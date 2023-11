Przegląd prasy 9.11.2023 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą wybitnego farmaceutę i wynalazcę Ignacego Łukasiewicza”?

Prasówka Kraków 9.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą wybitnego farmaceutę i wynalazcę Ignacego Łukasiewicza 8 listopada na ścianie Collegium Kołłątaja przy ul. św. Anny 6 uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą wybitnego polskiego farmaceutę i przedsiębiorcę, wynalazcę lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza, który studiował pod tym adresem w połowie XIX wieku.

📢 Kraków. Wypadek na A4 i drugi na Surzyckiego. Autobus wjechał w osobówkę Autostrada A4, kierunek Katowice. Doszło do zdarzenia drogowego. Są osoby poszkodowane. Brak szczegółowych informacji. Służby pracują na miejscu zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu. Niemal w tym samym czasie na ulicy Surzyckiego w Krakowie rozpędzony autobus wjechał w tył osobówki, która ustąpiła na przejściu pieszemu.

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Stal Mielec w Pucharze Polski. Znajdź się na zdjęciach Mecz 1/16 finału piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski Garbarnia Kraków - Stal Mielec rozegrany został w środę, 8 listopada 2023 roku. Starcie miejscowej drużyny z III ligi z przedstawicielem ekstraklasy z Mielca na żywo z trybun stadionu przy ul. Rydlówka oglądało sporo kibiców. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach.

Prasówka 9.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Sąd orzekł karę za znieważenie grobu Patryka P. na cmentarzu Grębałów Karę ośmiu miesięcy prac społecznych orzeczono wobec oskarżonego o znieważenie grobu Patryka P., jednego z czterech mężczyzn, którzy zginęli w wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie w lipcu br. Decyzja zapadła w środę, 8 listopada przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty. Przypominamy, że zaledwie kilka dni po pogrzebie Patryka P., doszło do dewastacji jego grobu na cmentarzu Grębałów. 26 lipca Małopolska Policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który kilka dni wcześniej zbezcześcił grób.

📢 Kraków. Bulwersujący wyrok. Sąd umorzył sprawę dewastowania kamienic, grafficiarz bezkarny. "Skandal, brak słów" Sprawa grafficiarza Sicoera wpłynęła do sądu w 2016 r. i ugrzęzła na kilka lat. W międzyczasie sąd częściowo umorzył postępowania, bo nie było... wymaganego zezwolenia na ściganie wandali. Proces ruszył dopiero dwa lata temu. Tymoteusz P. był oskarżony o zniszczenie mienia, w tym zabytkowych kamienic. Sędzia zmieniła jednak kwalifikację czynu z przestępstwa na wykroczenie i... umorzyła sprawę z powodu przedawnienia karalności. - To skandal. Braku mi słów. To umorzenie sprawi, że wandale poczują się kompletnie bezkarni - mówi Monika Bogdanowska, była małopolska konserwator zabytków, przewodnicząca komisji konserwatorsko-technicznej SKOZK.. 📢 Protest uczniów XXX LO w Krakowie przeciwko działaniom dyrektorki. "Wszystko wskazuje, że finałem będzie zawiadomienie do prokuratury" "Tu spraw nie zamiata się pod dywan", "pieniądze szczęścia nie dają", tu się kręci piruety, a nie biznes" - z takimi m.in. hasłami wyszli we wtorek 7 listopada przed XXX LO w Krakowie jego uczniowie. To pokłosie informacji jakie jako pierwsze podało Radio Zet. Chodzi o setki tysięcy złotych, które dyrektorka szkoły miała wydawać m.in. na dywany, pościel czy rowery, podczas gdy w szkole brakuje podstawowych środków higienicznych czy zajęć tanecznych. Sprawę bada magistrat, który nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury. O proteście uczniów zrobiło się głośno w całej Polsce.

