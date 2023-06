Przegląd prasy Kraków 13.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tramwaj do Mistrzejowic. Mieszkańcy poznali plany dotyczące wycinki drzew na linii od ronda Młyńskiego do ronda Barei”?

Prasówka Kraków 13.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tramwaj do Mistrzejowic. Mieszkańcy poznali plany dotyczące wycinki drzew na linii od ronda Młyńskiego do ronda Barei Za nami pierwsze spotkanie informacyjne związane z planowaną budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wykonawca, projektant i urzędnicy spotkali się w poniedziałek, 12 czerwca z mieszkańcami, by przedyskutować kwestię wycinki zieleni na obszarze od ronda Młyńskiego do ronda Barei. Jak mogliśmy usłyszeć jedną z najbardziej poszkodowanych pod kątem wycinki drzew stanie się ul. Lublańska, wzdłuż której pod pień pójdzie około 100 drzewostanów.

📢 Kraków. Poszukiwani przez policję bliźniacy. Są podejrzani o handel narkotykami Kraków, 28-letni Maciej Ogorzałek i 28-letni Jakub Ogorzałek poszukiwani listem gończym. Bracia Maciej i Jakub poszukiwani są na podstawie listów gończych wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie.

📢 Muzeum Czartoryskich otwarte w całości po długoletnim remoncie Klasztorek, ostatnia część, która historycznie była pierwszym miejscem, gdzie pokazywano zbiory Czartoryskich. To symboliczne zakończenie całego procesu przeprowadzki kolekcji do Krakowa – mówił Andrzej Szczerski, otwierając dla zwiedzających w poniedziałek, 12 czerwca, Klasztorek – ostatnią wyremontowaną część Muzeum Czartoryskich.

Prasówka 13.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ogromna ryba złowiona w Wiśle pod Wawelem. Jest niczym "prawdziwy smok wawelski" Gigantyczna ryba została złowiona niespełna 100 metrów od Wawelu. To nie jedyna zdobycz Pawła Kabata z Brzeska, który łowienie ogromnych ryb ma we krwi. Ta jednak zwraca szczególną uwagę, bo jak sam przyznaje "jeszcze nigdy tak długo nie pracowałem na złowieniem jednej ryby". Swoją zdobyczą Paweł pochwalił się na swoim profilu w mediach społecznościowych.

📢 Trzy prace - spośród 11 - w drugim etapie konkursu na koncepcję pomnika Orląt Lwowskich w parku przy Karmelickiej Znane jest rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na upamiętnienie Orląt Lwowskich. Spośród 11 zgłoszonych prac, przygotowanych przez twórców i zespoły z Polski, sąd konkursowy wyłonił trzy - jego zdaniem - najlepsze. Jak się dowiadujemy, jedna z tych propozycji łączy w sobie pomnik i fontannę. W drugim etapie konkursu autorzy będą mieli przygotować m.in. modele przestrzenne swoich pomników w skali 1:5. Ostateczny wynik konkursu poznamy we wrześniu. 📢 Niebezpieczny wypadek podczas prac przy Węźle Wielickim. Dwie osoby poszkodowane Dwie osoby zostały poszkodowane podczas niebezpiecznego zdarzenia w trakcie prac na A4 (węzeł wielicki) w kierunku Tarnowa. Dwóch pracowników remontujących wiadukt spadło z wysokości. O wypadku poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych portal Małopolska Alarmowo. Na miejscu działały wszystkie służby, lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia

