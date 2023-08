Przegląd prasy Kraków 11.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z czwartku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Krakowie pojawiają się naklejki zapraszające do Grupy Wagnera. Policja prowadzi działania wyjaśniające”?

Prasówka Kraków 11.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Krakowie pojawiają się naklejki zapraszające do Grupy Wagnera. Policja prowadzi działania wyjaśniające Pojawiają się kolejne informacje na temat naklejek zamieszczanych w różnych częściach Krakowa, które miałyby nawoływać do dołączenia do Grupy Wagnera. O jednej z nich na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował Radny Krakowa, Łukasz Wantuch. Wcześniej media społecznościowe obiegło nagranie, na którym można zobaczyć podobną etykietę w jednej z krakowskich toalet publicznych. Tymczasem krakowska policja prowadzi już działania mające wyjaśnić z czym mamy do czynienia.

📢 6-letnia dziewczynka wypadła z balkonu w Krakowie. Dziecko z obrażeniami głowy przetransportowano do szpitala Jak podaje RMF FM, w godzinach popołudniowych w Krakowie doszło do nieszczęśliwego wypadku. 6-letnia dziewczynka bawiła się na balkonie i nagle z niego wypadła doznając urazu głowy.

📢 Miasto przygotowuje zagospodarowanie Parku Grzegórzeckiego. Jest zgoda na budynek sztabowy. Mieszkańcy przynieśli ławki Utworzenie Parku Grzegórzeckiego to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego w 2020 roku. Mieszkańcy zniecierpliwieni tym, że inwestycja nie jest realizowana we własnym zakresie przynieśli tam ławki i kosze. Przedstawiciele miasta przekonują, że projekt jest przygotowywany i zielony teren zostanie zagospodarowany.

Prasówka 11.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 III Nowohuckie Senioralia odbędą się już 20 sierpnia. Gwiazdą wieczoru będzie Izabela Trojanowska 20 sierpnia na terenie zielonym przed Nowohuckim Centrum Kultury odbędą się III Nowohuckie Senioralia. W programie liczne atrakcje: stoiska wystawiennicze, warsztaty, degustacje, prelekcje i konkursy z nagrodami. Wydarzenie rozpocznie się wspólnym tańcem – poloneza poprowadzi Balet Dworski Cracovia Danza. Gwiazdą wieczoru będzie Izabela Trojanowska.

📢 ZDMK przeprowadził kontrole ponad 300 ogródków kawiarnianych. Blisko 50 z nich naruszyło przepisy. Posypią się kary Zarząd Dróg Miasta Krakowa przypomina o konieczności posiadania stosownych zezwoleń na ustawienie ogródków kawiarnianych. W tym roku ZDMK przeprowadził już ponad 300 kontroli tego typu miejsc. W blisko 50 przypadkach można mówić o naruszeniu przepisów, co poskutkuje nałożeniem na właścicieli kar. 📢 Od września zostanie otwarty nowy odcinek trasy S7 z Krakowa do Warszawy W połowie września 2023 roku ma zostać udostępniony do ruchu samochodowego nowy odcinek drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Warszawy. Kierowcy będą mogli korzystać z przejazdu od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Miechów w Bukowskiej Woli. 📢 Zderzenie dwóch samochodów i dachowanie na zakopiance. Wypadek w powiecie myślenickim W czwartek, 10 sierpnia, w godzinach porannych doszło do wypadku w Stróży w gminie Pcim. Na drodze S7 na pasie w kierunku Zakopanego zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z nich dachował. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt z uczestników nie potrzebował hospitalizacji.

📢 Bójka z użyciem noża na stacji benzynowej w Słomnikach. Zatrzymano trzy osoby, w tym rannego Trzej mężczyźni wszczęli bójkę na stacji benzynowej w Słomnikach pod Krakowem. Jeden z napastników użył noża podczas akcji i ranił zaatakowanego mężczyznę. O tej bójce natychmiast zostali powiadomieni policjanci ze słomnickiego komisariatu. Gdy przybyli na miejsce, to dwóch uczestników "walki" uciekło, został tylko ranny. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, po krótkim czasie namierzyli obu podejrzanych. Zostali zatrzymali. 📢 Festiwal Muzyka w Starym Krakowie pod znakiem zapytania. Organizatorzy czekają nadal na obiecane pieniądze od Urzędu Miasta Tegoroczna edycja festiwalu Muzyka w Starym Krakowie powinna się rozpocząć 15 sierpnia. Potem zaplanowano jedenaście koncertów w różnych lokacjach miasta. Jak na razie stoją one pod znakiem zapytania.

