Przegląd prasy Kraków 13.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.10, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kuriozalna sytuacja na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Przerywają prace z powodu nieporozumień dotyczących organizacji ruchu”?

Prasówka Kraków 13.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kuriozalna sytuacja na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Przerywają prace z powodu nieporozumień dotyczących organizacji ruchu Na początku października na rondzie Polsadu pojawiła się specjalistyczna maszyna do drążenia tunelu w ramach budowy tramwaju do Mistrzejowic. W czwartek, 12 października, tzw. głębiarkę wywieziono z placu budowy i prace wykopowe zostały wstrzymane. Wszystko przez nieporozumienia pomiędzy wykonawcą a urzędem w sprawie organizacji ruchu na czas robót. To może spowodować dodatkowe koszty w kwocie ok. 500 tys. zł. Całe zamieszanie i związane z nim komplikacje powodują dodatkowe utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i kierowców korzystających z dróg w rejonie inwestycji.

📢 Muminki odwiedziły Kraków i zadomowiły się tu na dobre. Pierwszy Moomin Shop w Polsce otwarty w Galerii Kazimierz! Muminki to ponadczasowa historia autorstwa fińskiej pisarki Tove Jansson, która przenosi zarówno dzieci, jak i dorosłych w złożony i piękny świat Doliny Muminków. Postacie w nim przedstawiane możemy oglądać nie tylko w książkach czy animacjach, ale też na kubkach, akcesoriach czy nawet produktach dla zwierząt. Od dzisiaj, 12 października można obejrzeć i kupić Muminkowe produkty również stacjonarnie, w krakowskiej Galerii Kazimierz, gdzie otwarto pierwszy w Polsce Moomin Shop.

📢 Czy park Grzegórzecki będzie większy? Jest pomysł na zagospodarowanie terenów, na których miało stanąć Krakowskie Centrum Muzyki Chociaż wyczekiwany przez mieszkańców park Grzegórzecki jeszcze nie powstał, to pojawił się pomysł, jak go powiększyć. Podczas konferencji prasowej 12 października Tomasz Daros, Radny Miasta Krakowa wspólnie z radnymi Dzielnicy II Grzegórzki przedstawił projekt uchwały do Prezydenta w tej właśnie sprawie. - Jest to uchwała, która ma ustalić kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące powiększenia terenu parku Grzegórzeckiego - wyjaśnia Daros. Według założeń teren, który pierwotnie był przeznaczony pod budowę Krakowskiego Centrum Muzyki, mógłby teraz posłużyć jako uzupełnienie parku Grzegórzeckiego. To jednak nie wszystko.

Prasówka 13.10 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków szuka chętnych na najem lokali przy ul. Mikołajskiej, Szlak, Koletek czy w Nowej Hucie Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza na Dni Otwarte w lokalach użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w postępowaniu aukcyjnym. Pracownicy ZBK będą dyżurować w wybranych w lokalach i udzielać informacji, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji o przystąpieniu do licytacji. Aukcja, którą poprzedzają te Dni Otwarte, odbędzie się 31 października. Natomiast oferty przystąpienia do aukcji należy składać w ZBK do 27 października do godz. 15, ponadto do tego dnia trzeba wpłacić wadium.

📢 Rodzina i przyjaciele pożegnali Andrzeja Stawiarskiego. Znany krakowski fotograf i dziennikarz spoczął na białoprądnickim cmentarzu W czwartek 12 października, rodzina i przyjaciele pożegnali zmarłego przed kilkoma dniami Andrzeja Stawiarskiego. Fotograf i dziennikarz spoczął na Cmentarzu Parafialnym na Białym Prądniku w Krakowie. 📢 Kraków. Kontrowersyjny wyrok w sprawie brutalnego pobicia kibica Cracovii przy ul. Teligi. "Nie zamierzali go zabić" Zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie brutalnego pobicia sympatyka Cracovii Miłosza B., do którego doszło w 2018 roku na krakowskim Prokocimiu. Chłopak został raniony maczetami. Zmarł w szpitalu. Prokuratura domagała się skazania pięciu oskarżonych za zabójstwo. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał jednak, że napastnicy nie zamierzali zabić 18-latka. Zostali skazani za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Sąd uniewinnił ich natomiast od zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Wisła Sharks. Istotne okazały się zeznania jej lidera: Pawła M. ps. "Misiek", który stwierdził, że nie zna oskarżonych.