📢 Długi weekend na małopolskich drogach. Liczba wypadków spadła o połowę, ale pijanych kierowców wciąż było zbyt wielu Ze wstępnych danych statystycznych wynika, że tegoroczny wydłużony weekend czerwcowy był bezpieczniejszy od ubiegłorocznego. Odnotowano bowiem spadek wypadków o połowę, liczba osób rannych zmniejszyła się o prawie 60 proc. W zdarzeniach drogowych jedna osoba poniosła śmierć, podczas gdy w roku ubiegłym w tym czasie zginęły 3 osoby. 📢 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca wyróżnia szczególna uroda? Warto odwiedzić je szczególnie latem To, że w granicach naszego państwa jest mnóstwo atrakcyjnych lokalizacji do odwiedzenia, nie zaskakuje raczej nikogo – w końcu rodzime parki narodowe, góry i morze od lat zachwycają turystów ze wszystkich stron świata. Inne zakątki także nie zawodzą – oto 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca na mapie kraju wyróżnia szczególna uroda? Są świetne na letni city break, bez obaw można je polecić także zagranicznym podróżnikom.

📢 Z tego słyną Niepołomice. Nie tylko puszcza i Puszcza. To także turystyczne atrakcje, duży biznes i jedna z najbogatszych gmin w Małopolsce Za sprawą historycznego awansu Puszczy Niepołomice do ekstraklasy piłkarskich rozgrywek, o Niepołomicach zrobiło się głośno w całej Polsce. Miasto świętuje historyczny sukces swojego klubu, choć do tej pory z futbolem raczej go nie kojarzono. Z puszczą owszem, ale w dosłownym znaczeniu. Teraz to się zmienia, ale podkrakowskie Niepołomice to przede wszystkim zabytki, miejsca do zwiedzania, biznesowe zagłębie, intrygujące historie i piękna przyroda. Sprawdź z czego słyną Niepołomice i przejdź do galerii zdjęć, aby poznać najciekawsze atrakcje! 📢 Protest części kibiców Wisły Kraków przeciwko grze piłkarzy Puszczy Niepołomice na stadionie przy Reymonta Narasta niechęć części środowiska kibicowskiego Wisły przeciwko możliwym występom piłkarzy Puszczy Niepołomice na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie. Obiekt ten został zgłoszony przez beniaminka ekstraklasy w procesie licencyjnym, uzyskując wstępną zgodę Zarządu Infrastruktury Sportowej i prezesa wiślackiej spółki Jarosława Królewskiego. - Stadion jest miejski, ale niepołomiczanie muszą ustalić pewne kwestie z Wisłą, bo wiąże nas z nią umowa dotycząca utrzymania murawy - powiedział nam rzecznik prasowy ZIS Michał Sobolewski. W Puszczy wierzą, że uda się organizować mecze na własnym obiekcie.

📢 Były bokser i trener Wisły Kraków oskarżony o śmiertelne pobicie Białorusina. Jackowi H. grozi nawet dożywocie 60-letni Jacek H., były zawodnik i trener bokserów Wisły Kraków odpowiada przed krakowskim sądem za pobicie ze skutkiem śmiertelnym 29-letniego Białorusina. Do tragedii doszło 22 lipca ubiegłego roku na ul. św. Jana w Krakowie. Trzej Białorusini chcieli wejść do lokalu, ale nie zostali wpuszczeni przez ochroniarza Jacka H. i menadżera Piotra W. Chwilę później doszło do tragedii.

📢 W niedzielę krakowskie powitanie lata pod Kopcem Wandy 18 czerwca, o godz. 18.00 rozpocznie się "Strawa Pod Kopcem Wandy" - powitanie lata nawiązujące do Nocy Kupały, słowiańskim świętem związanym z letnim przesileniem Słońca. Wspólne celebrowanie najkrótszej nocy zakończy się rozpaleniem ogniska i pieczeniem "strawy". 📢 Henryk Kasperczak miał poważny wypadek. Były trener Wisły Kraków trafił do szpitala na stół operacyjny Henryk Kasperczak uległ poważnemu wypadkowi we Francji – informuje redakcja nowosądeckiego portalu dts24.pl. Były reprezentant Polski, a następnie trener kilku drużyn, w tym Wisły Kraków, trafił do szpitala, gdzie czeka go operacja.

