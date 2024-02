Przegląd prasy Kraków 1.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Budda jako piłkarz. Grał w krakowskim klubie. Komu kibicuje ten showman o wielkim sercu?”?

Prasówka Kraków 1.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Budda jako piłkarz. Grał w krakowskim klubie. Komu kibicuje ten showman o wielkim sercu? Budda. Kamil Labudda. Krakowianin, rocznik 1998. W przeszłości boleśnie doświadczony przez życie, dziś - pełen dobrej energii i potężnego rozmachu internetowy twórca. Wielką sympatię zdobył ostatnio wrzutką 100 tysięcy złotych do puszki WOŚP, a przecież to nie był pierwszy raz. A jego popularność rośnie, mimo że twardo odrzuca propozycje walk na freak fightowych galach. Co nie oznacza, że Budda nie daje rady w sporcie. Wręcz przeciwnie. To były pływak i były piłkarz jednego z krakowskich klubów.

📢 Pożar w Galerii Bronowice. Ewakuowano klientów i pracowników sklepu Auchan Groźne chwile w Galerii Bronowice. W środę (31 stycznia) ok. godz. 14 doszło do pożaru w rozdzielni elektrycznej. Konieczna była ewakuacja personelu Auchana i klientów sklepu.

📢 Ladies Night w Energy 2000. Szalona zabawa dla pań a także panów. Zagrał zespół Playboys To była impreza opisywana jako wyjątkowa noc dla kobiet Ladies Night w klubie Energy 2000 z Przytkowicach. Dobra zabawa jednak nie odbyła się bez panów. Nie tylko tańczyli na parkiecie. Zagrał zespół złożony z panów - Playboys.

Prasówka 1.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Magiczne miejsce pod Krakowem – Niepołomickie Błonia. Jeden z najciekawszych parków w Polsce zachwyca o każdej porze roku Niepołomickim Błoniom dodaje urody nawet poranna mgła. Jeden z najatrakcyjniejszych miejskich terenów spacerowo-wypoczynkowych w regionie i kraju, miejsce wręcz magiczne, znajduje się tuż pod Krakowem, w samym sercu Niepołomic, w rejonie Zamku Królewskiego. To blisko sześć hektarów zieleni, m.in.: z ogrodami deszczowymi, parkiem sensorycznym, strefą piknikową, wioską kaczek, domkami dla jeży, hotelem dla owadów. Rośnie tam 75 tys. roślin i ponad 107 różnych drzew, w tym owocowych.

📢 Rusza naprawa kładki Bernatka. Zamkną część dla pieszych, a słynne kłódki znikną. Co się z nimi stanie? Początek renowacji kładki ojca Bernatka wyznaczono na poniedziałek 5 lutego. To pierwszy etap prac, remontowana będzie część piesza słynnego mostu. Wiszące kłódki trafią do magazynu. Obecną balustradę z siatką – która stanowi zagrożenie dla przechodniów, m.in. z powodu wystających drutów – zastąpią panele ze stali nierdzewnej z pionowymi prętami, na których można będzie w przyszłości bezpiecznie umieszczać kłódki. 📢 Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem autorstwa ojca Wyspiańskiego wróciła na Krupniczą Przed budynkiem Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 stanęła zabytkowa, pochodząca z 1867 r. figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jej autorem był utalentowany rzeźbiarz Franciszek Wyspiański - ojciec Stanisława Wyspiańskiego. W 2015 roku rzeźba została wywieziona z pobliskiej działki przy ulicy Szujskiego i następne lata spędziła w Płaszowie. O to, by wróciła, zabiegali mieszkańcy. Tak się stało w zeszłym roku, natomiast w środę (31 stycznia) dokonano symbolicznego odsłonięcia figury po powrocie i zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac.

