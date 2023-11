Przegląd prasy Kraków 1.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.10, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poważny wypadek w Krakowie na Alejach Trzech Wieszczów. Są ranni”?

Prasówka Kraków 1.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Poważny wypadek w Krakowie na Alejach Trzech Wieszczów. Są ranni Kraków, skrzyżowanie ul. Krowoderskiej z Aleją Juliusza Słowackiego w kierunku Kleparza - doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby ratunkowe,występują utrudnienia w ruchu.

📢 Bójka na masce auta i ziemi. Puściły nerwy. Skutki wielkich korków w Krakowie. Jest film Radny miejski Łukasz Wantuch opublikował w sieci filmik, który pokazuje jak kierowcom w Krakowie, podczas ulewy i wielkich korków mogą puścić nerwy. Na nagraniu widzimy dwóch mężczyzn bijących się ze sobą, najpierw na masce samochodu, a później na ziemi. Od jakiegoś czasu z powodu licznych remontów ulic w Krakowie mamy drogowy armagedon, a pogoda nie pomaga.

📢 Kraków. Groby wybitnych Polaków, królów, twórców, bohaterów - na Wawelu, w Krypcie na Skałce i Panteonie Narodowym W podziemiach katedry na Wawelu w okazałych, misternie zdobionych sarkofagach spoczywają królowie, są tu groby wieszczów i bohaterów narodowych. Krypta bazyliki na Skałce jest miejscem pochówku wielkich Polaków, zasłużonych dla kultury, nauki i sztuki. Również w podziemiach kościoła św. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, w Panteonie Narodowym, pochowani są wybitni artyści i uczeni. Gdzie można zapalić znicz Stanisławowi Wyspiańskiemu, a gdzie wspomnieć Sławomira Mrożka lub polskich matematyków, którzy złamali szyfr Enigmy? Podpowiadamy na kolejnych slajdach w naszej galerii.

Prasówka 1.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej w Krakowie. Spoczęła na cmentarzu Salwatorskim Mszą żałobną w bazylice Mariackiej, we wtorek 31 października, Kraków pożegnał Wandę Półtawską. O godz. 12.30 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji Zmarłej. Homilię podczas mszy św. wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy pogrzebowej ciało Wandy Półtawskiej spoczęło na cmentarzu parafialnym w Salwatorze. Uroczystości miały charakter państwowy i odbywały się z ceremoniałem wojskowym. W uroczystościach pogrzebowych wziął również Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda, marszałek województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Tłumy zebrane w bazylice Mariackiej żegnały Wandę Półtawską gromkimi brawami.

📢 Kraków. Na ulicę Blich wrócił asfalt i miejsca postojowe. Teraz czas na park kolejowy Tak wygląda nowa ul. Blich. Pojawił się asfalt i zatoki postojowe. Teraz uwaga wykonawców skupi się na przygotowaniu terenów rekreacyjnych pod estakadą kolejową. Ma tam powstać park kolejowy przy współpracy miasta i PKP PLK. Podobną sytuację mamy tez na ulicy Halickiej gdzie powiększano nasyp kolejowy prowadzony do nowego mostu na Wiśle. 📢 Małopolska policja zakończyła wewnętrzną kontrolę dotyczącą interwencji w sprawie kobiety, która zażyła tabletkę poronną "Nie stwierdzono by policjanci dopuścili się naruszenia dyscypliny służbowej. W związku z czym postępowanie wyjaśniające zakończono" - to wynik wewnętrznej kontroli przeprowadzonej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie po interwencji w sprawie pani Joanny z Krakowa. Kontrola została wszczęta po interwencji policji w kwietniu 2023 r. w sprawie kobiety, która zażyła tabletkę poronną.

