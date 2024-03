Przegląd prasy Kraków 12.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Trwa Wielki Post, a co za tym idzie klub Energy2000 w Przytkowicach zawiesił swoją działalność. Wyjątkiem od postu okazał się Dzień Kobiet. Z tej okazji w dyskotece odbyła się szalona impreza dla kobiet, a gwiazdą wieczoru był Smolasty. Najlepszą klubową muzykę serowali także popularni didżeje. Zobacz, co tam się działo.

Lokale użytkowe o powierzchni od zaledwie niespełna 6 do aż 190 metrów kwadratowych, zarówno w samym centrum miasta, na krakowskim Kazimierzu, jak i w Nowej Hucie czekają na chętnych, którzy chcieliby otworzyć działalność w pomieszczeniach wynajętych od gminy. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie właśnie ogłosił kolejną aukcję na najem lokali użytkowych. Odbędzie się ona 29 marca, natomiast oferty można składać do 27 marca do godziny 15.

Przygotowania do wyborów idą pełną parą. Kolejne komitety prezentują swych kandydatów na radnych do samorządów różnych szczebli. W poniedziałek (11 marca) listy do Rady Miasta Krakowa przedstawił KWW Rafała Komarewicza Kraków Trzecia Droga. Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się na Rynku Głównym.

Krzysztof Kwarciak, kandydat na radnego miasta Krakowa proponuje wprowadzenie "Krakowskiej szóstki dla bezdomnych zwierzaków", czyli zestawu zmian mających na celu poprawę sytuacji bezpańskich zwierząt. Co więcej, niektóre z tych postulatów nie wiązałyby się z żadnymi dodatkowymi kosztami. - Nasze miasto powinno zdecydowanie większy nacisk położyć na pomoc dla bezdomnych zwierząt. W Krakowie zbyt wielu naszych czworonożnych przyjaciół nie ma swojego domu, a działania podjęte przez władze miasta często ograniczają się tylko do spełniania minimalnych wymogów prawnych" - mówi Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków!

W nocy z 8 na 9 marca funkcjonariusze ruchu drogowego kontrowali miejsca, w których w Krakowie pojawiają się miłośnicy nielegalnych rajdów, niejednokrotnie stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym i zakłócający spokój mieszkańcom podkrakowskich miejscowości. Podczas działań wykorzystano specjalistyczny sprzęt w tym m. in. urządzenia do pomiaru hałasu, prędkości oraz sprawdzania zawartości substancji niedozwolonych w organizmie. Jaki skutek?

W związku z budową nowego przebiegu Sudołu Dominikańskiego w ramach projektu Tramwaj do Mistrzejowic, od soboty, 16 marca zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic Młyńskiej i Miechowity. Ulica Miechowity zostanie zamknięta, a na ulicy Młyńskiej pojawią się zwężenia. Zamknięta będzie też ulica Barska, bo jest przebudowywana na drogę dojazdową do nowego hotelu i apartamentowca. A tymczasem mamy poniedziałkowy poranek z zakorkowanym Krakowem. Stoi A4 od Podgórza Duchackiego aż po Tyniec. Postoimy na Zakopiańskiej, Herberta, Wielickiej, rondzie Matecznego, Kamieńskiego, rondzie Grunwaldzkim, al. 29 Listopada i Opolskiej oraz Igołomskiej. Głównie na kierunku do centrum Krakowa.

Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów rozkręca się. Długo przygotowywano zaplecze inwestycji pod dawnym Hotelem Forum. Później prace przeskoczyły na drugi brzeg Wisły. Tam doszło do wycinki drzew, by w tej wyrwie można było osadzić przyczółek przyszłego pomostu dla pieszych i rowerzystów. Teraz teren został wygrodzony ogrodzeniem z blachy, ale też pojawiły się płoty jak z wiejskiej zagrody. Ułożono też chodniki z płyt betonowych dla ciężkiego sprzętu. Robotnicy mają już chyba wszystko by przystąpić do faktycznej budowy kładki między Kazimierzem a Ludwinowem na bulwarach Wisły.