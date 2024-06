Przegląd prasy Kraków 10.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Radosnymi okrzykami i brawami przywitali politycy i sympatycy PO w Krakowie wyniki sondażowe exit poll eurowyborów. Platforma Obywatelska oczekiwała na nie w niedzielę wieczorem w Klubie Pod Jaszczurami przy krakowskim Rynku Głównym. W tym wieczorze wyborczym brali udział politycy startujący do europarlamentu z okręgu obejmującego województwa małopolskie i świętokrzyskie: Bartłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak oraz Marek Sowa. Zjawili się też m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, senator Bogdan Klich, poseł Dominik Jaśkowiec czy radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

W niedzielę, 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 10, obejmującym swoim zasięgiem Świętokrzyskie i Małopolskę wygrało Prawo i Sprawiedliwość , drugi wynik miała Koalicji Obywatelska. Oto na podstawie wyników wyborów late poo - częściowo sondaż, częściowo z komisji wyborczych - w naszym okręgu podział mandatów.

Do godziny 21 można było głosować w niedzielnych (9 czerwca) wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według sondażu exit poll najlepszy wynik w kraju zanotowała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 38,2 proc. głosów i wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość 33,9 proc. głosów. Trzecie miejsce przypadło Konfederacji - 11,9 proc., czwarte Trzeciej Drodze - 8,2 proc., a piąte Lewicy - 6,6 proc. Teraz w obwodowych komisjach wyborczych rozpocznie się liczenie głosów i poznamy oficjalne wyniki, dowiemy się kto, również z Małopolski przez najbliższe pięć lat będzie reprezentował nas we władzach europejskich.