Przegląd prasy Kraków 15.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

W Hali Cracovia przy al. Focha 40 rozpoczął się Festiwal Roślin w Krakowie. To kolejna edycja największego w Polsce targu roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach. Wydarzenie odbywa się będzie w ten weekend 14 i 15 października. Uczestnicy festiwalu mogą wybierać z wielkiej oferty roślin. Sami zobaczcie!

Informacja o śmierci 84-letniego Stanisława Radwana pojawiła się na profilu znanego krytyka filmowego i teatralnego Łukasza Maciejewskiego na Facebooku. "Stasiu Radwan nie żyje. (...) Urodziwy niebanalnie, zgarbiony, jakby nieobecny, a przecież słuchający najuważniej na świecie. (...) Dla paru pokoleń - uczniów i wielbicieli, był właśnie autorytetem. Bez żadnego cienia wątpliwości. Wiedział wszystko, o wszystkim, mędrzec z głosem przecudnej urody, seksownym przyseplenem, z wiedzą, która upokarzałby każdego, ale właśnie nie upokarzała, bo Radwan by sobie na to nie pozwolił nigdy".

W krakowskie Tauron Arenie na uczestników Festiwalu Azjatyckiego czekają smakołyki m.in. kuchni tajskiej, japońskiej, indyjskiej i gruzińskiej. Festiwal Azjatycki to wydarzenie łączące w jednym miejscu wiele kultur oraz kuchni prosto z Azji. Targi to miejsce w którym goście mogą spróbować azjatyckich smaków, mogą przeżyć nowe doznania kulinarne oraz zaczerpnąć inspiracje, które powtórzą w swojej kuchni.

Dwie nowe wiaty stanęły na przystankach tramwajowych „Kabel” i „Wesele”. Obie te lokalizacje są znane z wąskich peronów, dlatego Zarząd Transportu Publicznego dostosował wiaty do tych warunków – również są wąskie, ale równie funkcjonalne jak wiaty pełnowymiarowe.

W sobotę przed południem doszło do dwóch wykolejeń na rondzie Mogilskim. Pierwsze miało miejsce po godz. 6. na torowisku prowadzących w kierunku ul. Mogilskiej. Jakiś czas później doszło do ponownego wykolejenia w tym samym miejscu. Uruchomiona została komunikacja zastępcza pomiędzy rondem Mogilskim i rondem Czyżyńskim.

Od 9 do 13 października br., w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie odbyła się kolejna edycja wewnętrznego kursu, poświęcona posługiwaniu się strzelbą kal. 12 oraz użyciu amunicji z pociskami niepenetracyjnymi przez pododdział zwarty policji. Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Zespołu Szkolenia OPP w Krakowie.

Zarząd województwa skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały sejmiku w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. Przepisy mają regulować tak kwestie miejsca polowań, aby nie stanowiły one zagrożenia dla ludności. W Krakowie natomiast jest ciekawa sytuacja, bo miasto ma duży problem z dzikami, które wchodzą nawet do centrum. Były pomysły że zwiększenie obszarów łowieckich na terenie miasta pozwoliłoby na odstrzał i zmniejszenie populacji tej zwierzyny.