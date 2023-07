Przegląd prasy Kraków 15.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Baseny na Zakrzówku w Krakowie notują rekordowe zainteresowanie. Problem w tym, że jednorazowo na kąpielisku może przebywać tysiąc osób. W minioną niedzielę w kolejce do wejścia trzeba było czekać nawet trzy godziny. Zbliżają się kolejny słoneczny i gorący weekend. Sprawdziliśmy, jak urzędnicy się do niego przygotowują, czy jest szansa na to, by na skorzystanie z nowej atrakcji Krakowa nie trzeba było czekać tak długo.

Centrum Krakowa, place zabaw, blokowiska czy też miejskie parki - właśnie w tych miejscach coraz częściej pojawiają się dzikie zwierzęta. Począwszy od gryzoni, po dzikie ptaki, mniejsze ssaki, czy też pokaźnych rodzajów dziki, a nawet łosie. Nowe pokolenia dzików czy saren wcale nie migrują do miasta z zewnątrz, ale rodzą się w nim. Coraz częściej dzikie tereny są im obce, a miejskie warunki to jedyne co znają. - To nie dzikie zwierzęta mają problem z nami, ale my z nimi. To my musimy się nauczyć gospodarować tymi gatunkami, gospodarować przestrzenią miejską i współżyć z tymi zwierzętami - wyjaśnia dr hab. inż. Marek Wajdzik, prof. URK, a także członek rady naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego.