Przegląd prasy Kraków 12.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.04, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Nowe muzeum klocków LEGO na Zabłociu już gotowe. Wielka gratka dla fanów!”?

Prasówka Kraków 12.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Nowe muzeum klocków LEGO na Zabłociu już gotowe. Wielka gratka dla fanów! Muzeum Klocków i Figurek LEGO - Bricks&Figs pojawiło się na Zabłociu w Krakowie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20. Odbył się pokaz dla mediów. Muzeum otworzy się dla szerokiej publiczności 15 kwietnia. Zgromadzono tu niesamowitą kolekcję unikalnych wyrobów LEGO, rzadkich zestawów oraz 12 tys. figurek.

📢 Wisła Kraków uczciła pamięć swojej legendy. 60. rocznica śmierci Henryka Reymana Dla całej społeczności Wisły Kraków Henryk Reyman to postać legendarna, można powiedzieć, że wręcz kultowa. Nic zatem dziwnego, że 60. rocznica jego śmierci, która przypada na 11 kwietnia, spotkała się ze specjalnym upamiętnieniem Reymana.

📢 Droższe parkowanie w strefie od sierpnia 2024 roku. Trzeba przerobić parkomaty Nie od połowy maja tego roku, a od 5 sierpnia przyszłego roku mają zostać wprowadzone nowe stawki w strefie parkowania w Krakowie. Przesunięcie terminu związane jest z tym, że potrzebny jest czas na przerobienie parkomatów tak, by można było wprowadzić zróżnicowane ceny dla mieszkańców i kierowców spoza Krakowa.

Prasówka 12.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejna burza nad Krakowem. Grzmi, błyska się, intensywnie pada deszcz Przez Kraków przetacza się kolejna wiosenna burza. Grzmi, błyska się, intensywnie pada deszcz. Wokół stolicy Małopolski pojawiło się natomiast gradobicie.

📢 Wielka bitwa wojów pod kopcem Krakusa. Na Rękawce w ruch poszły miecze, topory i tarcze. Wspaniałe widowisko w Krakowie Stało się to, czego oczekiwali wszyscy goście Święta Rękawki 2023. Pod Kopcem Krakusa doszło do potężnego starcia dwóch wielkich armii. Z jednej strony byli nowo przybyli Wiślanie, a z drugiej wojownicy broniący swego terytorium. Wszędzie wokół niósł się dźwięk chrzęstu zbroi, a także szczęku toporów i mieczy. Na polu bitewnym była też nasza odważna fotoreporterka, która całe starcie uwieczniła na zdjęciach. 📢 Wyposzczeni klubowicze wrócili do Energy2000 w Przytkowicach. Dyskoteka znów działa! Zobaczcie zdjęcia Klub Energy2000 w Przytkowicach zawiesił swoją działalność na czas Wielkiego Postu. W niedzielę bramy jednej z najpopularniejszych dyskotek w Polsce ponownie zostały otwarte. Wiosenny sezon w przytkowickim Energy 2000 zainaugurowany został występem zespołu Power Play. Zobaczcie, jak bawili się klubowicze.

📢 Korek na A4 miał 18 kilometrów długości! Koszmar kierowców na obwodnicy Krakowa Sądny dzień na krakowskich drogach. Ogromne utrudnienia w ruchu pojawiły się we wtorek po południu zwłaszcza na obwodnicy autostradowej Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Bieżanów - Kraków Skawina. Samochody stały tam w rekordowo długim korku, policja wymierzyła go na 18 km. Sytuacja bardzo powoli zaczęła wracać do normalności dopiero po godz. 19. 📢 Bardzo dobrze płatna praca w Krakowie i okolicach. Można zarobić nawet 20 tysięcy złotych! Sprawdź oferty Dobrze płatna praca w Krakowie jest na wyciągnięcie ręki i nie trzeba przeglądać wielu różnych portali ogłoszeniowych, żeby na coś trafić. Wystarczy sprawdzić oferty, publikowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Można tam znaleźć prawdziwe perełki, z zarobkami po kilkanaście, a nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach można tyle zarobić i jakie wymagania mają pracodawcy? Zobacz najlepsze oferty pracy w Krakowie i okolicy.

📢 Święto Rękawki w Krakowie kolejny raz zgromadziło tłumy. Średniowieczne zwyczaje Słowian na Kopcu Krakusa. Zobaczcie zdjęcia! Jak co roku, we wtorek po Wielkanocy, pod kopcem Krakusa można się przenieść w czasie i zobaczyć starcie dwóch wielkich armii, rekonstrukcje wczesnośredniowiecznych zwyczajów Słowian, związanych z wiosennym świętem zmarłych, a także zobaczyć jak wyglądało życie w słowiańskiej osadzie. Krakowianie kolejny raz bardzo licznie biorą udział w tradycyjnym Święcie Rękawki, które w tym roku odbywa się pod hasłem „Przybycie Słowian do kraju nad Wisłą”. Dla odważnych jest również możliwość odwiedzenia uroczyska, gdzie pokonane bóstwa zwodzą przybyłych. Odwiedzający mogą się także natknąć na słowiańskie stwory, które namawiają do osiedlenia się w nowej wiosce. 📢 Wisła Kraków. Igor Łasicki: Chcemy jak najszybciej zrehabilitować się za wpadkę w Niepołomicach Skończyła nam się super seria, ale trzeba teraz jak najszybciej zapomnieć o tym meczu, patrzeć w przód. Chcemy jak najszybciej zrehabilitować się za tę wpadkę - mówi kapitan Wisły Kraków Igor Łasicki.