📢 Kraków. Gorąca dyskusja o Planecie Lem i przyszłości artystów ze Składu Solnego. W tle podział KBF Dyskusja wokół projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia z Krakowskiego Biura Festiwalowego jednostki, która miałaby się zająć utworzenia nowej instytucji kultury Centrum Literatury i Języka Planeta Lem, którą podjęli radni podczas posiedzenia rady miasta przerodziła się w długą dyskusję na temat istoty tworzenia Planety Lem. Padły również pytania o to, jaka przyszłość czeka artystów zajmujących dziś Skład Solny - w przyszłości ma się on stać częścią Planety Lem.

📢 Śmiertelne potrącenie pieszego w Krakowie na ul. Marii Konopnickiej. Policja bada okoliczności tragedii 65-letni mężczyzna, przechodząc przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, został potrącony przez samochód osobowy. Mimo prowadzonej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.

📢 Kraków. Zawirowania wokół festiwalu Boska Komedia. Swój spektakl wycofuje znany krakowski teatr Ledwie kilka dni temu, w poniedziałek 6 listopada, poznaliśmy program tegorocznej edycji Festiwalu Boska Komedia, a już dziś wiadomo, że jest nieaktualny. Z udziału w festiwalu wycofuje się krakowski Teatr Nowy Proxima. 📢 Kraków. Śnięte ryby w starorzeczu Wisły. Sprawą zajęła się policja Krakowska policja prowadzi postępowanie w sprawie śnięcia ryb, do którego doszło w starorzeczu Wisły w Podgórkach Tynieckich. Obecnie akta zostały przekazane do prokuratury, która ma podjąć dalsze decyzje. Jak alarmował strażnik rzek organizacji ekologicznej WWF Paweł Chodkiewicz, w starorzeczu zginęły dziesiątki ryb, w tym m.in. bardzo duże sandacze. Policja sprawdza, czy doszło do zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach. 📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Już 110 Lajkoników MPK w Krakowie. Na trasę wyjedzie ostatni zamówiony Ostatni ze 110 zamówionych przez MPK tramwajów typu Lajkonik wyjedzie na linię i zacznie wozić pasażerów już 9 listopada. Wyjątkowo będzie mu towarzyszył krakowski Lajkonik (konik zwierzyniecki) wraz z orszakiem. Pierwszy nowy Lajkonik dotarł do Krakowa w 2019 roku. W sumie jest ich obecnie 110. Nowe tramwaje były przywożone do Krakowa na specjalnych lawetach. Zanim każdy z nich mógł wyjechać na regularną linię i wozić pasażerów przechodził w Krakowie odbiory. Pracownicy MPK sprawdzali wszystkie systemy, które decydują o bezpieczeństwie i komforcie jazdy, a więc m.in. systemy odpowiedzialne za hamowanie wagonów, klimatyzację, system informacji pasażerskiej czy oświetlenie.

📢 Saski Ogród Krakowian już dostępny dla mieszkańców. Są ławki, leżaki, półka na książki, a także trejaż w centralnej części zielonej enklawy Czy przy ruchliwej ulicy jest miejsce dla spokojnej, zielonej przestrzeni? Owszem! Najlepszym dowodem na to jest Saski Ogród Krakowian, który powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Niewielki teren przy ulicy Saskiej został podzielony na strefy, między którymi można przemieszczać się szerokimi alejkami spacerowymi. W centralnej jego części znalazł się trejaż, który już wiosną zazieleni się dzięki posadzonym pnączom. Nie brakuje tu też małej architektury.

