Przegląd prasy Kraków 16.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Prasówka Kraków 16.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ogromne korki w centrum Krakowa . Zatory również na Nowohuckiej i Opolskiej Blue monday udzieli się kierowcom. Późnym popołudniem korki w centrum Krakowa zrobiły się niemiłosierne. Stoją Aleje Trzech Wieszczów, Królewska, Lea. Korek również na rondach Mogilskim i Grzegórzeckim i łączącej je al. Powstania Warszawskiego. Postoimy też na Nowohuckiej i Opolskiej. Przebudowa al. 29 Listopada spisuje się nieźle, ale nie unikniecie korka na wysokości Węgrzc i Bibic.

📢 Kraków. Nauczyciele, kurierzy, kolejarze (...) Zostawili swoje codzienne obowiązki, by rozpocząć Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową W poniedziałek, 15 stycznia w całej Polsce rozpoczął się pierwszy turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Na terenie województwa małopolskiego ochotnicy pojawili się w jednostkach wojskowych: 6 Batalionu Logistycznego i 5 Pułku Dowodzenia. Pierwsi kandydaci zjawili się już o godz. 8.00. Ich dzisiejszy harmonogram obejmował m.in. wizytę u fryzjera, lekarza, a także odbiór przydzielonego munduru wojskowego. Teraz ochotnicy zmierzą się ze szkoleniem podstawowym, które będzie trwało 27-dni i zostanie zakończone w 28 dniu przysięgą wojskową. Po złożeniu przysięgi ochotnicy staną się żołnierzami. W 2024 roku zaplanowano 9 takich turnusów.

📢 Jest przetarg na parking przy stacji kolejowej w Kościelnikach w Nowej Hucie PKP PLK wybuduje nowy węzeł przesiadkowy w Krakowie. Ogłoszono przetarg na parking "Parkuj i Jedź" przy ul. Pysocice, w miejscu gdzie powstanie przystanek kolejowy Kraków Kościelniki. Nowy obiekt pomieści 140 pojazdów. Będzie tam też miejsce do parkowania rowerów i nowa zatoka autobusowa. Inwestycje kolejowe w Krakowie nie zakończyły się na przerzuceniu mostu przez Wisłę w centrum miasta...

Prasówka 16.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Retro Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Legendarny Klubbheads rozgrzał publiczność. Mamy zdjęcia z imprezy! Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja odbyła się w sobotę (13 stycznia). Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Gości dyskoteki bawił legendarny holenderski zespół Klubbheads, a także zespół Power Play. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Wypadek na A4 pod Krakowem. Zderzenie trzech ciężarówek, jedna osoba ranna. Autostrada była zablokowana. Przy węźle Skawina lądował LPR Zablokowana całkowicie była autostrada A4. Przez trzy godziny kierowcy musieli liczyć się z brakiem przejazdu na pasie w kierunku Rzeszowa. W poniedziałek, 15 stycznia przed godz. 13 doszło do wypadku. Zderzyły się trzy samochody ciężarowe w okolicy zjazdu na Skawinę. Wypadek spowodował bardzo duże utrudnienia i korek. 📢 Kraków. Na większy Park Rzeczny Dłubnia przyjdzie nam trochę poczekać. Wydano miliony i wciąż brakuje działek Miasto Kraków w latach 2017-2023 pozyskało 26 działek o powierzchni ok 8 ha. pod Park Rzeczny Dłubnia. Część z nich graniczy z korytem rzeki, dlatego konieczne jest ustalenie linii brzegu i rozgraniczenie gruntów wodnych od przyległych. Ponadto miasto musi uregulować stan prawny terenów oraz służebność drogową, co znacznie wydłuży całą procedurę poszerzania parku, która trwa już dobrych kilka lat. Jakby tego było mało, pozyskane tereny to kropla w morzu potrzeb, bo park docelowo ma mieć 54 ha.

📢 Ale brudasa znaleźli w Krakowie! Jeszcze chwila, a wrak samochodu zniknąłby pod mchem Strażnicy miejscy nieustanie prowadzą akcję usuwania wraków samochodów z krakowskich ulic. By nie zajmowały miejsca, by nie stanowiły zagrożenia. Zdarzają się perełki. Właśnie doszło do holowania nieużytkowanej skody z ul. Powstańców. Auto było w tragicznym stanie przykryte grubą warstwą brudu i mchu. 📢 Kraków. Kibole udawali policjantów. Skuli i okradli mieszkańca w jego domu Policjanci na terenie województwa śląskiego i małopolskiego zatrzymali 6 mężczyzn, którzy w grudniu 2023 roku dokonali rozboju na Prądniku Czerwonym w Krakowie, podając się za funkcjonariuszy policji, okazując fałszywe legitymacje służbowe. Skuli kajdankami domownika i go okradli. Teraz wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

📢 Kraków. Dewastacja na terenie Miejsca Pamięci KL Plaszow. Pomnik zniszczony przy pomocy koparki. Policja szuka sprawców Krakowska policja poszukuje sprawcy lub sprawców dewastacji terenu Muzeum KL Plaszow. Zniszczony został m.in pomnik Sary Szenirer, znajdujący się obok Szarego Domu. Uszkodzone zostało też ogrodzenie wokół pomnika. Sprawcy posłużyli się koparką. Wszyscy świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z Policją lub Muzeum KL Plaszow.