📢 Kraków. Zaginęła 15-latka. Wyszła z ośrodka i nie ma z nią kontaktu Kraków, zaginęła 15-letnia Maja Krynicka wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Maja Krynicka 26 października 2023 roku wyszła z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” przy ul. Parkowej w Krakowie i miała iść do szkoły, jednak tam nie dotarła. Policjanci ustalili, że 15-latka tego samego wsiadła do pociągu i udała się do Warszawy. Dziewczyna do chwili obecnej nie powróciła do placówki, nie nawiązała też kontaktu z opiekunami i rodziną. 📢 Jan Nowicki, Stanisław Radwan, Maciej Moszew. W ostatnim roku krakowska kultura straciła ich na zawsze W ostatnich dwunastu miesiącach na zawsze pożegnaliśmy wiele wybitnych osobistości życia kultury, nie tylko Krakowa - nazwiska, które na stałe wpisały się w światową kulturę, znani i lubiani aktorzy, pisarze, piosenkarze. Przypominamy sylwetki tych, którzy odeszli w 2023 roku i w ostatnim miesiącu ubiegłego roku.

📢 Postępuje budowa Muzeum KL Plaszow w Krakowie. Główna arteria zamknięta, pracuje ciężki sprzęt Na terenie tworzonego Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow postępują prace remontowo-budowlane. Główna arteria komunikacyjna prowadząca przez ten teren - ul. Abrahama - została zamknięta. Rozpoczęły się również prace nad schodami terenowymi, które będą prowadzić od ulicy Abrahama do punktu widokowego, a także demontaż tablic z funkcjonującą tu w ostatnich latach wystawą plenerową. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt. 📢 Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej w Krakowie. Spoczęła na cmentarzu Salwatorskim Mszą żałobną w bazylice Mariackiej, we wtorek 31 października, Kraków pożegnał Wandę Półtawską. O godz. 12.30 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji Zmarłej. Homilię podczas mszy św. wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy pogrzebowej ciało Wandy Półtawskiej spoczęło na cmentarzu Salwatorskim. Uroczystości miały charakter państwowy i odbywały się z ceremoniałem wojskowym. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda, marszałek województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Tłumy zebrane w bazylice Mariackiej żegnały Wandę Półtawską gromkimi brawami.

📢 Kraków. Tablice przy drogach mają pomagać kierowcom. Na razie muszą się jeszcze dużo nauczyć. Ile kosztowały? Kierowcy korzystający z map w telefonach, otrzymują informacje o czasie przejazdu i optymalnej trasie do punktu docelowego. Firma dostarczająca mapy otrzymuje ogromną ilość danych, które wykorzystuje do własnych celów. Dzięki wprowadzanemu właśnie w Krakowie systemowi monitorowania ruchem, miasto zyska porównywalne dane. Częścią systemu jest kilka tablic na ważnych arteriach, które wskazują czas przejazdu, ale w pierwszych dniach mocno się myliły. Muszą się nauczyć Krakowa i jego korków. Urzędnicy tłumaczą też, że tablice nie kosztowały 16 mln zł, to wartość całego projektu, którego tablice są cześcią.

📢 Najlepsi piłkarze świata i ich partnerki na gali Złotej Piłki w Paryżu GALERIA Argentyńczyk Lionel Messi triumfował w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2022/23 Otrzymał Złotą Piłkę po raz ósmy w karierze. Robert Lewandowski zajął 12. miejsce, a w gronie pań Ewa Pajor była osiemnasta. Na gali w Paryżu pojawili się najlepsi piłkarze świata wraz ze swoimi partnerkami, a nawet, tak jak w przypadku Leo Messiego, z synami. Oczywiście nie zabrakło też nagrodzonych piłkarek. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Ostatnie pożegnanie Alfredy Gorączko, więźniarki KL Ravensbrück. Trafiła do obozu za pomoc polskim partyzantom Na cmentarzu Podgórskim w Krakowie pochowano, zmarłą 24 października 2023 r., Alfredę Gorączko, więźniarkę KL Ravensbrück. Odeszła ostatnia z Klubu byłych Więźniarek z Ravensbrück, członkini krakowskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. 📢 Kraków. Zostawiła po sobie straszny bałagan w tramwaju MPK. Posprzątał motorniczy MPK w Krakowie opublikowało zdjęcia bałaganu w tramwaju. Zdjęcia zrobił motorniczy po jednym z kursów na linii nr 10 w ubiegły piątek. Po wyjściu z wagonu, m.in. mamy z dzieckiem, zostało mnóstwo śmieci. Motorniczy sam wszystko posprzątał w przerwie między kursami i tramwaj mógł spokojnie przewozić kolejnych pasażerów. "Nas tylko zastanawia, czy naprawdę tak trudno jest wysiadając z tramwaju zabrać ze sobą śmieci i wyrzucić do kosza?" - pisze MPK na Facebooku.

