauron Arena, tłumy na widowni i pod sceną, kolorowe światła i roztańczone lub rozmarzone fanki. Tak wyglądał koncert koreańskiego zespołu The Rose w Krakowie. Niby chłopaki z drugiego końca globu, z różniącej się mocno od naszej, europejskiej, kultury - a nawiązali znakomity kontakt z publicznością. Zobaczcie zdjęcia z koncertu The Rose w Krakowie.

📢 Męska Droga Krzyżowa w Krakowie. Mężczyźni wyruszyli z Kazimierza na Rynek Główny Z okazji zbliżającej się uroczystości św. Józefa (przypada 19 marca) - patrona mężczyzn, ojców, mężów i rodzin - w piątek wieczorem ulicami Krakowa przeszła Męska Droga Krzyżowa 2024. Do uczestnictwa w nabożeństwie byli zapraszani wszyscy mężczyźni z Krakowa i okolic. Zgromadzili się pod bazyliką Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, by wspólnie, modląc się dotrzeć pod Bazylikę Mariacką na Rynku Głównym.

📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z Krakowa, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z Krakowa, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

Prasówka 16.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jerzy Muzyk wchodzi do wyborczej gry o Kraków. "Prezydent Jacek Majchrowski nie zabronił mi kandydować" Wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk w ostatniej chwili zdecydował się zgłosić swoją kandydaturę na prezydenta Krakowa, choć wcześniej mówił, że nie zrobi tego, jak kandydować będzie inny z wiceprezydentów Andrzej Kulig. Teraz wyjaśnia nam, dlaczego zmienił decyzję, co może być odbierane jako rozbicie w obozie związanym z urzędującym prezydentem Jackiem Majchrowskim, który wcześniej poparł Andrzeja Kuliga.

📢 AGH i Krakowski Park Technologiczny poprowadzą wspólnie polski oddział akceleratora innowacji obronnych NATO To wielka chwila dla bezpieczeństwa w Polsce, bo nie ma dzisiaj sprawy ważniejszej jak bezpieczeństwo naszej ojczyzny - powiedział w piątek wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o decyzji dotyczącej ustanowienia w Polsce oddziału akceleratora innowacji obronnych NATO - Krakow DIANA Accelerator. Minister wziął udział w konferencji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej tematem była nowa mapa akceleratorów innowacji obronnych NATO, do których przystąpiła Polska. 📢 Pomysł na korki w Krakowie: w piątek przejazd tramwajami i autobusami za darmo Kraków tonie w korkach. Problem szczególnie widoczny jest w piątki. Poseł Trzeciej Drogi Rafał Komarewicz, kandydujący na prezydenta Krakowa zapowiada, że jeżeli zostanie wybrany, to wprowadzi darmową komunikację zbiorową w dzień poprzedzający weekend.

📢 W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie urodziły się czworaczki! Taki poród to nie lada wyzwanie dla położników Po sześcio- i pięcioraczkach nadszedł czas na kolejny udany wieloraczy poród w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Tym razem - dzięki staraniom zespołu z Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii oraz opiece zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii na świecie pojawiły się czworaczki! Dziewczynki urodziły się pod koniec lutego. 📢 Otwarcie wystawy plenerowej "KL Plaszow "Miejsce po, miejsce bez" w byłym obozie zagłady Wystawa plenerowa "KL Plaszow. Miejsce po, miejsce bez" została oficjalnie otwarta 15 marca na terenie byłego obozu KL Plaszow. Wydarzenie towarzyszyło prezentacji efektów prac inwestycyjnych wykonanych na tym terenie przez muzeum. 📢 Nick Cave wreszcie wystąpi w Krakowie. Australijski bard zaśpiewa z grupą The Bad Seeds 11 października w Tauron Arenie Nick Cave to legendarny wykonawca mrocznych ballad, opowiadających o potępieniu i zbawieniu. Wczesną jesienią ukaże się jego nowy album "Wild God". W ramach promocji płyty australijski wokalista wyrusza w europejską trasę koncertową - i po raz pierwszy dotrze do Krakowa. Posłuchamy go 11 października w Tauron Arenie.

📢 Kraków. 24-letni kierowca mercedesa okazał się posiadaczem znacznej ilości narkotyków W rejonie Krowodrzy krakowscy policjanci zatrzymali 24-letniego kierowcę mercedesa oraz jego 40-letniego pasażera. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyźni w pojeździe przewożą narkotyki, a w mieszkaniu kierowcy policjanci ujawnili blisko 1,5 kilogramów środków odurzających. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, za popełnione przestępstwo grozi im od 3 do 12 lat pozbawienia wolności. 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Wypadek pod Krakowem na A4. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie Do wypadku doszło na autostradzie A 4 w piątek, 15 marca 2024 roku. Było około godz. 9, gdy zderzyły się trzy samochody osobowe. Na pasie w kierunku Katowic. Zdarzenie miało miejsce tuż za węzłem w Balicach, przed bramkami autostradowymi. Uszkodzone pojazdy zablokowały jeden pas ruchu. Na czas działań służb ten pas został wyłączony z ruchu.

📢 Cudzoziemcy chętnie otwierają w Małopolsce biznesy. Liczba przedsiębiorców zza granicy podwoiła się w ciągu roku Aktualnie w województwie małopolskim mamy około 95 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS. Najliczniejszą grupą obcokrajowców w rejestrach ZUS są obywatele Ukrainy. Na koniec stycznia było ich ponad 60 tys. Coraz więcej jest też Hindusów, których w rejestrach ZUS jest już ponad 3 tys. Co ciekawe, szybko rośnie liczba przedsiębiorstw otwieranych przez obcokrajowców.

📢 Korki, remonty i zmiany w ruchu w Krakowie. Prace na Powstańców i nadchodzące zmiany w mieście Rozpoczęła się kolejna inwestycja realizowana w ramach Programu budowy chodników – tym razem w dzielnicy XV Mistrzejowice. W środę, 13 marca br. drogowcy pojawili się na ul. Powstańców – obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. Nadchodzą też zmiany w ruchu w innych rejonach Krakowa, w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic oraz przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Pojawią się też utrudnienia na Jana Pawła II.

📢 Nocą przez Kraków przeszła tradycyjna Akademicka Droga Krzyżowa Ulicami Starego Miasta w Krakowie – od kolegiaty św. Anny do bazyliki św. Franciszka z Asyżu – przeszła tradycyjna Akademicka Droga Krzyżowa. Nabożeństwo poprowadził abp Marek Jędraszewski. Ze studentami modlił się m.in. bp Robert Chrząszcz. Niesiono wielki krzyż, który stawiano w miejscu każdej stacji drogi krzyżowej. 📢 Gęsta mgła w Krakowie. Słaba widoczność na drogach, korki Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed gęstymi mgłami. Według ich prognoz, w naszym regionie miejscami widzialność może wynosić poniżej 200 m. Kierowców prosimy o uważną i ostrożną jazdę oraz dostosowanie prędkości do warunków na drodze. To z kolei może powodować korki. Na A4 na razie ruch idzie płynnie, ale korki mamy na zakopiance i drodze ze Skawiny do Krakowa. Zatory na Wielickiej, Wadowickiej, rondzie Matecznego, Kocmyrzowskiej i Nowohuckiej.

📢 Niesamowite! Skarby kultury odkryte w meblach w sali obrad Rady Miasta Krakowa. To "szuflady Zina" W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa w ławach radnych, skryte pod spodem szuflad, ujrzały światło dzienne niezwykłe skarby – siedem ilustracji. Ich twórcą okazał się być sam profesor Wiktor Zin, postać legendarna w Krakowie, znany zarówno z geniuszu architektonicznego, jak i z pasji do przekazywania wiedzy nie tylko studentom, ale także poprzez telewizyjny program "Piórkiem i Węglem". O odkryciu poinformowało Muzeum Krakowa.

📢 Kraków. Radiowóz policyjny zderzył się z dwoma autami osobowymi, w tym z taksówką. Policjanci w szpitalu W Krakowie na ul. Bora-Komorowskiego, przy tamtejszym centrum handlowym (Krokus) doszło w czwartek (14 marca) około godz. 16.30 do wypadku z udziałem radiowozu i dwóch samochodów osobowych. Jak się dowiadujemy, w wypadku ucierpieli dwaj policjanci. Trafili do szpitala. Innych poszkodowanych nie ma. W rejonie tego zdarzenia po południu trwały utrudnienia na drodze, ok. godz. 18 już się powoli kończyły.