📢 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie już z odremontowanym wejściem i nie tylko ... Firma zrobiła więcej niż obiecywała! Wejście do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie czekało na gruntowny remont już od dawna i się doczekało. Firma Mostostal, która zdeklarowała się na nieodpłatne odnowienie wejścia głównego do szpitala nie poprzestała tylko na tym, a podjęła się również jeszcze kilku innych, nieplanowanych prac. Wykonawca przez cały czas dbał również o to by mali pacjenci, ich rodzice, a także personel szpitala jak najmniej odczuwali niedogodności prowadzonego remontu. 📢 Kraków. Wziął koty w ciasnej klatce do pracy i chciał je sprzedać. Interweniował KTOZ Mężczyzna poszedł do pracy i wziął ze sobą koty w klatce. A że pracował na świeżym powietrzu to wystawił klatkę przy ulicy z karteczką, że odda zwierzęta za opłatą. A pogodę dziś mamy średnią. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami uznało, że nie tak szuka się nowych właścicieli dla zwierząt i podjęło interwencję.

📢 Atak maczetą w Krakowie. Prokuratura uznała, że to próba zabójstwa. Przecięta tętnica, zmasakrowana głowa i ręce. Lista obrażeń szokuje Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód nadzoruje śledztwo przeciwko Pawłowi P., podejrzanemu o to, że w dniu 26 października 2023 r. w Krakowie zaatakował maczetą "w zamiarze popełnienia zabójstwa" Grzegorza K. Agresor wielokrotne uderzył swoją ofiarę maczetą w głowę i ręce. Lista obrażeń może szokować i ma potwierdzać kategoryzację dokonanego ataku pod względem prawnym. Napastnikowi grozi nawet... dożywocie.

📢 Są korekty w ruchu i oznakowaniu na północy Krakowa. Mają zmniejszyć korki Urzędnicy wraz z wykonawcą budowy tramwaju do Mistrzejowic wprowadzają zmiany w ruchu by pomóc zdenerwowanym kierowcom i pasażerom autobusów stojących w korkach. Od kilku tygodni przejazd w rejonie ronda Polsadu, Młyńską, czy Lublańską bywa koszmarem, choć kierowcy trochę się przyzwyczaili, a część z nich szuka objazdów.

📢 Naprawa zablokowanej drogi po upadku żurawia i tragedii na budowie w Wieliczce. Ruch wstrzymany na całą dobę Po śmiertelnym wypadku na budowie w Wieliczce wszczęte zostało śledztwo prokuratury i policji. Obecnie badania prowadzone są przez kilka instytucji, a zatrzymany został jeden z pracowników wykonawcy inwestycji. Do tego trzeba było w trybie pilnym naprawić drogę gminną, która przez dobę była zamknięta dla ruchu. Dla Wieliczki zamknięcie ul. Dembowskiego stało się dużym utrudnieniem, gdyż jest to trakt, prowadzący do Krakowa. Gmina ściągnęła specjalistyczną firmę, która zrobiła badania, żeby sprawdzić, czy sieci pod jezdnią nie zostały uszkodzone. Okazało się, że nie ma problemu i ruch został wznowiony. 📢 Patriotyczne śpiewanie znów połączy krakowian w Święto Niepodległości „Radosna niepodległości” pod takim hasłem przebiegnie 86. Krakowska Lekcja Śpiewania, która odbędzie się w sobotę, 11 listopada na Rynku Głównym. Jak zawsze, patriotyczne pieśni zaintonują artyści, ale głównym wykonawcą będą krakowianie. Początek o godz. 17.00. Jak co roku, dla uczestników Krakowskiej Lekcji Śpiewania przygotowano bezpłatne śpiewniki. W wersji elektronicznej śpiewnik dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki Polskiej Piosenki.

📢 Kierowca przez trzy dni spowodował trzy kolizje pod Krakowem. Przekroczył limit punktów karnych i stracił prawo jazdy Dzień po dniu, kolizję za kolizją powodował w powiecie krakowskim 50-letni kierowca. W zaledwie trzy dni, po trzech zdarzeniach drogowych przekroczył limit punktów karnych i w efekcie - stracił prawo jazdy. Ostatnią kolizję spowodował w Czernichowie. Tam, wezwany na miejsce zdarzenia patrol policji odebrał prawo jazdy pechowemu kierującemu.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Gazeta Lubuska. Nowa Sól. Pierwszy taki zabieg w Lubuskiem