📢 Kraków. 66-latka z Bieńczyc wyrzuciła przez okno reklamówkę wypełnioną gotówką Zmanipulowana prze oszustów seniorka zastosowała się do poleceń fałszywego policjanta i wyrzuciła przez okno reklamówkę, do której wcześniej spakowała ponad 100 tysięcy złotych oraz złotą biżuterię. O tym, że została oszukana, 66-latka zorientowała się po kilku godzinach. 📢 Postępuje budowa pętli i parkingu na Górce Narodowej. Niedługo z obiektów mają korzystać pasażerowie i kierowcy Trwają prace związane z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego na Górce Narodowej. Roboty są tam już mocno zaawansowane. W ich ramach powstaje m.in. parking park&ride na ok. 470 pojazdów. 📢 Napad pod Krakowem. Grozili sprzedawcy nożem oraz zniszczyli towar Policjanci z Gdowa zostali wezwani do jednego ze sklepów spożywczych w powiecie wielickim, gdzie doszło do napadu. Dwóch mężczyzn groziło niebezpiecznym narzędziem sprzedawcy, natomiast jeden z nich uszkodził towar o wartości ok. 1 tys. zł. Działania gdowskich funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 35-letniego mieszkańca powiatu bocheńskiego oraz 35-letniego mieszkańca gminy Biskupice.

📢 Kraków. Zmiany na pętli „Dworzec Główny Zachód”. Sprawdź, skąd odjedzie Twój autobus Linie autobusowe nr 105, 129, 132, 179, 304 i 405 zmienią swoje stanowiska odjazdowe na przystanku „Dworzec Główny Zachód”. Zmiany zostaną wprowadzone już w najbliższą sobotę, 14 października. Od soboty zmiany też na innych liniach autobusowych, ponadto remontowane będzie torowisko na ul. Lubicz co spowoduje utrudnienia w komunikacji miejskiej. 📢 Stoisko dla kwiaciarek w Krakowie po zmianach. A urząd odpowiada w sprawie niechcianego pierwszego prototypu Ostatnio pisaliśmy o prototypie nowego stoiska dla kwiaciarek, które po testach i wielu zarzutach trafiło z Rynku Głównego na... trawnik przy ul. Kopernika. Doczekaliśmy się na odpowiedź urzędników w tej sprawie oraz wizualizację kolejnego prototypu. Ma kosztować... podobną kwotę co pierwszy. Ideą było by stragan zmienił się w budkę, ale druga odsłona tego projektów znów wprowadza parasole. A całe to projektowanie kosztuje...

📢 Najpiękniejsze ogrody pod Krakowem. Nagrody za urocze aranżacje, rośliny, kwiaty, alejki i oczka wodne. Zobaczcie jakie niezwykłe Dostojne róże, urocze trawy, alejki wśród krzewów, ławeczki w cieniu drzew, miododajne rośliny, kolorowe kwiaty, oczka wodne, poidełka dla owadów i ptaków - to niezwykłe piękno ogrodów tworzonych przez mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca oceniali pasjonaci ogrodnictwa, wśród nich dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A wszystko w ramach konkursu "Mój Ogród" organizowanego trzeci raz w tej podkrakowskiej gminie. 📢 Te produkty znikają ze sklepów! Ma to związek z Pandora Gate: Rossmann, Lidl, Biedronka Ostatnie dni były w świecie internetu wyjątkowo intensywne ze względu na głośny film youtubera Konopskyy'ego, dotyczący afery Pandora Gate, skupiającej się wokół influencera Stuarta "Stuu" B., którego w materiale oskarżono o zapędy pedofilskie. W wideo zostały poruszone również inne kwestie, oscylujące wokół tematu. W związku z zaistniałą sprawą, z dnia na dzień współprace z poszczególnymi influencerami wypowiada wiele marek. Swoje stanowiska wystosowały także firmy takie jak: Rossmann, Lidl czy Biedronka, zapowiadając tym samym, wycofanie ze sprzedaży niektórych produktów. Zobacz, czego nie kupisz już w tych sklepach!

📢 Sąd Najwyższy ostatecznie uniewinnił kierowniczkę sklepu IKEA w Krakowie oskarżoną o dyskryminację. To koniec głośnej sprawy Niewinna. Taki wyrok z ust sędziego Sądu Najwyższego usłyszała kierowniczka krakowskiego sklepu IKEA, którą w 2019 roku oskarżono o dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu jednego z pracowników za wpis krytykujący środowiska LGBT. 📢 Góralska noc w Energy 2000 w Przytkowicach. Był biały miś, piękne góralki i przystojni górale oraz dobra zabawa Wielbiciele góralskiej biesiady i porywającej do tańca muzyki trafili idealnie. W ostatni weekend w Energy 2000 w Przytkowicach była impreza pod hasłem Góralska noc. Koncert zagrał zespół TerazMy.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Jarosław Kaczyński o ewakuacji Polaków z Palestyny