Przegląd prasy Kraków 14.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Upalna, słoneczna pogoda sprawiła, że tłumy krakowian ruszyły na baseny na Zakrzówku. Aby na nie wejść trzeba czekać w kolejce ok. 2 godziny. Można się schłodzić dzięki kurtynie wodnej, którą ustawiono w rejonie wejścia na kąpielisko. Lepiej tam przyjechać na rowerze albo komunikacją miejską. Brakuje miejsc parkingowych. Straż miejska zakłada blokady na kołach aut, które pozostawiono w niedozwolonych miejscach.

32 stopnie Celsjusza – nawet tyle mogą pokazać termometry podczas fali upałów, która dotarła do Krakowa. Nadchodzący tydzień zapowiada się bardzo gorący. Aby przynieść choć trochę ochłody mieszkańcom i turystom, od niedzieli, 13 sierpnia, Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły kurtyny wodne. Działają one w godz. 10-19 w pięciu lokalizacjach.

„Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

Zaczęły się upalne dni. W niedzielę (13 sierpnia) nad zalewem Bagry w Krakowie plażowicze zaczęli się pojawiać już od samego rana. Jeszcze około godz. 9 można było zająć dobre miejsca do opalania. Później robi się już coraz bardziej tłoczno. Przejdź do GALERII, by zobaczyć zdjęcia znad Zalewu Bagry.