📢 Wisła Kraków odzyskała pieniądze. Chodzi o dużą kwotę! Wisła Kraków wreszcie odzyskała pieniądze za transfer Aschrafa El Mahdiouiego do Al Taatown FC. Przelew przyszedł już na konto krakowskiego klubu, a mowa jest o naprawdę dużej kwocie w obecnej sytuacji „Białej Gwiazdy”, bo o około milion dolarów. 📢 Amstafy pogryzły mężczyznę nad Wisłą w Krakowie. Ma obrażenia krocza Do naszej redakcji dotarł list krakowianina napisany w imieniu jego kolegi, Hiszpana. Autor informuje w nim, że jego przyjaciel został zaatakowany przez psy na bulwarach wiślanych w Krakowie. Doznał poważnych obrażeń krocza i penisa. Natomiast opiekunowie psów oddalili się z miejsca zdarzenia. Sprawa została zgłoszona na policję. 📢 Co będzie można postawić na Błoniach w Krakowie? Tajemniczy zapis w projekcie nowego regulaminu W najbliższą środę miejscy radni zajmą się projektem uchwały, który dopuszcza funkcjonowanie "obiektów" na terenie Błoń. Zapis znalazł się w zgłoszonej przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego propozycji nowego regulaminu. Dokument nie precyzuje, o jakim charakterze konstrukcje mogłyby być stawiane na ,,Wielkiej Łące”. Mieszkańcy obawiają się, że to może być furtka do realizacji na Błoniach przedsięwzięć w rodzaju toru do wyścigów konnych, który to pomysł wzbudzał swego czasu duże kontrowersje. Stowarzyszenie "Ulepszamy Kraków!" zwróciło się z apelem o wykreślenie budzącego emocje zapisu z regulaminu Parku Błonia Krakowskie. Trzeba jednak przy okazji pamiętać, że Błonia są wpisane do rejestru zabytków.

📢 Trudny moment dla kierowców w Krakowie. Już 7 lipca rozpocznie się remont mostu Dębnickiego W lipcu rozpocznie się remont mostu Dębnickiego. Planowane prace rozpoczną się 7 lipca i potrwają około 3,5 miesiąca. Będą prowadzone połówkowo, dzięki czemu możliwe będzie poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. W pierwszej kolejności remontowana będzie część mostu – od strony Wawelu. To jednak i tak oznacza potężne problemy z jazdą samochodem przez centrum Krakowa. 📢 Tak Puszcza Niepołomice świętowała awans do ekstraklasy. Wielka feta i szalona radość na stadionie! Mamy dużo zdjęć Puszcza Niepołomice pokonała po dogrywce 3:2 Bruk-Bet Termalicę w Niecieczy i awansowała do ekstraklasy. „Żubry” już na stadionie w Niecieczy mogły liczyć na duże wsparcie swoich kibiców, którzy wypełnili sektor gości. Jeszcze większe świętowanie rozpoczęło się już po powrocie do Niepołomic, gdzie rozpoczęła się wielka feta z powodu historycznego, wywalczonego na 100-lecie klubu awansu.

📢 Ukradli koparkę w Anglii. Zatrzymano ją ustawiając blokady w... Nowej Hucie! Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie koordynował zatrzymanie pojazdu przewożącego z Anglii kradzioną minikoparkę. Do sytuacji doszło w maju, ale dopiero teraz policja pochwaliła się tym sukcesem. Problemy może mieć kierowca, który nie wiedział, że wiezie trefny towar z Wysp Brytyjskich do Polski. 📢 Kraków. Zderzenie motocykla z samochodem. Obaj kierowcy byli pijani W weekend w Krakowie doszło do zdarzania drogowego, które pokazuje jak nieodpowiedzialni potrafią być kierowcy, niezależnie czym jeżdżą. W rejonie Pasternika kierujący motocyklem wbił się w tył samochodu osobowego. Nie było osób poszkodowanych, ale za to okazało się ze kierujący samochodem osobowym miał ponad 2 promile a kierujący motocyklem 1 promil alkoholu.

iPolitycznie - Dominik Tarczyński - skrót 3