📢 Wypadek w Krakowie. Na alei Pokoju doszło do zderzenia samochodu z tramwajem Na al. Pokoju w Krakowie, na wysokości skrzyżowania z ul. Francesco Nullo, doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. 📢 Tragiczny bilans świątecznego weekendu. Podczas wielkanocnych wyjazdów w Małopolsce zginęły 3 osoby, a 18 zostało rannych Krakowska policja podsumowała świąteczne wyjazdy i powroty "Wielkanoc 2023". Według wstępnego bilansu tegorocznych wyjazdów świątecznych, w okresie od 7 do 10 kwietnia br. doszło do 20 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby, a 18 zostało rannych. Do pierwszego poważnego wypadku doszło w Wielką Sobotę około godz. 21.45 w Mogilanach. Kierujący Mercedesem potrącił tam 49-letniego mężczyznę, który poruszał się poboczem. Pieszy poniósł śmierć na miejscu.

📢 Wypadek na A4 przed zjazdem na Niepołomice w stronę Krakowa. Jedna osoba poszkodowana Około godziny 11. na 436 km (przed zjazdem do Niepołomic) na autostradzie A4 doszło do kolizji trzech samochodów. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu wypadku pracowały służby, w tym trzy karetki pogotowia ratunkowego. Tuż po zdarzeniu w kierunku Krakowa ruch był utrudniony. Aktualnie brak jakichkolwiek utrudnień.

📢 Kraków. Remonty po świętach. Najwięcej dzieje się na północy miasta. Będą zmiany w ruchu Po świętach wielkanocnych Kraków wraca do szarej rzeczywistości, również tej związanej z jazdą samochodem po mieście i utrudniającymi ją licznymi remontami. Trwa budowa tramwaju do Górki Narodowej. W związku z tym nastąpią zmiany w ruchu. Ciężko, ale stabilnie jest na przebudowywanej al. 29 Listopada. Spore zmiany pojawią się też na ul. Glogera co jest związane z budowa Trasy Wolbromskiej. Przypominamy też o ostatnich zmianach związanych z budową odcinka S7 w Krakowie. 📢 Kraków. Willa Stronnictwa Demokratycznego została już dawno sprzedana. Czy coś się w niej zmieniło? Przy ulicy Batorego 14 w Krakowie znajduję się zabytkowa, neorenesansowa willa, gdzie przez dekady mieściła się siedziba Stronnictwa Demokratycznego. Obiekt powstał w latach 1884-1885, a jego autorem jest Tadeusz Stryjeński. W 2009 roku przewodniczącym SD został Paweł Piskorski, który rozpoczął wyprzedawanie majątku partii, włącznie z pięknym pałacykiem w Krakowie. Co dzieje się z tą budowlą teraz? Czy ktoś w niej przebywa? Czy są z nią związane jakieś plany? Próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na te pytania.

📢 Kraków. W parku przy Karmelickiej widać już alejki, drzewa i... miejsce pod kawiarnię? Widać łuk, który tworzy główna arteria spacerowa. Odbiegają od niej przecznice, mniejsze alejki, a pomiędzy nimi miejsce na zieleń. Już w części wypełnione posadzonymi niedawno pierwszymi drzewami. Wygląda też jakby w to miejsce wróciło trochę szarego betonu od strony ul. Karmelickiej - czy to miejsce pod przyszły budynek, pawilon z kawiarnią, który ma powstać w późniejszym czasie? Park im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie zostanie udostępniony mieszkańcom w setną rocznicę urodzin noblistki, czyli 2 lipca 2023 roku.

📢 Kraków. Kolejna absurdalna znakoza pod Wawelem. "By dostać się do barki, hotelu, restauracji należy..." Znakozy pod Wawelem ciąg dalszy. Urzędnicy ZZM przeszli tym razem samych siebie. Na bulwarach wiślanych postawili znaki informujące o zakazie ruchu pieszych i rowerów. Problem polega na tym, że tuż obok znaków jest zarówno deptak ze ścieżką rowerową, jak również barki zacumowane do brzegu, do których jakoś trzeba się dostać. Jak? Pytamy urzędników.

📢 Kraków. Pan sarna zapędził się na krakowskie osiedla. Pomogli odłowić go strażnicy miejscy Straż Miejska Miasta Krakowa dostała podziękowania od Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowicach. Za co? Za pomoc w zabezpieczeniu, odłowieniu i wypuszczeniu do lasu kozła sarny, który w Lany Poniedziałek zapędził się między krakowskie osiedla. "To była dobra, szybka i zdecydowana akcja. Dobrze ze zawsze można na Was liczyć - nawet w świąteczne dni" - piszą obrońcy zwierząt. 📢 Nad Krakowem przeszła pierwsza w tym roku wiosenna burza! Pogoda w lany poniedziałek postanowiła nas zaskoczyć. Nad Krakowem, w późnych godzinach popołudniowych, przeszła burza. Głośno grzmiało, a niebo przecinały błyskawice. Jak informują Małopolscy Łowcy Burz, pojawiły się także informacje o opadach gradu w centrum komórek burzowych.