📢 W Krakowie można wypożyczyć rower nawet na 3 miesiące. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Do dyspozycji tradycyjne jednoślady i elektryki Potrzebujesz roweru? W takim wypadku koniecznie zapisz w swoim kalendarzu datę - czwartek, 17 sierpnia. Dokładnie tego dnia o godz. 12.00 zostanie udostępniona strona internetowa nowego systemu rowerów miejskich. Pod adresem lajkbike.ztp.krakow.pl będzie można zapisać się na wypożyczenie jednośladu nawet na trzy miesiące. Do dyspozycji mieszkańców Krakowa będą rowery tradycyjne oraz elektryczne. 📢 Najstarsza miejscowość w Polsce. Grojec to dzieje wielkich rodów i zwykłych ludzi zapisane na archiwalnych fotografiach. Galeria Grojec w gminie Oświęcim to najstarsza miejscowość w Polsce. Ta wieś w Małopolsce liczy sobie aż 6500 lat! Poza tym, że powstała tak dawno, ma także bogatą późniejszą historię z wielkimi rodami Radziwiłłów, Bobrowskich, Szembeków, Porębskich, ale i zwykłych ludzi. Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia z dziejów tej niezwykłej wsi.

📢 Kraków. Kolejne koncerty w ramach 47. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej To już kolejny dzień 47. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie. Chociaż dniem inauguracji targów był w poniedziałek, to pierwsze koncerty na Rynku Głównym rozbrzmiewały już dzień wcześniej, w niedzielę. 7 sierpnia z kolei uroczyste otwarcie targów było połączone z Dniem Słowackim. Przez cały dzień na scenie targów rozbrzmiewały słowackie melodie. Z kolei we wtorek, 8 sierpnia targi odbywały się pod hasłem - Dnia Węgier. Kolejny dzień międzynarodowego wydarzenia w centrum Krakowa został uświetniony muzyką zespołów: Skład Niearchaiczny i Kapeli Dejcie Spokój. 📢 15 sierpnia jak Boże Ciało. Kraków znów pobierze opłaty za parkowanie w święto Pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania w Krakowie będzie płatne w przypadające we wtorek 15 sierpnia święto Wojska Polskiego, pomimo że jest to dzień świąteczny. Związane jest to z nowymi zasadami obowiązującymi na tym obszarze od połowy maja br.

📢 Kraków awansował na drugie miejsce w rankingu miast przyjaznych kierowcom. Wyprzedza nas Gdańsk W kolejnym rankingu Miast Przyjaznych Kierowcom stworzonym przez Oponeo i aplikację Yanosik, Kraków zajmuje drugie miejsce. To awans o kilka oczek względem roku 2022, kiedy to zajmowaliśmy 5 miejsce. Wśród czynników, które miały przełożenie na awans, duże znaczenie miało otwarcie kolejnej strefy Park and Go czy dodatkowych 14 stacji ładowania samochodów elektrycznych. 📢 Turystyka w pełnym rozkwicie w Małopolsce. Połowa wakacji i spektakularne odbicie w ruchu podróżnych Spektakularnie wysoki ruch turystyczny w Krakowie i Małopolsce notowany jest tego lata. Gościnny region przyjmuje podróżnych szczególnie zagranicznych, ale wyjeżdżają także mieszkańcy Małopolski i przyjeżdżają turyści krajowi. Tym sukcesami w turystyce chwalą się dzisiaj przedstawiciele Małopolskiej Organizacji Turystycznej, władze samorządowe województwa oraz władze portu lotniczego w Krakowie-Balicach. Półmetek wakacji już jest powodem do radości, bo ruch jest większy niż w najlepszych czasach przed pandemią.

📢 Skarbce, ogrody i cenne zabytki krakowskich klasztorów i kościołów udostępnione zwiedzającym 14 i 15 sierpnia krakowskie i podkrakowski kościoły i klasztory otworzą swoje drzwi dla zwiedzających, pokazując niedostępne na co dzień zakamarki i zbiory z okazji 16. edycji Nocy Cracovia Sacra. Tematem przewodnim tegorocznej odsłony jest symbolika roślinna w sztuce sakralnej. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Na niektóre obowiązują wejściówki.

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory