Przegląd prasy Kraków 15.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Juwenalia Krakowskie 2024 rozpoczęte! Golec uOkiestra wystąpiła na Miasteczku AGH. Tak bawili się studenci!”?

Prasówka Kraków 15.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Juwenalia Krakowskie 2024 rozpoczęte! Golec uOkiestra wystąpiła na Miasteczku AGH. Tak bawili się studenci! Juwenalia Krakowskie 2024. We wtorek, 14 maja, inauguracji tegorocznych Juwenaliów towarzyszy wyjątkowy jubileusz. Z okazji 60-lecia słynnego Miasteczka AGH dla studentów zagrali bracia Golec. Zobaczcie, jak bawili się studenci w Klubie Studio! GALERIA

📢 Kto będzie rządził w Starym Teatrze w Krakowie? W konkursie na dyrektora narodowej sceny zostały dwie osoby Dorota Ignatjew i Bartosz Szydłowski to kandydaci, którzy ubiegają się o dyrektorski fotel Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Nazwisko osoby, która od nowego sezonu pokieruje sceną poznamy do końca maja. 📢 Kibice Wisły Kraków będą mogli jeździć na wyjazdy! Wkrótce oficjalne potwierdzenie Wisła Kraków walczy o awans do ekstraklasy, ale już ma w kieszeni start w eliminacjach Ligi Europy w kolejnym sezonie. Ważną informację w tym kontekście przekazał na platformie X prezes „Białej Gwiazdy” Jarosław Królewski. Dotyczy ona udziału kibiców Wisły w jej wyjazdowych meczach.

Prasówka 15.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Matki po 40-tce skrzyknęły się i tańczą jak Beyonce 15 tańczących kobiet po 40-tce z Krakowa, które po odchowaniu dzieci nie chcą już chować się pod osłoną bezpiecznych norm. Stawiają na tu i teraz. Chcą zatroszczyć się o siebie jak najlepiej potrafią. Rytm do "nowej ja" nadają im hity Beyonce. Ich hasło to: Zaproś się sama do tańca. Nie czekaj na przyzwolenie.

📢 Biologia 2024. Arkusz CKE i odpowiedzi z matury rozszerzonej. Jak poradzili sobie uczniowie? "Ta matura nie była prosta" Matura 2024. Jak poradzili sobie uczniowie na biologii rozszerzonej? Ta matura nie była prosta. - I w porównaniu z poprzednim rokiem była naprawdę ciężka. Na każde pytanie odpowiedziałam, ale co do niektórych zadań nie jestem pewna odpowiedzi, moi koledzy i koleżanki też sami nie wiedzą, czy dobrze napisali - mówiła nam Julia Dec z I LO w Krakowie. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami oraz proponowane odpowiedzi. 📢 Kto dostanie 100 tys. zł? Znamy nazwiska kandydatów do Nagrody Szymborskiej Magdalena Bielska, Agata Jabłońska, Marzanna Bogumiła Kielar, Michał Sobol, Katarzyna Szweda – to autorzy tomików poetyckich ubiegający się o tegoroczną Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Zwycięzca odbierze Nagrodę - statuetkę i 100 tys. zł - 7 lipca podczas uroczystej gali Festiwalu Miłosza. W tym roku jury przyzna także Nagroda za najlepsze tłumaczenie tomu poetyckiego na język polski, trafi ona w ręce Macieja Topolskiego za przekład "Autobiografii czerwonego" Anne Carson.

📢 Monster Truck Show w Krakowie. Zobacz widowiskowe pokazy kaskaderskie i niezwykłe pojazdy Chcesz poczuć się jak bohater filmu akcji? Teraz masz okazję doświadczyć niesamowitych wrażeń! Extrem Cascaders Team - grupa światowej klasy kaskaderów dostarczy Ci niezapomnianych chwil! Nie przegap okazji, by zobaczyć najlepszych kaskaderów filmowych i poczuć na własnej skórze, co to znaczy prawdziwa adrenalina! 📢 10 lat Expo Kraków. Tak budowano i otwierano Targi w Krakowie 14 maja 2024 roku mija 10 lat od otwarcia Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków – wielofunkcyjnego obiektu, który dzięki szerokiej ofercie targów, kongresów, konferencji i eventów, stał się kluczowym punktem na biznesowej i kulturalnej mapie Europy – rocznie goszcząc ponad 100 tysięcy osób z różnych części świata.

📢 Studenci z Krakowa nakręcili film o Smoku Wawelskim. Mocno alternatywna wersja. Zobaczcie! Studencka grupa filmowa "Produkcja Troja" wraz ze studentami krakowskich szkół aktorskich i filmowych, stworzyła film o Smoku Wawelskim. Współczesna adaptacja legendy o żarłocznym gadzie spod Wawelu jest już dostępna na YouTube.

📢 Nie żyje dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Krzysztof Radwan odszedł po długiej i ciężkiej chorobie O śmierci długoletniego dyrektora muzeum poinformowano na stronie MLP. Krzysztof Radwan doprowadził do rewitalizacji terenu powojskowego naszego Muzeum i budowy Gmachu Głównego – jednego z najnowocześniejszych obiektów muzealnych w kraju. Jemu też zawdzięczamy Małopolskie Pikniki Lotnicze. 📢 Dziwa i tajemnice na 26. Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Wstęp wolny! Ciekawe przestrzenie, fantazyjne budowle, wizjonerzy, ekscentrycy i outsiderzy to temat przewodni 26. Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Można poznać wiele tajemnic naszego regionu! 📢 Aleksander Miszalski przedstawił wiceprezydentów Krakowa. Z kim będzie rządził przez najbliższe pięć lat? We wtorek, 14 maja, nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przedstawił wiceprezydentów. Na najbliższych współpracowników wybrał dotychczasowego rektora Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisława Mazura. Wśród nich znalazł się też do niedawna miejski radny Platformy Obywatelskiej Łukasz Sęk. Największym zaskoczeniem jest kolejny zastępca, którym został Stanisław Kracik, były poseł, burmistrz Niepołomic i wojewoda małopolski.

📢 Coraz bliżej do zielonej rewolucji na Rynku Głównym w Krakowie. Politechnika Krakowska zajmie się przygotowaniami do sadzenia drzew Projekt z budżetu obywatelskiego ,,Posadźmy drzewa na Rynku Głównym!” zaczyna się wreszcie materializować. Wczoraj został rozstrzygnięty przetarg na przygotowanie dokumentacji, który wygrała Politechnika Krakowska. Jeśli wszystko dobrze pójdzie to w 2025 roku serce miasta czeka zielona metamorfoza.

📢 Utrudnienia na autostradzie A4 pod Krakowem. Wystrzał opony w autobusie Na autostradzie A4 w okolicy Kokotowa w powiecie wielickim w autobusie wystrzeliła opona. Są utrudnienia w ruchu na pasie w kierunku Katowic. Z pierwszych informacji służb, które wezwano na miejsce wynika, że nie ma osób poszkodowanych. 📢 Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami pilnie potrzebuje wolontariuszy. Potrzebne też wsparcie finansowe. Chorych zwierząt przybywa Nigdy nie jest łatwo poprosić o pomoc, jednak oni nie proszą o nią dla siebie tylko dla swoich podopiecznych. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ogłosiło nabór. Poszukiwani są wolontariusze, którzy będą pracować w biurze KTOZ przy Floriańskiej 53 lub też w azylu przy ul. Rybnej 3. Wolontariat to również udział w akcjach promocyjnych. Form wsparcia, które można świadczyć jest naprawdę wiele: odbieranie telefonów, wydawanie karmy, przyjmowanie interwencji, spacerowanie z psami, oswajanie zwierząt ze smyczą i kagańcem, sprzątanie boksów i co równie ważne - zabawa i obecność w życiu zwierząt. To jednak nie wszystko. KTOZ prosi również o inną formę wsparcia, bez której ciężko jest świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym.

📢 Kraków. Dawny szpital kolejowy zamienił się w monstrualny blok Krowodrza Park i przyćmił kościół Misjonarzy Budowa ogromnego bloku w miejscu dawnego szpitala kolejowego w Krakowie wygląda na zakończoną, widać ogłoszenia o sprzedaży mieszkań. Konstrukcja jest ogromna i bardzo wysoka, przyćmiła pobliski kościół Misjonarzy. Blok znajduje się u zbiegu ulic Kijowskiej i Lea. Jego powstanie może też wpłynąć na ruch samochodów i korki w tym rejonie Krakowa. 📢 Luksusowy bunkier z BXB studio. Scorpio House wytrzymać ma atomowe uderzenie. Rezydencje z podziemnymi schronami Scorpio House to system budowy schronów o wytrzymałości atomowej – mówi Bogusław Barnaś, szef i założyciel BXB studio, pracowni architektonicznej mającej główną siedzibę na krakowskim Zabłociu oraz w Warszawie. I przypomina, że w Polsce w schronach może bezpiecznie ukryć się zaledwie 4 proc. mieszkańców. A schrony te to najczęściej budowle przestarzałe, mocno zużyte, a ich stan pozostawia wiele do życzenia.

📢 Wypadek w Osieczanach. Zderzenie czołowe dwóch aut, są poszkodowani, w tym dzieci W Osieczanach w gminie Myślenice doszło do wypadku w poniedziałek, 13 maja wieczorem. Czołowo zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jak informują służby, jest kilka osób poszkodowanych, w tym dzieci. 📢 Uniwersytet Jagielloński najlepszą polską uczelnią w prestiżowym rankingu. Akademia Górniczo-Hutnicza też może być dumna Uniwersytet Jagielloński został najwyżej sklasyfikowany z polskich uczelni w rankingu The Center for World University Rankings 2024 (CWUR). Tuż za najstarszą uczelnią w Polsce, znalazł się Uniwersytet Warszawski i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na czele zestawienia niezmiennie pozostaje Uniwersytet Harvarda. 📢 Kraków. Brzydkie... kaczątko? No właśnie, co to za ptak uratowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej? Podczas prac w ogrodzie społecznym Siemaszki w Krakowie Zarząd Zieleni Miejskiej, wspólnie z ogrodnikami, lokalnymi mieszkańcami oraz sponsorem stawiał podwyższone rabaty. I nagle - bęc. Podczas pracy jedna z ogrodniczek znalazła maleńkie pisklę, które musiało wypaść z gniazda. - Popatrzyliśmy w te wielkie oczy i stało się… poznajcie Beatę! - piszą urzędnicy. Ptaszek nazwany, ale co to za gatunek?