📢 Ireneusz Raś jest gotowy do startu w wyborach na prezydenta Krakowa "Jestem gotowy do startu w wyborach prezydenckich w Krakowie, od wielu miesięcy przygotowuję się do tego z moim zapleczem politycznym" - przyznał w rozmowie z radiem RMF FM poseł PSL Ireneusz Raś. 📢 Zmiany na liniach autobusowych 193, 105, 513 w Krakowie W przyszłym miesiącu linia nr 193 zostanie wydłużona do nowej pętli „Górka Narodowa P+R” – informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. To nie koniec zmian. Wkrótce linia nr 105 zostanie przedłużona do osiedla Piastów, a linia nr 513 do pętli „Prądnik Biały Zachód”, położonej przy nowo wybudowanej Trasie Wolbromskiej. 📢 Strefy czystego transportu w Krakowie nie będzie? Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego Po tym jak wyrok sądu uchylił uchwałę Rady Miasta Krakowa o wprowadzeniu w tym roku strefy czystego transportu głos zabrał Polski Klub Ekologiczny. A przypomnijmy też, że zbliża się debata i głosowanie nad obywatelskim projektem o likwidacji strefy. Urzędnicy zapowiedzieli jednak, że uchyloną przez sąd uchwałę poprawią i są zdeterminowani, by w Krakowie SCT zaczęła obowiązywać. Mieszkańcy są podzieleni.

📢 Zaostrzenie kar dla kierowców w 2024 roku. Konfiskata samochodu i nawet 12000 zł mandatu! Te ważne przepisy ruchu drogowego ulegają zmianie Ponad 12 000 zł kary za brak OC czy konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu. Bardziej rygorystyczne zasady rejestracji samochodu czy zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców – to tylko niektóre zmiany w prawie drogowym, które wchodzą w życie w 2024 roku. Co zrobić, by uniknąć wysokiego mandatu i nie narazić się na problemy? Oto najważniejsze zmiany przepisów, które wchodzą w życie nowym roku przygotowane przez ekspertów rankomat.pl. Jeśli jesteś kierowcą sprawdź, czy znasz je wszystkie!

📢 Małopolska stolicą ferii zimowych 2024? Zdecydowana większość wybiera polskie góry Województwo małopolskie w tym roku jako ostatnie skorzysta z przerwy zimowej, bo dopiero od 12 lutego. Mimo to, w Krakowskiej Izbie Turystyki mówią o ostatnich wolnych miejscach na obozy zimowe czy wycieczki. I choć Małopolska pełna jest atrakcji, ulubioną destynacją mieszkańców regionu jest południe Polski, w tym min. Krynica-Zdrój czy Tatry. Potwierdzają to właściciele górskich hoteli i pensjonatów, którzy mają już zajęte połowę pokoi. I choć pobyt w górach w tym roku podrożał, zdecydowanie chętniej deklarujemy spędzenie ferii poza domem.

📢 Kraków. Szykują przebudowę skrzyżowania ulic Łokietka i Poznańskiej. Cztery warianty - z rondem i bez Zarząd Dróg Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy układu drogowego u zbiegu ul. Władysława Łokietka i Poznańskiej. Odbędzie się ono online we wtorek, 23 stycznia, w godz. 17.00–19.00. Zadanie polega na opracowaniu wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji. W ramach dotychczasowych prac projektowych przygotowano cztery warianty, zgodne z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”. Trzy z nich zakładają budowę ronda, a jeden nie. 📢 Rozbudowa autostrady A4 w rejonie Krakowa. List Czytelnika: "Olbrzymia rozbieżność" Dziś kolejne spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas ruchu (g. 17, Urząd Gminy, Sala Rady Gminy (parter) – Plac Wspólnoty 1, Szyce) . Inwestycja budzi wielkie emocje, a jeden z Czytelników przysłał nam list w tej sprawie, w którym zaznacza, że nie neguje potrzeby poszerzenia drogi, ale jego wątpliwości budzi zakres inwestycji. Rozbudowa autostrady A4 jest planowana na odcinku 17,3 km od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie.

📢 Kraków funduje bezpłatne usługi weterynarza zwierzakom mieszkańców Kraków po raz kolejny będzie finansował zabiegi sterylizacji, kastracji oraz znakowania kotów, zarówno tych domowych jak i wolno żyjących. Właściciele psów będą mogli natomiast bezpłatnie oznakować swoich podopiecznych. Zarówno akcja sterylizacji, jak i chipowania jest ważna, bo ogranicza zjawisko bezdomności wśród zwierząt. W przypadku zaginięcia zwierzęcia chip umożliwia szybsze znalezienie właściciela. Natomiast kastracja i sterylizacja zapobiega niekontrolowanemu rozmnażaniu się czworonogów. 📢 Kibice Cracovii na meczu z Unią Oświęcim. Zdjęcia Rekordową frekwencję w tym sezonie miał mecz Comarch Cracovii. Kibiców na trybuny ściągnęła akcja Teddy Bear Toss. Przybyło 2500 fanów, którzy przeżywali nie lada emocje. Prowadzenie w tym meczu przechodziło z rąk do rąk, w końcu o wyniku rozstrzygnęła dogrywka. Decydujący gol padł na 14 sekund przed jej końcem.

📢 Najlepsze bary mleczne w Krakowie. TOP 10 barów na podstawie rankingu Google W Krakowie nie brakuje miejsc, w których miłośnicy klasycznych smaków i przytulnej atmosfery mogą skosztować domowych posiłków. Przedstawiamy TOP 10 barów mlecznych według rankingu Google, których ocena nie schodzi poniżej 4.6. To dzięki nim zabiegani mieszkańcy i turyści mogą choć na chwilę cofnąć się do czasów, gdy bar mleczny był miejscem spotkań, rozmów i delektowania się prostym, a jednocześnie niezwykle smacznym jedzeniem, przypominającym smaki dzieciństwa. 📢 Kraków. IMGW ostrzega przed oblodzeniem dróg i chodników. Uważajcie! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem. Na drogach i chodnikach w naszym regionie może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku, 15 stycznia, do godz. 9.00.

