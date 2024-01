Przegląd prasy Kraków 10.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gmach dawnego Seminarium Śląskiego przy Alejach staje się siedzibą kolejnego uniwersytetu w Krakowie”?

Prasówka Kraków 10.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gmach dawnego Seminarium Śląskiego przy Alejach staje się siedzibą kolejnego uniwersytetu w Krakowie Zabytkowy budynek Seminarium Śląskiego przy alei Mickiewicza 3 w Krakowie będzie nową siedzibą krakowskiej filii Uniwersytetu SWPS im. ks. Józefa Tischnera. Uniwersytet SWPS nabył ten historyczny gmach, znany też pod nazwą Kolegium Śląskie. Jak informuje uczelnia, pierwsze zajęcia odbędą się w tym miejscu w październiku przyszłego roku.

📢 Kraków. Wiadukt przy Hali Targowej zyskał nową iluminację. Podoba się? Wiadukt nad ul. Grzegórzecką zyskał nową iluminację. Punkty i listwy świetlne podkreślają detale architektoniczne kamiennego obiektu. Jak Wam się podoba? Wiadukt długo był przebudowywany, wcześniej w części go zburzono, co wywołało nawet protesty i oburzenie w mieście. Teraz zyskał odświeżony wygląd i iluminację. Tej wcześniej tak wyrazistej nie było. Kłuje w oczy czy rozświetla mroki ulicy Grzegórzeckiej?

📢 Krakowska skarbówka sprzedaje dwa Porsche. Sprawdźcie ceny wywoławcze Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza jutro o 11:00 przeprowadzi dwie licytacje samochodów Porsche Panamera i Porsche Cayenne. Licytacje prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) to okazja do zakupu przedmiotów i nieruchomości w korzystnej cenie. Każdy, kto wpłaci wadium, może przystąpić do ogłaszanych na stronie. Cena jest stosunkowo korzystna, bo dwa wystawiane na sprzedaż auta ogólnie rzecz biorąc... tanie nie są.

Prasówka 10.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Duża awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. Prawie 50 budynków bez ogrzewania Do awarii sieci ciepłowniczej w dzielnicy Krowodrza w Krakowie doszło we wtorek 9 stycznia krótko po godz. 14. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, bez dostaw ciepła pozostaje 49 budynków w rejonie ulic: Wrocławskiej, Mazowieckiej, Kmiecej, Wójtowskiej, Świętokrzyskiej, Litewskiej. Rejon awarii nie obejmuje Szpitala Wojskowego. Służby podają, że przerwa w dostawie ciepła potrwa do godz. 20.

📢 Wielka kamienica przy Rynku Głównym zmienia właściciela. Będzie wyprowadzka banku Znalazł się kupiec na zabytkową czteropiętrową kamienicę na rogu ulicy Szewskiej i Rynku Głównego w Krakowie. Jak się dowiedzieliśmy, właściciel nieruchomości - Bank Pekao SA podpisał umowę przedwstępną sprzedaży tej kamienicy. Kto ją kupuje, za jaką kwotę i jak zamierza ją zagospodarować? - Dane dotyczące transakcji stanowią tajemnicę handlową i bank nie może ich ujawniać - odpowiada Paweł Jurek, rzecznik prasowy Banku Pekao. 📢 Libacja w nowohuckim hotelu skończyła się zabójstwem. Nożownik może spędzić w więzieniu resztę życia W minioną sobotę krakowscy policjanci w jednym z hoteli w Nowej Hucie zatrzymali mężczyznę, który śmiertelnie ugodził nożem kompana, z którym spożywał alkohol. Najbliższe 3 miesiące sprawca spędzi w tymczasowym areszcie. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

📢 Nowy węzeł przesiadkowy na Górce Narodowej służy mieszkańcom. Otworzą też parking ZDJĘCIA Krakowianie i turyści mogą już korzystać z węzła przesiadkowego na Górce Narodowej. Znajduje się tam pętla tramwajowa, przystanki autobusowe, a 12 stycznia zostanie uruchomiony parking na 460 samochodów. 📢 Smog znów dusi Kraków i okolice. Będzie darmowa komunikacja: w mieście i aglomeracji, także pociągami To pierwsza taka sytuacja w 2024 roku. Ze względu na prognozę przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa poinformowało o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej (a także w aglomeracji krakowskiej) w środę 10 stycznia, od godz. 00.00 do godz. 24.00. O darmowych przejazdach pociągami z powodu smogu, poinformowały także Koleje Małopolskie. 📢 Wojsko sprzedaje atrakcyjne nieruchomości w Małopolsce. Działki, budynki, lokale. Zobacz, co w przetargach oferuje AMW w styczniu 2024 Agencja Mienia Wojskowego co miesiąc organizuje przetargi nieruchomości. Obiekty, które znajdują się na stronie Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przeznaczone są zarówno do najmu, jak i sprzedaży. Przetargi nieruchomości prowadzone przez Agencję Mienia Wojskowego zlokalizowane są na terenie całego kraju. Zakup nieruchomości powojskowych to inwestycja.

📢 Samochód wpadł do stawu pod Krakowem. Wezwano straże pożarne na ratunek We wtorek, 9 stycznia przed południem Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP otrzymało informację o wypadku na skrzyżowaniu ulicy Topolowej z droga wojewódzką 794 w Brzozówce w gminie Zielonki. Samochód marki Skoda wpadł do stawu w okolicy skrętu w kierunku Owczar. 📢 Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zmarł w szpitalu w Chrzanowie. To prezes Fundacji im. Brata Alberta i bardzo dobry człowiek W wieku 67 lat po ciężkiej chorobie zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta. Wybitny kapłan przebywał w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Odszedł we wtorek (9 grudnia) o godz. 8. 📢 Kolęda 2024: Ile powinno się dawać księdzu po kolędzie? Jakie kwoty Małopolanie wkładają do kopert? Styczeń to w małopolskich parafiach czas wizyt duszpasterskich, trwają one święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Kolęda to dla większości katolików jedyna okazja w roku do zaproszenia księdza do swoich domów i mieszkań. Wierni przed wizytą duszpasterską przygotowują swoje mieszkania. Sprzątają, a w pomieszczeniach, gdzie przyjmą kapłana rozścielają biały obrus na stołach i ustawiają krzyże z zapalonymi świecami. Parafianie przed kolędą zaglądają również do portfela i przygotowują koperty dla księży w ramach ofiary na potrzeby Kościoła. Każdego roku wierni zastanawiają się, czy dać księdzu pieniądze, a jeśli tak, to ile włożyć pieniędzy do koperty.

📢 Kraków. Zaginęła 17-letnia Gabriela Staniszewska. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Gabriela Staniszewska 18 grudnia 2023 r. oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Stelmachów w Krakowie i do chwili obecnej nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Z uwagi na to, że do chwili obecnej czynności poszukiwawcze prowadzone przez policjantów nie przyniosły efektu, rodzina zdecydowała o upublicznieniu wizerunku 17-latki.

📢 Wypadek na zakopiance pod Krakowem. Zderzyły się dwa samochody. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu We wtorek, 9 stycznia 2024 r. doszło do wypadku na zakopiance w Głogoczowie w gminie Myślenice. Zderzyły się dwa samochody osobowe na pasie w kierunku Zakopanego. Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych, są tylko uszkodzone pojazdy. Na miejscu działa patrol policji. Możliwe są utrudnienia w ruchu.

📢 Wyjątkowo mroźna noc w Małopolsce. W wielu miejscach temperatura spadła poniżej minus 20 stopni. Gdzie padł rekord? Minus 18 stopni w Zakopanem, minus 21 w Poroninie, minus 23 w Jurgowie. Takie mrozy były niemal w całej Małopolsce. Ale rekord padł na Baligówce – w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Tam zanotowano aż minus 27,4 stopnia. A tymczasem na Kasprowym Wierchu „zaledwie” minus 9,1 stopnia. 📢 Na Górce Narodowej może powstać najdroższa inwestycja edukacyjna w Krakowie. Na szybkie rozpoczęcie budowy nie ma jednak co liczyć Choć realizacja obiektu edukacyjno-kulturalnego na Górce Narodowej jak dotąd jeszcze się nie rozpoczęła, projekt rozbudził duże oczekiwania mieszkańców północy Krakowa. Ma to być najdroższa tego typu inwestycja w mieście – wstępny kosztorys obiektu oszacowany został na ok. 100 mln złotych. Równocześnie, termin realizacji obiektu na Górce Narodowej wzbudza sporo niepewności. Miasto zadeklarowało zamiar jego budowy już w połowie 2021 roku, tymczasem od tamtego momentu nie widać postępów. Dlaczego to tyle trwa i czy wiadomo, kiedy wystartuje budowa inwestycji?

📢 Mróz ścisnął, komunikacja w Krakowie ledwo zipie. Awaria za awarią. Paraliż przy pętli na Górce Narodowej Zamarzają zwrotnice, psują się tramwaje. Paraliż na Górce Narodowej, Na Dietla doszło do wykolejenia tramwaju. Tak wygląda mroźny poranek w krakowskiej komunikacji miejskiej. Usterki są szybko naprawiane, ale i tak powodują spore zamieszanie w komunikacji, kiedy krakowianie próbują dostać się tramwajami i autobusami do pracy. Mróz trzyma i takich sytuacji może być więcej.

📢 Remont ul. Kościuszki: od soboty nowa organizacja ruchu na Salwatorze. Zamknięte skrzyżowanie Od najbliższej soboty, 13 stycznia, zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu na Salwatorze. Tego dnia zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Tadeusza Kościuszki, Księcia Józefa i Królowej Jadwigi. Są to kolejne zmiany i utrudnienia związane z trwającymi pracami na ulicach Zwierzynieckiej i Tadeusza Kościuszki.

📢 Kraków wobec fali mrozów. Ostrzeżenie meteorologiczne i apel o wrażliwość. W Małopolsce temperatura spadnie nawet do - 24 stopni Temperaturę minimalną od minus 19 do minus 16 st. Celsjusza, a lokalnie nawet -24 stopnie ma przynieść Małopolsce najbliższa doba - od godziny 19.30 w poniedziałek do wtorkowego wieczoru. Ostrzeżenie synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące silnego mrozu obowiązuje w Krakowie od poniedziałkowych godzin wieczornych aż do środy (10 stycznia) do godziny 10. W związku z falą mrozu krakowski magistrat apeluje o wrażliwość i reagowanie na sytuacje, gdy potrzebna jest pomoc. 📢 Tłumy w schronisku dla zwierząt w Krakowie. Ponad 130 psów znalazło dom, część z nich już na stałe Aż 135 psów przygarnęli mieszkańcy Krakowa na czas srogich mrozów. Wydawanie zwierząt ze schroniska przy ul. Rybnej rozpoczęto w czwartek 4 stycznia. Już cztery dni później domy tymczasowe znalazło tak dużo psiaków, że krakowska akcja „Mrozy” została zawieszona. Jednocześnie pojawiał się apel o tego typu pomoc dla innych schronisk dla zwierząt w regionie.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.