📢 Iga Świątek i inne piękności tenisa na gali WTA Finals 2023 w Cancun GALERIA Zdjęcia mówią same za siebie. Podczas gali towarzyszącej turniejowi WTA Finals w Cancun najlepsze tenisistki świata zaprezentowały się w strojach wieczorowych. W galerii prezentujemy najlepsze ujęcia z uroczystego przyjęcia zorganizowanego na cześć Igi Świątek i pozostałych zawodniczek, które rywalizują o zwycięstwo w prestiżowym turnieju na kortach w Meksyku. Obejrzyj zdjęcia, przesuwając je w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nóż, narkotyki i podpalenie auta w Czarnochowicach. Magda G. usłyszała wyrok Prokurator domagał się dla oskarżonej kary ośmiu lat i trzech miesięcy więzienia. Sąd uznał jednak, że Magdalena G. nie zasługuje na tak surową karę. Kobieta usłyszała prawomocny wyrok 1,5 roku więzienia za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz podpalenie samochodu jej znajomego, Tomasza S. Kobieta zadała poszkodowanemu cztery ciosy nożem. Twierdzi, że nie chciała go zabić.

📢 Kraków. Odsłonięto mural na hangarze w Muzeum Lotnictwa Polskiego To odsłonięcie muralu na ścianie hangaru ekspozycyjnego na terenie dawnego lotniska, które jako pierwsze znalazło się w polskich rękach 105 lat temu – powiedział dyrektor MLP Tomasz Kosecki. Rok obecny jest rokiem szczególnym. Obchodzimy 60 lat istnienia muzeum oraz 60-lat Klubu Seniorów Krakowskiego Lotnictwa. 📢 Północna Obwodnica Krakowa. Nowe zdjęcia, coraz więcej asfaltu, ale kiedy pojedziemy? Tunele 88 proc., mosty 92 proc., konstrukcje oporowe 94 proc. - nieźle, szkoda jednak, że drogi to 61 proc. Tak prezentuje się dziś stan realizacji prac na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Roboty postępują, pojawiają się kolejne warstwy asfaltu, ale są też miejsca, gdzie grunt jest dopiero utwardzany. Zobaczcie postęp prac na najnowszych zdjęcia z końcówki października 2023.

📢 Derby oldbojów na remis, ale mistrzostwo Krakowa dla Wisły Derby Cracovia - Wisła były ostatnim akcentem sezonu w lidze oldbojów. Zakończyły się remisem 1:1. Mistrzem Krakowa już wcześniej została „Biała Gwiazda”, która po końcowym gwizdku została udekorowana przez Krzysztofa Szopę, członka prezydium Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 📢 Kraków. Zbierają podpisy, by w parku Szymborskiej przy ulicy Karmelickiej nie stanął pomnik Orląt Lwowskich Jest obywatelski projekt uchwały, którego przegłosowanie przez Radę Miasta Krakowa może oznaczać rezygnację z pomysłu postawienia w parku im. Wisławy Szymborskiej pomnika ku czci Orląt Lwowskich. Organizatorzy akcji namawiają do składania podpisów na Facebooku. Minimum trzeba ich 300, by projekt uchwały trafił na sesję rady. Z tego co wiadomo szybko ich przybywa...

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Gazeta Lubuska. Zielona Góra. Policyjna Akcja Znicz