📢 Marcin Pulit likwidatorem Radia Kraków, Ewa Godlewska-Jeneralska dyrektorką krakowskiej Telewizji Polskiej. Kim są? Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz postawił w stan likwidacji spółki medialne - TVP, Polskie Radio, a także Polską Agencję Prasową. Jakie nazwiska pojawiły się w Krakowie? Rolę likwidatora Radia Kraków pełni Marcin Pulit. Z kolei nową dyrektor Telewizji Polskiej została Ewa Godlewska-Jeneralska. Kim są? 📢 Przymierzają mundury, robią zdjęcia legitymacyjne i oswajają się ze swoją nową rolą. Jutro pierwszy dzień pracy 19 nowych strażników W ostatni dzień lutego w komendzie krakowskiej straży miejskiej jest spore zamieszanie, bo dziewiętnastu nowych, pełnych zapału do pracy strażników miejskich przygotowuje się do pracy w rejonie. W czwartek 1 lutego rozpoczną oni pracę w swoich oddziałach.

📢 Najpiękniejsze studniówkowe makijaże 2024! To teraz jest w modzie. W studniówkowych makijażach królują czerwone usta Studniówka to często pierwszy bal w życiu młodego człowieka. Poszukiwania odpowiedniej stylizacji czy dobór fryzury to nie wszystko. Istotnym elementem jest także makijaż. To on często nadaje odpowiedniego "charakteru" całej stylizacji. W tym roku na studniówkowym parkiecie było zarówno klasycznie jak i oryginalnie i nietypowo. Zobaczcie sami jakie makijaże królowały na tegorocznych balach.

📢 Kraków. Co dalej z Wesołą? Radni oczekują efektów, aby na atrakcyjnym terenie w centrum nie hulał wiatr Wesoła to niewykorzystany potencjał Krakowa. Ostatnio opinię publiczną wzburzył pomysł sprzedaży jednego z budynków wchodzącego w skład poszpitalnego kompleksu. Krakowianie widzieliby tam zieleń, tereny rekreacyjne i obiekty kulturalne. Temat przyszłości Wesołej był przedmiotem obrady Rady Miasta Krakowa podczas sesji odbywającej się 31 stycznia. Radni krytykowali dotychczasowe działania urzędu i gminnej spółki Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, dotyczące zarządzania atrakcyjną dzielnicą w centrum miasta. Nie brakowało jednak też pomysłów, by miasto sprzedało Wesołą za pół miliarda złotych, aby mogły tam powstać hotele czy mieszkania, a gmina miałaby pieniądze na niezbędne inwestycje, np. remonty dróg i chodników. 📢 Najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny.

📢 Tak widzą Kraków: postępujący chaos i degradacja przestrzeni publicznej. Co może zmienić "Pakt dla przestrzeni"? "Pakt dla przestrzeni", którego inicjatorką jest Małgorzata Tomczak, redaktorka naczelna miesięcznika Architektura&Biznes, składa się z dziesięciu postulatów dotykających zagadnień związanych z tworzeniem spójnej, przemyślanej i inkluzywnej polityki przestrzennej. To oddolna odpowiedź na kosztowny chaos przestrzenny, niekontrolowane rozlewanie się miasta i rozproszenie głosów osób zainteresowanych naprawą tego stanu rzeczy. - Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że Pakt dla przestrzeni nie jest dokumentem politycznym, skierowanym do jakiegokolwiek kandydata na prezydenta, jest apolityczny natomiast do polityków skierowany - mówiła podczas konferencji prasowej 31 stycznia Małgorzata Tomczak.

📢 Męskie fryzury 2024. Tak czeszą w krakowskich salonach. Modne fryzury dla mężczyzn czyli buzz cut, fade czy taper Jak czesać się w 2024 roku? Nowy rok wiąże się z nowymi trendami także tymi dotyczącymi, fryzur męskich. W Krakowie wiele salonów oferuje usługi tylko i wyłącznie dla Panów, w których profesjonalnie wykonane zostaną fryzury typu buzz cut, fade czy taper. Takie miejsca często oferują także stylizację brody lub zarostu. Jakie jednak są najmodniejsze męskie fryzury w tym sezonie? Sprawdźcie, co oferują krakowskie salony!

📢 To się naprawdę dzieje! W Krakowie demontują (nie)ruchome schody przy dworcu MDA. Będą nowe! Tylko kiedy? Warto wierzyć w cuda. Po latach rozpoczęła się prawdziwa naprawa, a raczej wymiana (nie)ruchomych schodów przy dworcu MDA w Krakowie. Były pośmiewiskiem od lat, a teraz zostaną wymienione i zadaszone. Inwestycja potrwa do maja. Na razie teren jest ogradzany. Już zaliczamy jednak poślizg, bo w 2023 roku urzędnicy zapowiadali, że demontaż ruszy w styczniu, a faktycznie stanie się to w lutym. Nie bądźmy jednak złośliwi, trzymajmy kciuki... Ponadto poręcze przy schodach mają być... podgrzewane! Cóż za luksus! 📢 Najdroższe i najtańsze mieszkania w Krakowie. Oto ranking dzielnic 2024. Różnica cen to nawet 6 tys. zł za metr kwadratowy Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 Kraków. Żuraw runął na budowie przy ulicy Domagały. Zginęły dwie osoby. Po dwóch latach śledztwa prokuratura umorzyła sprawę Krakowska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tragedii, w wyniku której zginęły dwie osoby. 17 lutego 2022 r. przez Kraków przechodziła potężna wichura, żurawie wieżowe na terenie inwestycji firmy w całej Polsce były wyłączone z pracy. Mimo tego dźwig na krakowskim osiedlu Złocień runął, zabijając dwóch pracowników. - Z zebranego materiału dowodowego wynika, że do zdarzenia doszło z powodu siły wyższej, czyli ekstremalnych warunków pogodowych - mówi prok. Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 📢 Duże cięcie w komunikacji miejskiej w Krakowie na zimowe ferie Ważne informacje dotyczące zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej! "W okresie ferii zimowych, dostosowując się do zmniejszonych potrzeb przewozowych, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu linii KMK" - podają urzędnicy miejscy. Przypomnijmy w Małopolsce ferie potrwają od 12 do 25 lutego. Wtedy też ferie mają województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. W Krakowie od 10 lutego zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy linii tramwajowych, a od 12 lutego – wybranych linii autobusowych.

📢 Kończą przebudowę stacji Zabłocie w Krakowie. Będzie więcej miejsc do parkowania i nowa ulica Wykonawcy kończą prace porządkowe w sąsiedztwie przystanku Kraków Zabłocie. W ciągu najbliższych tygodni do użytku krakowian zostanie oddana droga obok przystanku, nowe zatoki autobusowe i miejsca parkingowe. Przystanek już był gotowy lata temu, ale w związku z rozbudową trasy kolejowej biegnącej przez Kraków musiał zostać rozbudowany. 📢 Ginekologia ze Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie z rekordowym wynikiem. Tysiące kobiet wybiera ten szpital Szpital im Stefana Żeromskiego w Krakowie podsumował 2023 rok na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i w Poradni Ginekologicznej. Jest się czym chwalić! Na wspomnianym oddziale i w poradni zespół lekarzy, położonych i pielęgniarek - badał, leczył i konsultował przeszło 4,6 tysiąca pacjentek. To kolejny sukces ginekologiczny, którym Szpital im. Żeromskiego może się pochwalić w ostatnim czasie. W połowie stycznia Oddział Ginekologiczno-Położniczym szpitala znalazł się wśród trzech najlepiej ocenianych oddziałów położniczych na południu Polski według rankingu Fundacji „Rodzić po ludzku”.

📢 Biprostal na archiwalnych zdjęciach. Przez 25 lat był najwyższym budynkiem Krakowa Zbudowano go w 1965 roku i przez kolejne ćwierć wieku był najwyższym budynkiem Krakowa. Tak wyglądały okolice Biprostalu w latach 60. i 70. Parking po drugiej stronie ulicy ma długą tradycję.

